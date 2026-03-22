Покер Кордобы и 9:0 в двух матчах. Как «Краснодар» рвется ко второму чемпионству
Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает, как «Краснодар» превратил рядовой матч с «Пари НН» в манифест чемпионских притязаний.
Сергей Галицкий, видимо, не зря приходил в раздевалку и держал речь перед командой. Он говорил о важности ближайшего матча с «Пари НН», несмотря на невзрачный статус соперника. Команда ответила на поле, разнеся нижегородцев в мелкие щепки.
Вообще, настрой «Краснодара» в последних двух играх удивителен. И если огонь, которым буквально дышали «быки» в матче с ЦСКА, может быть легко объяснен статусом соперника и той яростью, которой сопровождались последние очные встречи, то «Пари НН» ничем не лучше (или ярче) «Сочи», победу в матче с которым чемпионы России едва не упустили.
Тут, к слову, и поддержка от «бывших» подъехала. Вот что после матча сказал экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев:
«Шансы на чемпионство у «Краснодара» высокие. У них стабильная игра, стабильный состав. Я уже говорил, что их огромным успехом было сохранить основной состав и усилиться. Хочу, чтобы «Краснодар» снова занял первое место, чтобы скептики и критики перестали говорить, что первое чемпионство было случайным. Чтобы Мурад Олегович Мусаев всем доказал, что входит в когорту топ-тренеров российского футбола».
Думаю, Мамаев в своих ожиданиях не одинок. Все видят, как играет «Зенит», пенальти в ворота его соперников, и понимают, что переносить столетие больше уже не получится. А поскольку по всей России звучит известная кричалка — не стоит удивляться пожеланиям «самому популярному клубу России».
Впрочем, о «Зените» позже. Ему сегодня играть с «Динамо». Легкой эта игра (крайне принципиальная для босса Алексея Миллера) не будет точно. «Краснодар» свой ход сделал. Да как! С «покером» Джона Кордобы! Последний раз игрок «быков» забивал три и более мяча в одном матче в 2017-м — и это был Федор Смолов.
Что можно сказать точно — колумбиец на прошедшей неделе победил «внутренних психов». Он не реагировал на удары и провокации от армейских бразильцев, а сейчас, возможно, выдал свой лучший матч в России, являясь, бесспорно, сильнейшим игроком нашего чемпионата.
«В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду так же делать и в будущем». Это сказал после матча Кордоба.
Перформанс (извините, выступление) Кордобы ценен еще и тем, что случился прямо накануне ближайших матчей сборной Колумбии, в которой он главный кандидат на место центрфорварда. Но это уже его личные дела. Мурад Мусаев же подчеркнул, что хочет видеть такого лидера всегда, а не эпизодически, — и не в драках с Мойзесом:
«Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча, мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: «Сейчас, тренер, вы увидите нового Джона». И всю свою злость он выпускает на соперников. Провел все матчи отлично, забивает, отдает. Хочется видеть Джона такого — спокойного, мудрого и результативного — каждый матч».
Перед следующим матчем Галицкий, возможно, снова появится в раздевалке «Краснодара». Но это будет нескоро — после паузы на матчи сборных. Задача Колумбии понятна (подготовка к ЧМ), а вот Сперцян и его Армения на этот турнир не едут. Однако Эдуард близок к установлению рекорда!
В гонке ассистентов он уже давно соревнуется не с нынешними игроками, а с рекордами Дмитрия Лоськова, Халка и Максима Глушенкова (по 16 голевых передач за чемпионат). В этом сезоне РПЛ Сперцян отдал уже 14 «ассистов» и может побить рекорд (и наверняка побьет) уже в ближайших матчах.
Ну и невозможно не отметить еще одного героя — хотя при счете 5:0 это будет звучать странно. Вратарь «быков» Станислав Агкацев отбил (не пропустил) уже седьмой пенальти в РПЛ. Понятно, что наша лига ни в какой топ сейчас не входит, но с 2022-го подобной статистики нет ни у одного вратаря и там, в топ-5.
Агкацев — единственный, кто отражает более 50 процентов пенальти. Следующий в топ-лигах — Алекс Мерет из «Наполи», у него лишь 42 процента. Разумеется, можно найти аналогичную статистику у вратарей в Латвии, Дании или Австрии, но даже абсолютные цифры заслуживают уважения. Сам герой отказывается рассказывать, как у него это получается:
«Секреты не раскрываю. Хочу, чтобы так и продолжалось, поэтому не расскажу. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что так и получилось».
Пенальти — очень тонкая часть футбольного мастерства. Даже тренеры порой позволяют себе говорить, что серия пенальти — это лотерея. Что уж говорить о болельщиках? Но не дадут соврать такие монстры, как Игорь Акинфеев или Александр Шовковский, — пенальти тренируются, и у вратарей есть свои козыри в сериях и даже одиночных ударах. Вспомните Хельмута Дукадама, принесшего сенсационный титул «Стяуа» еще в восьмидесятые. Или Франческо Тольдо, отбившего два пенальти по ходу полуфинала Евро-2000. Когда у тебя есть вратарь, умеющий играть в серии пенальти, — это твой козырь. А лотереи — это к наперсточникам.
«Краснодар» свой ход в чемпионате сделал раньше соперника — и тут у него тоже есть преимущество. Пусть «столетний клуб» нервничает и дергается. Но все решит, как мы уже не раз говорили, очная встреча. «Зенит» сейчас сделает все, чтобы не растерять свое пока отыгрываемое отставание. А Сергею Николаевичу лучше почаще приходить в раздевалку. Ибо — работает!
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.