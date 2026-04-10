В Анапе пройдет ярмарка, где можно будет обменяться ненужными вещами

  © Фото freepik, сайт freepik.com
В анапском экоцентре состоится «Ярмарка дарения» (0+)

Анапский экоцентр «Центр событий» анонсировал на 12 апреля «Ярмарку дарения», на которой можно будет отдать ненужные вещи и забрать что-нибудь себе.

«У нас часто остаются хорошие вещи, которые уже не носим и не используем. А кому-то рядом они могут быть очень кстати. Парадокс в том, что мы иногда платим за то, что другие готовы отдать бесплатно», — написали организаторы.

Подарить можно ненужную одежду и другие вещи. Важно, чтобы они были чистыми и в хорошем состоянии. Забрать можно все что угодно и в любом количестве — даже если ничего не принести.

Ярмарка состоится 12 апреля с 12:00 до 15:00 в Анапе на улице Владимирской, 40. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 11 апреля в четырех районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора.

