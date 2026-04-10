Бывшего вице-губернатора Кубани и экс-депутата ЗСК уличили в рейдерском захвате агропромышленного комплекса

По данным ведомства, рейдерский захват был ориентирован на план Коробки и Фурсы увеличить размер обрабатываемых их бизнес-структурами угодий. В пользовании Васюринского агропромышленного комплекса находятся порядка 25 тыс. гектаров плодородных земель, совокупная стоимость которых превышает 20 млрд рублей. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, подозреваемые оформили актив на жену Фурсы.

10 апреля ТАСС сообщило , что надзорные органы уличили бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку и бывшего депутата ЗСК региона Сергея Фурсу в рейдерском захвате Васюринского агропромышленного комплекса. Об этом в суде заявил представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, правоохранительные органы подозревают Андрея Коробку и бывшего депутата ЗСК Алексея Сидюкова в махинациях с землей. Как сообщил представитель Генпрокуратуры, в 2016 году бывший вице-губернатор решил завладеть особо ценными угодьями в Темрюкском районе площадью 11 тыс. гектаров. Он пролоббировал передачу земельного фонда Краснодарскому краю и закрепил его за организацией, подведомственной министерству сельского хозяйства.

Затем по указанию Коробки их предоставили в безвозмездное пользование ООО «Перспектива агро», бенефициаром которого выступает партнер Коробки — Сидюков. Аналогичным образом коммерческие структуры последнего заполучили еще около 6 тыс. гектаров.

Напомним, 7 апреля в отношении Андрея Коробки завели уголовное дело. При обыске в поместье вице-губернатора нашли около 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, с виллы заранее вывозили имущество.

Кроме того, Андрея Коробку поместили в СИЗО на два месяца. Следствие считает, что на свободе чиновник может использовать свое высокое положение.