Ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации
В Ростове-на-Дону создали сайт-галерею с мозаичными панно из четырех подземных переходов города
В июле 2025 года экскурсовод Игорь Нарижний, архитектор Анастасия Иванова и руководитель проекта Игорь Лутай запустили онлайн-галерею мозаик ростовских подземных переходов.
Авторами ростовской «подземной галереи» являются мастера-облицовщики Мостоотряда № 10 под руководством Юрия Лабинцева. Все панно, размещенные на сайте, были созданы в 1970–80-х годах. Уникальность мозаик заключается в том, что мастера использовали плитку, а не камень или смальту. Мозаики признаны объектами культурного наследия, часть из них находится в аварийном состоянии.
В онлайн-галерее можно увидеть панно из четырех подземных переходов:
Переход проспект Буденновский — улица Московская. Здесь находится художественный ансамбль из десятков панно, которые складываются в рассказ о Доне и Ростове. Ключевую роль занимают сюжеты из произведений писателя Михаила Шолохова: «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Нахаленок». Их дополняют изображения будущего города: набережные, новые кварталы, техника.
Переход проспект Буденновский — улица Большая Садовая. Здесь размещены две крупные мозаики. Первая посвящена батарее Оганова и ее подвигу в годы Великой Отечественной войны, вторая — эпохе Петра I, Азовским походам и становлению морского образа России.
Переход проспект Ворошиловский — улица Большая Садовая. Здесь мозаики показывают советскую жизнь: детство, учебу, воспитание, труд на производстве, праздники.
Переход проспект Кировский — улица Большая Садовая. Здесь расположена серия панно о космосе — его прошлом, настоящем и будущем. Первая работа отсылает к библейским мотивам, вторая — к эпохе современного космоса, третья — к исследованию новых миров.
Помимо этого, на сайте можно приобрести мерч с вышитыми элементами мозаики.
Напомним, в декабре 2024 года ростовские общественники обратились к губернатору Юрию Слюсарю с просьбой не допустить реставрацию мозаичных панно в подземных переходах, опасаясь их утраты.
Однако в том же месяце глава региона отказал активистам. Власти также заявили, что создать группу для общественного контроля за ходом реставрации невозможно.
В сентябре 2025 года стало известно, что панно на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой отреставрируют. Тогда власти выделили на работы 47,4 млн рублей. Исполнитель должен был воссоздать и восстановить панно, отреставрировать переход.
В марте 2026 года власти Ростова расторгли контракт с фирмой-исполнителем. Компания успела разобрать пол и снять часть плитки, но мозаика осталась нетронутой.
Как писали Юга.ру, в феврале 2025 года власти Анапы снесли мозаичную скульптуру времен СССР. Есть версии, что ее создал Церетели.