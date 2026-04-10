Группа «Психея» выступит в Краснодаре, Сочи и Новороссийске с программой «Киберэмокор XXX»

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

  © Кадр из клипа «Самый плохой» группы «Психея»
Ветераны альтернативной сцены «Психея» празднуют 30-летие коллектива масштабными гастролями по стране

Ню-метал-группа «Психея» в рамках юбилейного тура даст шесть концертов на юге России:

  • 12 апреля в Ростове-на-Дону;
  • 16 апреля в Сочи;
  • 17 апреля в Новороссийске;
  • 18 апреля в Краснодаре;
  • 19 апреля в Ставрополе;
  • 23 апреля в Волгограде.

Музыканты исполнят лучшие песни за 30 лет, а также презентуют новые треки и альбом редких композиций «Прото». Мероприятие сопроводит авторское видеошоу.

Первая часть юбилейного тура прошла с августа по ноябрь 2025 года, вторая часть началась в марте и продлится до мая 2026 года.

Краснодарское выступление состоится 18 апреля в концертном зале «Порт 219» (Вишняковой, 1/10с2). Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 3000 рублей.

«Психея» была основана в 1995 году в Кургане, в 2000 году группа переехала в Санкт-Петербург. После выпуска альбомов «Герой поколения бархат» (2001) и «Каждую секунду пространства» (2002) коллектив стал одним из лидеров российской альтернативной сцены.

«Психея» сразу выделялась среди ню-метал-групп сильным смешением стилей (альтернатива, электроника, рэп, индастриал) и активным использованием компьютерных семплов. Сами музыканты называют свое творчество киберэмокором.

Как сообщали Юга.ру, 10 мая джаз-рок группа The Zverstvo даст большой концерт в Краснодаре впервые за 10 лет. Легенды краснодарского андеграунда выступят с программой «Лучшее и неслыханное».

