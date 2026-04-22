Нейросеть в мантии. Как мы нашли следы ИИ в реальном приговоре

Адвокат Кондрат Горишний рассказывает о судебном приговоре с признаками использования нейросети и о правовом вакууме, в котором оказалась эта проблема.

В 2025 году мы с коллегой получили на руки приговор одного из судов Кубани по делу о взятке: два бывших сотрудника полиции, по версии следствия, обнаружили около 1,3 тонны контрафактного алкоголя и не дали делу ход за 300 тыс. рублей. Итог — по семь лет лишения свободы по ст. 290 УК РФ.

Фабула не уникальная. Приговор обвинительный, с привычной логикой: чем активнее защита, тем очевиднее вина. Такое мы уже видели. Но внимание привлекли формулировки.

В тексте приговора появляется словосочетание «плеяда защитников». Подсудимые участвуют в проверках «чудесным образом». Один из них назван «решительным должностным лицом».

Отдельные абзацы перегружены настолько, что теряется причинно-следственная связь: длинные фразы, в которых есть все, кроме внятной оценки доказательств. Много слов — но не всегда понятно, какой именно факт установлен и почему суд пришел к конкретному выводу.

Можно было бы списать на стиль конкретного судьи. Но когда такие конструкции повторяются раз за разом, это уже не выглядит случайностью.

Мы обратились к специалисту-лингвисту и поставили перед ним простой вопрос: есть ли в тексте признаки машинной генерации?

Эксперт выявил характерные признаки: тавтологичность и «пустая массивность» текста, смешение официально-делового, разговорного и книжного стилей, логические разрывы и неестественные переходы, конструкции, типичные для автогенерации.

Иными словами, речь идет не о тяге судьи к художественной прозе, а о вероятном использовании ИИ при подготовке части приговора.

Этим вопросом мы занимались вместе с моим другом и коллегой — адвокатом Алексеем Аванесяном. К сожалению, его не стало в ноябре 2025 года. Эта работа — во многом его заслуга.