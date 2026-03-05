На матче ЦСКА — «Краснодар» футболист «быков» Кордоба обвинил фанатов противника в расизме, а после краснодарцы разгромили раздевалку

4 марта состоялся первый матч полуфинала «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России между ФК ЦСКА и «Краснодаром», который закончился 3:1 в пользу москвичей. После игры нападающий «быков» Джон Кордоба получил желтую карточку за свою эмоциональную реакцию, а затем указал на трибуну фанатов столичной команды.

Позднее он рассказал «РБ Спортс» о случившемся и обвинил фанатов ЦСКА в расизме.

«Снова расисты», — объяснил Кордоба.

Позже «быки» заявили, что судья матча Алексей Сухой слышал оскорбления с трибун в адрес колумбийца, но проигнорировал их. Капитан команды Эдуард Сперцян отметил, что Сухой сказал: «Нет, успокойтесь».

«Когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, были расистские жесты, выкрики, судья не обратил на них внимания. Я хочу сделать акцент на этом, встать на защиту Джона и поддержать его. Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Для меня это непонятно. Все все слышали, рефери был с нами», — рассказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.