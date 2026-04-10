«Ставим пять». В Краснодаре живут одни из самых довольных своими домами и ЖК людей

В целом по России средняя оценка дома или ЖК на платформе «Авито Недвижимость» составляет 4,55 — обычно жильцы ставят пятерки (75%) и четверки (15%). Как показал опрос*, оставлять отзывы о своем доме или ЖК готовы 50% россиян, причем чуть более активны в этом плане пользователи до 24 лет. Отзывы жителей при выборе квартиры изучают 80% респондентов.

«Чаще всего в отзывах пишут о тех деталях, которые напрямую влияют на повседневный комфорт. Это звукоизоляция и толщина стен, отношения между соседями, чистота и состояние подъезда, наличие и состояние детских площадок, озеленение двора и близость парков. Отдельно многие обращают внимание на бытовую инфраструктуру: например, упоминают наличие пунктов выдачи заказов маркетплейсов прямо в доме. Все это помогает дополнить данные о квартире из карточки объявления информацией от местных и понять, насколько комфортной будет жизнь в новой среде», — рассказал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».