Бог, который не боялся. Почему Пасха — это праздник силы, а не слабости
Политолог Роман Иноземцев разбирает главный парадокс Евангелия: Тот, кто учил подставлять щеку, бросил вызов земной власти и освободил людей от животного страха.
Зачем воплощенному Богу смерть на кресте
Приближается Пасха, и публичный дискурс ожидаемо наполнится фильмами и статьями на тему воскрешения Христа. И хоть этот сюжет давно известен, тем не менее огромное число людей его не понимает. Для них Христос — это добряк, который учил подставлять щеку и который дал Себя убить. Явно не герой боевика и не образец силы и мужества. Мне неоднократно приходилось общаться с людьми, которые искренне не понимали, зачем он дал Себя убить и почему это нужно славить. Вот с этим давайте разбираться.
Первое, что нужно понимать, так это то, что Иисус Христос — не человек, а воплотившийся в человека Бог. В это верят христиане. Отрицание божественной природы Христа — это арианство, ересь, осужденная на I Вселенском соборе, которая, тем не менее, жива до сих пор в виде ислама. Если вы считаете, что Христос был всего лишь человеком, то Его действия и мотивация для вас абсолютно непонятны — зачем идти на муки и казнь, когда можно, наоборот, наживаться на адептах, наслаждаться жизнью и купаться в роскоши. Смерть на кресте в эту схему не вписывается никак. Но если допустить, что Христос — это на самом деле воплощенный Бог, то смерть на кресте — это ровно то, ради чего Он воплотился.
Богу не нужны материальные блага, Ему не нужны деньги и золото. Соответственно, и страдания тела мало что значат для того, кто существует вне времени и пространства. Богу нужны человеческие души. За ними Христос и воплотился: для этого Он проповедовал, творил чудеса и умер на кресте, таким образом подав всему человечеству пример стойкости и самопожертвования. Но, помимо этого, было сделано нечто сверхважное: дело в том, что, согласно христианскому преданию, под Голгофой находится череп и две кости Адама (остальная часть его тела похоронена в Хевроне). Соответственно, кровь Христа смыла проклятие Адама. При этом, умерев как человек, Иисус вместе со всеми попал в ад и сумел его таким образом разрушить изнутри и на третий день воскреснуть. Собственно, воскресение и празднуется христианами в Пасху.
В жизни главное — не бояться
Теперь давайте поймем, почему это так важно и почему воскресение Христа — это главное событие в истории человечества. Дело в том, что в своих проповедях Спаситель постоянно говорил о том, что нужно жить не столько категориями материального мира, сколько стяжать богатства на небе, ведь их никто не украдет, а значит, в этой жизни у человека пропадают причины для страха. Борьба со страхом — вот одна из центральных тем Евангелия. Иисус регулярно говорит людям, чтобы они не боялись: не боялись голода, не боялись боли, не боялись лишиться богатства, не боялись потерять лицо, не боялись смерти. Единственное, чего нужно бояться, — это гнев Бога, которого не видно, а чтобы его не навлечь, надо соблюдать заповеди.
И это исключительно важно, ведь, как мы знаем из моей колонки о консерватизме, страх обладает парализующим действием. Если хочется отвадить кого-то, его надо как следует напугать. Напуганный человек покорен и пассивен. А вот человек без страха, наоборот, все забирает себе. Собственно, в этом и раскрытие парадоксальной ситуации: как люди, чей бог умер позорной казнью и учил подставлять другую щеку, в итоге стали править миром и подчинили тех, чьи боги обещали наслаждения и требовали крови. Просто одни боялись, а другие нет. И наоборот, мы наблюдаем закат прежних мировых гегемонов одновременно с массовым отпадением от христианской веры. Те, кто променял Христа на цацки, в итоге оказались в плену собственных страхов.
При этом призыв не бояться по сути является вызовом и политической власти. Всякая власть удерживается при помощи страха, и чем более власть неправедна и несправедлива, тем больше страха она стремится внушить. В этом плане призыв «Не бойся!» является поистине оппозиционным, и хоть Христос и говорит о том, что нужно отдавать кесарю кесарево, не мир Он принес, но меч — нельзя мирить истину с ложью, нельзя мирить грех с праведностью. И за правду надо стоять, что продемонстрировал сам Христос, взойдя на крест. Осознание этого приводит нас к неприятному выводу — сегодня Христа тоже бы распяли, ведь никто не любит, когда ему говорят правду, и за эту правду стоят до конца.
Град земной и град небесный
Христос — центральная фигура в истории человечества потому, что Он спас людей от прозябания в животном состоянии. Он научил не бояться и контролировать себя, и так Он бросил вызов князю мира сего, тому самому повелителю материи и времени, врагу рода людского, для которого человек — не венец творения, созданный по образу и подобию Бога, а всего лишь лысая обезьяна, животное. И на Своем земном пути Христос планомерно атаковал лидера падших ангелов, венцом чего стало Его распятие, сошествие в ад и воскресение.
Современная археология позволяет раскрыть глаза на многие места в Библии, которые за тысячи лет потеряли смысл — этот текст писался для современников, и многие вещи, что были понятны тогда местным жителям, уже во времена поздней античности оказались непонятными другим народам. Так, одной из непонятных тем является некромантия и культ мертвых, которые были распространены на Ближнем Востоке. Очень часто в Библии ворожеями и гадателями называют тех, кто занимался не просто гаданиями, а вызовами духов мертвых, т.е. некромантов. У некромантии на Ближнем Востоке было множество центров, но везде они были связаны с жертвенными ямами и богами, живущими под землей, которые за жертву давали возможность поговорить с «духами мертвых». Что характерно, жертвенным животным, как правило, была свинья, что наводит на мысль о причине запрета на поедание свинины.
Одним из центральных мест, связанных с культом мертвых, являлась гора Хермон и вытекающая из ее подножья река Иордан. Именно на горе Хермон, по версии ряда исследователей, Христос совершил Свое преображение, а в реке Иордан произошло богоявление или крещение. Оба этих действия выводили человечество из уз сатаны и оба были направлены на культ мертвых. Крещение смывало грех Адама, из-за которого людские души шли в ад, а преображение фактически разрушало оплот павших ангелов на горе Хермон.
Однако помимо совершения ритуалов в священных для некрофилов местах, Христос атаковал культ мертвых и на смысловом уровне — некромантия процветала на Ближнем Востоке в силу ряда фундаментальных причин, главная из которых — деньги и материальное благополучие. К мертвым обращались те, кто просил помощи в коммерческих делах. Собственно, восстановление и развитие языческих культов, в центре которых был бог подземного мира, в Ветхом Завете, как правило, связывается с царями, озабоченными именно богатством. Когда ты озабочен лишь своим карманом и не хочешь служить ни Богу, ни народу, публичное почитание мертвых становится очень удобным инструментом изобразить праведность. Жажда наживы и привела людей к поклонению князю мира сего и сделала их слабыми и трусливыми. С этим Христос постоянно борется в своих проповедях, споря с фарисеями, изгоняя менял и торговцев при Храме, а также по итогу воскресая. Он попирает привычный ход вещей, в котором главное — это потребности тела, в котором нет чудес и в котором люди не воскресают, а горы не двигаются.
Своей жертвой Христос говорит каждому человеку, что человек выше своей животной природы, что он не обезьяна, что он не раб материи, а ее хозяин, что он может быть сильнее этого мира и что Создатель всего сущего умер ради людей на кресте, а не требовал кровавых жертв. Пасха — это праздник силы и мужества, тех самых качеств, которых не хватает современному миру.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.