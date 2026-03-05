Филолог, художница, руководительница экоцентра и другие экспертки расскажут, как их проекты меняют Краснодар

В инклюзивном арт-пространстве «Окколо» пройдет встреча «Создавая смыслы» с участием шести эксперток из сфер экологии, моды, культуры и других (16+)

Инклюзивное пространство «Окколо» анонсировало на 6 марта мастермайнд «Создавая смыслы» — «вечер идей и объединений»

Мастермайнд — это формат группового общения, который направлен на обсуждение проблем, вопросов, обмен опытом и поиск новых решений.

На мероприятии шесть экспертов из разных сфер поделятся своим опытом — о проектах, людях и том, как создавать живые сообщества в городе. Гости смогут задать вопросы, познакомиться с лекторами и участниками, найти полезные контакты и помочь проектам Краснодара. 

Спикеры мастермайнда и темы их выступлений:

  • основательница центра притяжения «Пятница» Лена Тиминова расскажет о создании и особенностях офлайн-сообществ;
  • экопредпринимательница, художница и основательница секонд-хенда Snova Лана Эннс поговорит о медленной и осознанной моде и второй жизни вещей;
  • переводчик русского жестового языка (РЖЯ) Анна Погорелова расскажет об общении с глухими людьми и своей профессии;
  • руководительница общественной организации «Чистая среда» Дарья Сычева поговорит об экологических проектах;
  • филолог и соосновательница образовательного проекта Vita Nuova Елена Хохмухина расскажет о культуре и образовании, которые должны быть доступнее и человечнее;
  • руководительница «Окколо» Яна Ямалетдинова поговорит о том, как можно развивать инклюзию и менять отношение к людям с инвалидностью через творчество, наставничество и социальные проекты. 

«Мы хотим, чтобы идеи не оставались в разговорах, а находили поддержку и развитие. Такие встречи — это вклад в развитие Краснодара как живого, осознанного и открытого города», — написали организаторы. 

Встреча пройдет 6 марта в 19:00 в пространстве «Окколо» на улице Зиповской, 9К. Вход свободный по записи

«Окколо» — центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью, работающий с декабря 2022 года. Там можно получить профессию, найти работу и просто провести время в компании единомышленников. Также в пространстве на постоянной основе проводят различные мероприятия: мастер-классы, настольные игры, просмотры кино. 

На базе «Окколо» работает кофейня. Узнать подробнее о центре можно в репортаже Юга.ру.

