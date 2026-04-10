«Ставим пять». В Краснодаре живут одни из самых довольных своими домами и ЖК людей

Краснодарский край, Вся Россия

  • Весна в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Аналитики «Авито Недвижимости» изучили 750 тыс. отзывов платформы, провели опрос и поделились основными выводами

В целом по России средняя оценка дома или ЖК на платформе «Авито Недвижимость» составляет 4,55 — обычно жильцы ставят пятерки (75%) и четверки (15%). Как показал опрос*, оставлять отзывы о своем доме или ЖК готовы 50% россиян, причем чуть более активны в этом плане пользователи до 24 лет. Отзывы жителей при выборе квартиры изучают 80% респондентов.

«Чаще всего в отзывах пишут о тех деталях, которые напрямую влияют на повседневный комфорт. Это звукоизоляция и толщина стен, отношения между соседями, чистота и состояние подъезда, наличие и состояние детских площадок, озеленение двора и близость парков. Отдельно многие обращают внимание на бытовую инфраструктуру: например, упоминают наличие пунктов выдачи заказов маркетплейсов прямо в доме. Все это помогает дополнить данные о квартире из карточки объявления информацией от местных и понять, насколько комфортной будет жизнь в новой среде», — рассказал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Активнее других оставляют отзывы жители следующих регионов (% от общего числа):

  • Москва (12%),
  • Санкт-Петербург (8%),
  • Московская область (7%),
  • Краснодарский край (5%),
  • Башкортостан, Свердловская, Самарская, Ростовская и Челябинская области (по 3%).

Выше всего свои дома и ЖК оценивают** жители таких регионов, как:

  • Кабардино-Балкария (4,7 балла),
  • Дагестан (4,66 балла),
  • Чувашия (4,65 балла),
  • Мордовия, Бурятия и Кировская область (4,64 балла),
  • Тюменская область (4,63 балла).

В рейтинге городов-миллионников, где жители больше других довольны своими домами и ЖК, Краснодар занял 3-ю строчку (4,57 балла), Ростов-на-Дону — 9-ю (4,53 балла).

    © Изображение предоставлено «Авито Недвижимость»

Обычно россияне пишут лаконичные отзывы, но случаются и исключения. Например, самый длинный отзыв оставил житель дома в Московской области. Чтобы подробно поделиться своим опытом, ему потребовалось 2509 символов (414 слов).

Самые длинные отзывы** в среднем оставляют в:

  • Санкт-Петербурге (198 символов),
  • Ленинградской области (185 символов),
  • Москве, Краснодарском крае, Калининградской области (172 символа).

Наиболее емко излагают мысли жители кавказских регионов:

  • Дагестана (107 символов),
  • Кабардино-Балкарии (125 символов),
  • Северной Осетии (126 символов).

Отзывы на дома и ЖК помогают с выбором людям, которые готовятся к покупке или долгосрочной аренде квартиры, — так удается получить более полную картину локации. В целом, на страницах домов с отзывами пользователи проводят на 14% больше времени, чем без них.

* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в марте 2026 года.
** Данные по регионам, у которых от 1000 отзывов по домам и ЖК.

