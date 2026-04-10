Во Владикавказе произошел взрыв в здании с пиротехникой. Есть погибшие

В столице Северной Осетии взорвался склад с пиротехникой. Произошли пожар и разрушение здания, погибли два человека

10 апреля МЧС Северной Осетии сообщило, что во Владикавказе на улице Партизанской произошел взрыв на складе с пиротехникой. Он стал причиной пожара площадью 750 кв. метров.

По данным главы республики Сергея Меняйло, погибли два человека. Также пострадали 14 человек, среди которых четверо в тяжелом состоянии и двое детей.