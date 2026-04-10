Весна не придет. В Краснодарском крае в пасхальные выходные ожидаются дожди и ночные заморозки

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани 11-12 апреля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в предгорных районах Кубани 11 и 12 апреля пройдет мокрый снег, в горах — снег. Ночью и утром некоторые районы края окутает туман. Днем и вечером прогнозируют дождь с грозой и градом. В регионе действует штормовое предупреждение.



В крае ожидаются ночные заморозки до −3 °C, а в отдельных районах восточной половины края — до −5 °C. Днем воздух прогреется до 10–15 °C.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и дожди с грозой. Температура воздуха ночью — 2–7 °C, днем — 10–15 °C. В Краснодаре в выходные прогнозируют ливень. Ночью похолодает до 4–5 °C, а днем воздух прогреется до 14 °C.