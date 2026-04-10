Ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации

В Ростове-на-Дону создали сайт-галерею с мозаичными панно из четырех подземных переходов города

В июле 2025 года экскурсовод Игорь Нарижний, архитектор Анастасия Иванова и руководитель проекта Игорь Лутай запустили онлайн-галерею мозаик ростовских подземных переходов.

Авторами ростовской «подземной галереи» являются мастера-облицовщики Мостоотряда № 10 под руководством Юрия Лабинцева. Все панно, размещенные на сайте, были созданы в 1970–80-х годах. Уникальность мозаик заключается в том, что мастера использовали плитку, а не камень или смальту. Мозаики признаны объектами культурного наследия, часть из них находится в аварийном состоянии.

В онлайн-галерее можно увидеть панно из четырех подземных переходов:

Переход проспект Буденновский — улица Московская. Здесь находится художественный ансамбль из десятков панно, которые складываются в рассказ о Доне и Ростове. Ключевую роль занимают сюжеты из произведений писателя Михаила Шолохова: «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Нахаленок». Их дополняют изображения будущего города: набережные, новые кварталы, техника.

Переход проспект Буденновский — улица Большая Садовая. Здесь размещены две крупные мозаики. Первая посвящена батарее Оганова и ее подвигу в годы Великой Отечественной войны, вторая — эпохе Петра I, Азовским походам и становлению морского образа России.