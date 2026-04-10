«Ставим пять». В Краснодаре живут одни из самых довольных своими домами и ЖК людей
Аналитики «Авито Недвижимости» изучили 750 тыс. отзывов платформы, провели опрос и поделились основными выводами
В целом по России средняя оценка дома или ЖК на платформе «Авито Недвижимость» составляет 4,55 — обычно жильцы ставят пятерки (75%) и четверки (15%). Как показал опрос*, оставлять отзывы о своем доме или ЖК готовы 50% россиян, причем чуть более активны в этом плане пользователи до 24 лет. Отзывы жителей при выборе квартиры изучают 80% респондентов.
«Чаще всего в отзывах пишут о тех деталях, которые напрямую влияют на повседневный комфорт. Это звукоизоляция и толщина стен, отношения между соседями, чистота и состояние подъезда, наличие и состояние детских площадок, озеленение двора и близость парков. Отдельно многие обращают внимание на бытовую инфраструктуру: например, упоминают наличие пунктов выдачи заказов маркетплейсов прямо в доме. Все это помогает дополнить данные о квартире из карточки объявления информацией от местных и понять, насколько комфортной будет жизнь в новой среде», — рассказал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».
Активнее других оставляют отзывы жители следующих регионов (% от общего числа):
- Москва (12%),
- Санкт-Петербург (8%),
- Московская область (7%),
- Краснодарский край (5%),
- Башкортостан, Свердловская, Самарская, Ростовская и Челябинская области (по 3%).
Выше всего свои дома и ЖК оценивают** жители таких регионов, как:
- Кабардино-Балкария (4,7 балла),
- Дагестан (4,66 балла),
- Чувашия (4,65 балла),
- Мордовия, Бурятия и Кировская область (4,64 балла),
- Тюменская область (4,63 балла).
В рейтинге городов-миллионников, где жители больше других довольны своими домами и ЖК, Краснодар занял 3-ю строчку (4,57 балла), Ростов-на-Дону — 9-ю (4,53 балла).
Обычно россияне пишут лаконичные отзывы, но случаются и исключения. Например, самый длинный отзыв оставил житель дома в Московской области. Чтобы подробно поделиться своим опытом, ему потребовалось 2509 символов (414 слов).
Самые длинные отзывы** в среднем оставляют в:
- Санкт-Петербурге (198 символов),
- Ленинградской области (185 символов),
- Москве, Краснодарском крае, Калининградской области (172 символа).
Наиболее емко излагают мысли жители кавказских регионов:
- Дагестана (107 символов),
- Кабардино-Балкарии (125 символов),
- Северной Осетии (126 символов).
Отзывы на дома и ЖК помогают с выбором людям, которые готовятся к покупке или долгосрочной аренде квартиры, — так удается получить более полную картину локации. В целом, на страницах домов с отзывами пользователи проводят на 14% больше времени, чем без них.
* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в марте 2026 года.
** Данные по регионам, у которых от 1000 отзывов по домам и ЖК.
Как писали Юга.ру, «Авито Недвижимость» запустила новую программу для поддержки брокеров и риелторов.