Ничья в пользу «быков». Как ФК «Краснодар» провел гостевой матч с главным конкурентом за золото
Спортивный обозреватель Алексей Андронов анализирует гостевую ничью «черно-зеленых» с «Зенитом» и объясняет, от чего будет зависеть судьба золота в последних шести турах РПЛ.
Теперь, как верно подметил сразу после игры экс-капитан петербуржцев Владислав Радимов, вопрос о чемпионстве сводится к тому, кто допустит меньше ошибок.
Вряд ли можно вообразить, что кто-то догонит эту пару и вмешается в борьбу за золото. Стало быть, «Краснодар» сейчас «стоит на поул-позишн» [первая и самая выгодная стартовая позиция в авто- и мотогонках. — Прим. Юга.ру]. Если они очков не потеряют, то станут чемпионами.
Но есть много нюансов: и сложность календаря (считается, что у «Зенита» он проще), и длина скамейки (тут у «Зенита» точно преимущество), и график («Краснодару» еще предстоит сыграть ответный матч с «Динамо» в Кубке России), и переезды (хотя с ними у южан теперь полегче), и даже фактор возможных дисквалификаций.
Я не знаю, что в точности случилось с Александром Черниковым и в каком помешательстве он умудрился получить две красные карточки подряд, но это точно не то, что было нужно «быкам». В итоге пришлось отряжать на фланг Кривцова — и это оказалось не лучшим решением. Что ж, Мурад Мусаев пока не доверяет в достаточной степени Боселли, да и способность уругвайца помогать обороне — сомнительна.
Первый тайм «Зенит» выиграл уверенно. Он банально лучше организовал игру. Видимо, Семаку удалось устроить «мобилизацию», и даже Вендел с Луисом Энрике не ленились, а старались развить атаку в каждом эпизоде. К тому же «Зенит» хорошо подготовился к кадровым потерям «Краснодара» и удачно выбегал в быстрые отрывы по флангу Кривцова — Гонсалеса. А у «быков» игра не клеилась совершенно. Пример — хотя бы гол Вендела. Атака «Зенита» была хороша, но начал ее своим судорожным розыгрышем стандарта сам «Краснодар»: Джованни Гонсалес зачем-то подсунул мяч Сперцяну, когда южане еще не расставились на штрафной. «Зенит» поймал момент, разбежался и забил.
Первый тайм «Краснодар» как будто играл без Кордобы — и уж точно он со Сперцяном не мог найти общий язык. Но после перерыва «Зенит» вдруг сбавил обороты и решил, как показалось, поиграть на контратаках. Вдруг начал ошибаться Дркушич, в первом тайме наглухо закрывший Батчи (Кривцов на противоположном фланге больше мучился, чем атаковал). И «Краснодар» стал все больше «поджимать». И здесь сказал свое слово лучший игрок РПЛ (об этом скоро поговорим подробнее) Кордоба. Нет моментов у самого — помогай партнерам. Колумбиец исполнил идеальную скидку на Оласу, и догнавший атаку вторым темпом уругваец просто вбил мяч в сетку.
Покер Кордобы и 9:0 в двух матчах:
Дальше начались чудеса. На 71-й минуте Семак вдруг вспомнил про длинную скамейку и выпустил на поле Педро. Уже через семь минут бразилец отправился в душевую — после удара шипами бутсы по ноге Сперцяна.
Мне было странно видеть, как в послематчевой студии все сошлись на том, что удаления не должно было быть, а Семак на пресс-конференции вообще сказал: «Не понимаю, откуда его можно было высосать». Приведу мнение экс-арбитра ФИФА Алексея Николаева:
«Конечно, важно здесь, что Педро попадает открытыми шипами, но важно и место контакта. Если бы было со стопой, то желтая. Поскольку он попадает конкретно в голень Сперцяну, то красная. То, что нога не стояла на земле, сберегло Сперцяна от перелома. Если у кого-то есть сомнения, то пусть посмотрят фотографию голени, которую выложил Сперцян. Для меня красная карточка очевидна. Я вполне поддерживаю решение арбитров».
