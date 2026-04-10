Группа «Психея» выступит в Краснодаре, Сочи и Новороссийске с программой «Киберэмокор XXX»

Ню-метал-группа «Психея» в рамках юбилейного тура даст шесть концертов на юге России:

12 апреля в Ростове-на-Дону;

16 апреля в Сочи;

17 апреля в Новороссийске;

18 апреля в Краснодаре;

19 апреля в Ставрополе;

23 апреля в Волгограде.

Музыканты исполнят лучшие песни за 30 лет, а также презентуют новые треки и альбом редких композиций «Прото». Мероприятие сопроводит авторское видеошоу.

Первая часть юбилейного тура прошла с августа по ноябрь 2025 года, вторая часть началась в марте и продлится до мая 2026 года.

Краснодарское выступление состоится 18 апреля в концертном зале «Порт 219» (Вишняковой, 1/10с2). Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 3000 рублей.

«Психея» была основана в 1995 году в Кургане, в 2000 году группа переехала в Санкт-Петербург. После выпуска альбомов «Герой поколения бархат» (2001) и «Каждую секунду пространства» (2002) коллектив стал одним из лидеров российской альтернативной сцены.



«Психея» сразу выделялась среди ню-метал-групп сильным смешением стилей (альтернатива, электроника, рэп, индастриал) и активным использованием компьютерных семплов. Сами музыканты называют свое творчество киберэмокором.