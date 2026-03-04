«Мы отстоим невиновность». Глава приюта в Краснодаре ответила на обвинение в хищении 1,5 млн рублей

Предыстория: 4 марта пресс-служба регионального ГУ МВД России рассказала , что в Краснодаре глава приюта для пострадавших животных, ее заместитель и их подчиненная похитили 1,5 млн рублей бюджетных средств при отлове собак. Следствие полагает, что обвиняемые подделывали карточки по содержанию и чипированию около сотни несуществующих бездомных животных. Теперь сотрудницам приюта грозит до шести лет лишения свободы. В ГУ МВД Юга.ру заявили, что речь идет о «частном приюте», но не стали уточнять и не ответили на вопрос о «Краснодоге».

Вечером 4 марта портал 93.RU выяснил , что речь идет именно о краснодарском приюте «Краснодог», который учредила Наталья Дубницкая. Ранее с ним действительно заключали контракты на отлов и стерилизацию бездомных животных, но, как заявила владелица, после открытия муниципального приюта эти контракты прекратились. Наталья Дубницкая рассказала журналистам 93.RU, что уголовное дело о хищении возбудили еще в 2022 году. Четыре года она вместе с сотрудниками приюта пытается доказать свою невиновность.

«За это время суд неоднократно принимал решения в пользу сотрудников, а затем после более чем 10 слушаний дело было возвращено на доследование. Все эти годы я лично вкладывала гораздо большие суммы в помощь животным, чему есть подтверждение в виде выписок со счетов. Более того, приют придерживается принципа прозрачности — на нашем сайте и соцресурсах есть информация обо всех наших питомцах», — пояснила владелица изданию.



По словам Дубницкой, обвинение против нее выдвинули необоснованно и преждевременно. Факт хищения она отрицает:



«Мы и дальше будем отстаивать свою невиновность. Очень надеюсь, что несмотря на все эти публикации, приют и наши животные не пострадают. К сожалению, те, кто занимается волонтерством и помощью самым беззащитным, чаще всего и подвергается нападкам».

Напомним, что в сентябре 2024 года «Краснодог» оказался на грани разорения и временно перестал принимать животных. В июле 2025 года приют объявлял о возможном закрытии и просил о помощи.