Полностью соглашусь с уважаемым арбитром и добавлю: в действиях Педро был и элемент безрассудности. Это футбол, а не карате, и размахивать ногами на разной высоте тут не стоит. К тому же в мяч бразилец не попал и близко.
Удаление окончательно развалило командную игру «Зениту». Почти сразу «Краснодар» провел атаку, в которой мяч буквально катался по линии ворот хозяев, даже попал в штангу, но к голу это так и не привело. «Зенит» тоже имел пару моментов — за счет индивидуального мастерства игроков — но тоже ничего из них не выжал. А закончила матч цирковая пантомима Александра Соболева, которую, впрочем, стоит исследовать врачам, которые сейчас заняты блогером Ильей Ремесло.
Расход главных кандидатов на чемпионство со счетом 1:1 — будто бы в пользу «Краснодара». Мусаев после матча даже признался, что предложи ему кто-то до игры этот счет — он бы не расстроился.
Все проблемы понятны. У «Краснодара» порой просто некем составлять «стартовые 11» — я, например, сильно удивлюсь, если в важных матчах в основу будет попадать проваливающийся чуть ли не в каждой игре Гонсалес. По крайней мере, на месте защитника. Пальцев там выглядит надежнее. Появились слухи о грядущем уходе Кордобы — а мы знаем, как это влияет на южноамериканцев.
Что касается «Зенита», то его главная проблема в неумении проводить 90 стабильных минут. «Мобилизация Семака», которая позволила задавить соперника в первом тайме, оказалась частичной. Разговоры о судействе тут уже бессмысленны — что случилось, то и имеем. И, кстати, вопрос дисциплины (удаление Педро мало чем отличалось по своей содержательной составляющей от карточек Черникова) тоже выйдет на первый план.
Вот календарь соискателей титула на оставшиеся шесть туров.
У «Краснодара» матчи: с «Балтикой» (дома), «Спартаком» (в гостях), «Махачкалой» (дома), «Акроном» (в гостях), «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома).
У «Зенита» впереди два выезда к «Динамо» из Махачкалы и «Локомотиву», домашний матч с «Ахматом», гостевая игра с ЦСКА, затем «Сочи» (дома) и «Ростов» в гостях.
Вроде бы у «Зенита» расписание проще — но это, как говорится, только на бумаге. По крайней мере, у «быков» осталось больше домашних матчей.
Но даже не календарь тут будет главным фактором. Чемпионом станет тот, кто будет меньше ошибаться. И это, наверное, четко понимают даже многочисленные южноамериканцы…
И еще. Если Соболев продолжит заниматься паясничеством — Дюран вряд ли сможет его полноценно заменить. А если Александр наиграет на дисквалификацию — придется звать на стадион Игоря Николаева. «Дельфин и Русалка».
Позвал же «Рубин» Юрия Лозу в День космонавтики…
«Зенит» — «Краснодар» — 1:1 (1:0)
Голы: Вендел (Луис Энрике), 27 (0:1), Оласа (Кордоба), 69 (1:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Адамов, Дивеев, Дркушич, Сантос (Алип, 90+2), Нино, Барриос, Вендел, Глушенков (Вега, 82), Джон Джон (Педро, 71), Луис Энрике, Соболев.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес (Пальцев, 88), Ленини, Аугусто, Сперцян, Батчи (Боселли, 79), Кривцов (Мозес, 88), Кордоба.
Предупреждения: Дркушич, 44, Соболев, 90+6 — Кривцов — 50, Ленини, 86.
Удаление: Педро, 78.
Судьи: Сергей Карасев, Дмитрий Сафьян (оба — Москва), Алексей Лунев (Новосибирск).
Арбитры ВАР: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Чебан (Москва).
12 апреля 2026 года. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 48 563 зрителя.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.