Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает, как «Краснодар» превратил рядовой матч с «Пари НН» в манифест чемпионских притязаний. Сергей Галицкий, видимо, не зря приходил в раздевалку и держал речь перед командой. Он говорил о важности ближайшего матча с «Пари НН», несмотря на невзрачный статус соперника. Команда ответила на поле, разнеся нижегородцев в мелкие щепки. Вообще, настрой «Краснодара» в последних двух играх удивителен. И если огонь, которым буквально дышали «быки» в матче с ЦСКА, может быть легко объяснен статусом соперника и той яростью, которой сопровождались последние очные встречи, то «Пари НН» ничем не лучше (или ярче) «Сочи», победу в матче с которым чемпионы России едва не упустили. Тут, к слову, и поддержка от «бывших» подъехала. Вот что после матча сказал экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев: «Шансы на чемпионство у «Краснодара» высокие. У них стабильная игра, стабильный состав. Я уже говорил, что их огромным успехом было сохранить основной состав и усилиться. Хочу, чтобы «Краснодар» снова занял первое место, чтобы скептики и критики перестали говорить, что первое чемпионство было случайным. Чтобы Мурад Олегович Мусаев всем доказал, что входит в когорту топ-тренеров российского футбола». Думаю, Мамаев в своих ожиданиях не одинок. Все видят, как играет «Зенит», пенальти в ворота его соперников, и понимают, что переносить столетие больше уже не получится. А поскольку по всей России звучит известная кричалка — не стоит удивляться пожеланиям «самому популярному клубу России». Впрочем, о «Зените» позже. Ему сегодня играть с «Динамо». Легкой эта игра (крайне принципиальная для босса Алексея Миллера) не будет точно. «Краснодар» свой ход сделал. Да как! С «покером» Джона Кордобы! Последний раз игрок «быков» забивал три и более мяча в одном матче в 2017-м — и это был Федор Смолов. Что можно сказать точно — колумбиец на прошедшей неделе победил «внутренних психов». Он не реагировал на удары и провокации от армейских бразильцев, а сейчас, возможно, выдал свой лучший матч в России, являясь, бесспорно, сильнейшим игроком нашего чемпионата.

«В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем». Это сказал после матча Кордоба.

Джон Кордоба во время матча «Краснодар» — «Пари НН», 21 марта 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»