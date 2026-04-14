Теперь, как верно подметил сразу после игры экс-капитан петербуржцев Владислав Радимов, вопрос о чемпионстве сводится к тому, кто допустит меньше ошибок.

Вряд ли можно вообразить, что кто-то догонит эту пару и вмешается в борьбу за золото. Стало быть, «Краснодар» сейчас «стоит на поул-позишн» [первая и самая выгодная стартовая позиция в авто- и мотогонках. — Прим. Юга.ру]. Если они очков не потеряют, то станут чемпионами.

Но есть много нюансов: и сложность календаря (считается, что у «Зенита» он проще), и длина скамейки (тут у «Зенита» точно преимущество), и график («Краснодару» еще предстоит сыграть ответный матч с «Динамо» в Кубке России), и переезды (хотя с ними у южан теперь полегче), и даже фактор возможных дисквалификаций.

Я не знаю, что в точности случилось с Александром Черниковым и в каком помешательстве он умудрился получить две красные карточки подряд, но это точно не то, что было нужно «быкам». В итоге пришлось отряжать на фланг Кривцова — и это оказалось не лучшим решением. Что ж, Мурад Мусаев пока не доверяет в достаточной степени Боселли, да и способность уругвайца помогать обороне — сомнительна.

Первый тайм «Зенит» выиграл уверенно. Он банально лучше организовал игру. Видимо, Семаку удалось устроить «мобилизацию», и даже Вендел с Луисом Энрике не ленились, а старались развить атаку в каждом эпизоде. К тому же «Зенит» хорошо подготовился к кадровым потерям «Краснодара» и удачно выбегал в быстрые отрывы по флангу Кривцова — Гонсалеса. А у «быков» игра не клеилась совершенно. Пример — хотя бы гол Вендела. Атака «Зенита» была хороша, но начал ее своим судорожным розыгрышем стандарта сам «Краснодар»: Джованни Гонсалес зачем-то подсунул мяч Сперцяну, когда южане еще не расставились на штрафной. «Зенит» поймал момент, разбежался и забил.

Первый тайм «Краснодар» как будто играл без Кордобы — и уж точно он со Сперцяном не мог найти общий язык. Но после перерыва «Зенит» вдруг сбавил обороты и решил, как показалось, поиграть на контратаках. Вдруг начал ошибаться Дркушич, в первом тайме наглухо закрывший Батчи (Кривцов на противоположном фланге больше мучился, чем атаковал). И «Краснодар» стал все больше «поджимать». И здесь сказал свое слово лучший игрок РПЛ (об этом скоро поговорим подробнее) Кордоба. Нет моментов у самого — помогай партнерам. Колумбиец исполнил идеальную скидку на Оласу, и догнавший атаку вторым темпом уругваец просто вбил мяч в сетку.