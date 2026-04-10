Весна не придет. В Краснодарском крае в пасхальные выходные ожидаются дожди и ночные заморозки

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани 11-12 апреля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в предгорных районах Кубани 11 и 12 апреля пройдет мокрый снег, в горах — снег. Ночью и утром некоторые районы края окутает туман. Днем и вечером прогнозируют дождь с грозой и градом. В регионе действует штормовое предупреждение.

В крае ожидаются ночные заморозки до −3 °C, а в отдельных районах восточной половины края — до −5 °C. Днем воздух прогреется до 10–15 °C.

Магнолии и пшеница под снегом:

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и дожди с грозой. Температура воздуха ночью — 2–7 °C, днем — 10–15 °C.

В Краснодаре в выходные прогнозируют ливень. Ночью похолодает до 4–5 °C, а днем воздух прогреется до 14 °C.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в пасхальную ночь будет ходить дополнительный общественный транспорт.

Во Владикавказе произошел взрыв в здании с пиротехникой. Есть погибшие
Весна не придет. В Краснодарском крае в пасхальные выходные ожидаются дожди и ночные заморозки
Бывшего вице-губернатора Кубани и экс-депутата ЗСК уличили в рейдерском захвате агропромышленного комплекса
Десятки птиц в мазуте. На пляжах Анапы вновь нашли пострадавших пернатых, волонтеры просят помощи
Жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты. Что ответила мэрия?
В Чечне и Дагестане ввели режим ЧС федерального уровня из-за наводнения

Ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации
Сегодня, 11:23
«Ставим пять»
Сегодня, 09:02
В Краснодаре живут одни из самых довольных своими домами и ЖК людей
Вымогали взятку на пляже
Сегодня, 13:27
В Сочи будут судить группу полицейских, шантажировавших отдыхающих

