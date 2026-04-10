Во Владикавказе произошел взрыв в здании с пиротехникой. Есть погибшие

Северная Осетия

  © Скриншот видео из канала в Max МЧС Северной Осетии
В столице Северной Осетии взорвался склад с пиротехникой. Произошли пожар и разрушение здания, погибли два человека

10 апреля МЧС Северной Осетии сообщило, что во Владикавказе на улице Партизанской произошел взрыв на складе с пиротехникой. Он стал причиной пожара площадью 750 кв. метров.

По данным главы республики Сергея Меняйло, погибли два человека. Также пострадали 14 человек, среди которых четверо в тяжелом состоянии и двое детей.

Здание частично разрушено. Площадь обрушения — 800 кв. метров. МЧС продолжает поисково-спасательную операцию и тушение пожара — на месте работают 63 специалиста и более 50 единиц техники.

О том, могут ли еще находиться люди под завалами, не сообщается. На месте ЧП развернут оперативный штаб.

Как писали Юга.ру, 9 апреля при атаке БПЛА на Кубань погиб человек, трое пострадали, на нефтебазе вспыхнул пожар.

Взрыв Владикавказ МЧС Пожары Происшествия

