Вывозной рейс из ОАЭ кружил больше часа над Черным морем, но так и не долетел до Краснодара

Вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая не смог приземлиться в Краснодаре из-за атаки БПЛА на регион

Предыстория. 4 марта в 9:33 рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из ОАЭ в Краснодар. На борту были пассажиры, чей рейс должен был состояться еще 28 февраля, но его и другие рейсы отменили из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

4 марта «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Краснодара сообщило, что вывозной рейс туристов из ОАЭ перенаправили в Нальчик. Небо было закрыто из-за ограничений на полеты и угрозы БПЛА.

Напомним, с 4 на 5 марта аэропорты Краснодара и Сочи не работали больше 14 часов из-за угрозы атаки БПЛА. Были задержаны 124 рейса на прилет и вылет. 

Вывозной рейс из Дубая должен был сделать остановку для дозаправки в Анталье (Турция) и прибыть в Краснодар в 18:30. Самолет приземлился в Турции в 15:10, однако к тому моменту небо кубанской столицы уже было закрыто для полетов. В 17:03 рейс вылетел в Минеральные Воды. 

Недалеко от аэропорта Краснодара нашли обломки БПЛА:

В телеграм-канале «Осторожно, новости» сообщили, что после вылета из Антальи самолет кружил над Черным морем более часа. В итоге в 20:30 рейс приземлился в Нальчике. 

Почему самолет отправился в Кабардино-Балкарию, а не сел в Ставропольском крае, не сообщается. 

По словам пассажиров самолета, во время кружения над морем стюардессам пришлось успокаивать маленьких детей, находившихся на борту, рассказывая им о своей работе. 

«Стюардессы развлекали детей как могли — рассказывали про профессию бортпроводника. Но на посадке люди были счастливы оказаться на родной земле, и не важно где», — сообщили туристы телеграм-каналу.

Из Нальчика пассажиров отвезли в Краснодар на автобусах. 

Как писали Юга.ру, в аэропортах Сочи и Минвод за 2025 год участились задержки рейсов.

