Вымогали взятку на пляже. В Сочи будут судить группу полицейских, шантажировавших отдыхающих

Трое сотрудников полиции задержали людей на пляже, но не оформили протокол — вместо этого потребовали деньги. СК завершил расследование, дело передано в суд

По данным оперативников, в сентябре 2024 года полицейским стало известно, что на пляжном комплексе «Рай» и пляже «Маяк» на улице Приморской двое мужчин употребляли наркотики. Сотрудники прибыли на место и задержали нарушителей, однако сообщение о правонарушении намеренно не оформили — вместо этого стали вымогать взятку.

8 апреля портал sochinews сообщил , что Следственный отдел по Центральному району Сочи завершил расследование крупного уголовного дела в отношении трех сотрудников полиции, обвиняемых в получении взяток и превышении должностных полномочий.

В ходе следствия были выявлены и другие должностные преступления, которые полицейские совершали с использованием служебного положения. Подробности пока не раскрываются.

Все трое сейчас находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд, обвиняемым грозят значительные сроки лишения свободы.

Это далеко не первое подобное дело в Сочи за последнее время. В феврале Центральный районный суд приговорил двух бывших сочинских полицейских к девяти годам колонии строгого режима за вымогательство взятки в виде автомобиля Mini Cooper у человека, который выращивал дома наркосодержащие растения.

В марте Лазаревский суд вынес приговор двум сотрудникам ППС, которые на пляже «Каллипсо» отобрали у прохожего телефон, потребовали пароль, а после отказа заковали его в наручники и избили. Оба получили реальные сроки.