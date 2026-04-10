Бог, который не боялся. Почему Пасха — это праздник силы, а не слабости

Политолог Роман Иноземцев разбирает главный парадокс Евангелия: Тот, кто учил подставлять щеку, бросил вызов земной власти и освободил людей от животного страха.

Зачем воплощенному Богу смерть на кресте

Приближается Пасха, и публичный дискурс ожидаемо наполнится фильмами и статьями на тему воскрешения Христа. И хоть этот сюжет давно известен, тем не менее огромное число людей его не понимает. Для них Христос — это добряк, который учил подставлять щеку и который дал Себя убить. Явно не герой боевика и не образец силы и мужества. Мне неоднократно приходилось общаться с людьми, которые искренне не понимали, зачем он дал Себя убить и почему это нужно славить. Вот с этим давайте разбираться.

Первое, что нужно понимать, так это то, что Иисус Христос — не человек, а воплотившийся в человека Бог. В это верят христиане. Отрицание божественной природы Христа — это арианство, ересь, осужденная на I Вселенском соборе, которая, тем не менее, жива до сих пор в виде ислама. Если вы считаете, что Христос был всего лишь человеком, то Его действия и мотивация для вас абсолютно непонятны — зачем идти на муки и казнь, когда можно, наоборот, наживаться на адептах, наслаждаться жизнью и купаться в роскоши. Смерть на кресте в эту схему не вписывается никак. Но если допустить, что Христос — это на самом деле воплощенный Бог, то смерть на кресте — это ровно то, ради чего Он воплотился.

Богу не нужны материальные блага, Ему не нужны деньги и золото. Соответственно, и страдания тела мало что значат для того, кто существует вне времени и пространства. Богу нужны человеческие души. За ними Христос и воплотился: для этого Он проповедовал, творил чудеса и умер на кресте, таким образом подав всему человечеству пример стойкости и самопожертвования. Но, помимо этого, было сделано нечто сверхважное: дело в том, что, согласно христианскому преданию, под Голгофой находится череп и две кости Адама (остальная часть его тела похоронена в Хевроне). Соответственно, кровь Христа смыла проклятие Адама. При этом, умерев как человек, Иисус вместе со всеми попал в ад и сумел его таким образом разрушить изнутри и на третий день воскреснуть. Собственно, воскресение и празднуется христианами в Пасху.

В жизни главное — не бояться

Теперь давайте поймем, почему это так важно и почему воскресение Христа — это главное событие в истории человечества. Дело в том, что в своих проповедях Спаситель постоянно говорил о том, что нужно жить не столько категориями материального мира, сколько стяжать богатства на небе, ведь их никто не украдет, а значит, в этой жизни у человека пропадают причины для страха. Борьба со страхом — вот одна из центральных тем Евангелия. Иисус регулярно говорит людям, чтобы они не боялись: не боялись голода, не боялись боли, не боялись лишиться богатства, не боялись потерять лицо, не боялись смерти. Единственное, чего нужно бояться, — это гнев Бога, которого не видно, а чтобы его не навлечь, надо соблюдать заповеди.

И это исключительно важно, ведь, как мы знаем из моей колонки о консерватизме, страх обладает парализующим действием. Если хочется отвадить кого-то, его надо как следует напугать. Напуганный человек покорен и пассивен. А вот человек без страха, наоборот, все забирает себе. Собственно, в этом и раскрытие парадоксальной ситуации: как люди, чей бог умер позорной казнью и учил подставлять другую щеку, в итоге стали править миром и подчинили тех, чьи боги обещали наслаждения и требовали крови. Просто одни боялись, а другие нет. И наоборот, мы наблюдаем закат прежних мировых гегемонов одновременно с массовым отпадением от христианской веры. Те, кто променял Христа на цацки, в итоге оказались в плену собственных страхов.

При этом призыв не бояться по сути является вызовом и политической власти. Всякая власть удерживается при помощи страха, и чем более власть неправедна и несправедлива, тем больше страха она стремится внушить. В этом плане призыв «Не бойся!» является поистине оппозиционным, и хоть Христос и говорит о том, что нужно отдавать кесарю кесарево, не мир Он принес, но меч — нельзя мирить истину с ложью, нельзя мирить грех с праведностью. И за правду надо стоять, что продемонстрировал сам Христос, взойдя на крест. Осознание этого приводит нас к неприятному выводу — сегодня Христа тоже бы распяли, ведь никто не любит, когда ему говорят правду, и за эту правду стоят до конца.