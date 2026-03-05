Вывозной рейс из ОАЭ кружил больше часа над Черным морем, но так и не долетел до Краснодара

Вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая не смог приземлиться в Краснодаре из-за атаки БПЛА на регион

Предыстория. 4 марта в 9:33 рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из ОАЭ в Краснодар. На борту были пассажиры, чей рейс должен был состояться еще 28 февраля, но его и другие рейсы отменили из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

4 марта «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Краснодара сообщило, что вывозной рейс туристов из ОАЭ перенаправили в Нальчик. Небо было закрыто из-за ограничений на полеты и угрозы БПЛА.

Напомним, с 4 на 5 марта аэропорты Краснодара и Сочи не работали больше 14 часов из-за угрозы атаки БПЛА. Были задержаны 124 рейса на прилет и вылет.

Вывозной рейс из Дубая должен был сделать остановку для дозаправки в Анталье (Турция) и прибыть в Краснодар в 18:30. Самолет приземлился в Турции в 15:10, однако к тому моменту небо кубанской столицы уже было закрыто для полетов. В 17:03 рейс вылетел в Минеральные Воды.