На матче ЦСКА — «Краснодар» футболист «быков» Кордоба обвинил фанатов противника в расизме, а после краснодарцы разгромили раздевалку

  • Джон Кордоба в гостевом матче с ЦСКА, 4 марта 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»
    Джон Кордоба в гостевом матче с ЦСКА, 4 марта 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил фанатов ЦСКА в расистских высказываниях. Позже появилось видео из разгромленной раздевалки «быков»

4 марта состоялся первый матч полуфинала «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России между ФК ЦСКА и «Краснодаром», который закончился 3:1 в пользу москвичей. После игры нападающий «быков» Джон Кордоба получил желтую карточку за свою эмоциональную реакцию, а затем указал на трибуну фанатов столичной команды. 

Позднее он рассказал «РБ Спортс» о случившемся и обвинил фанатов ЦСКА в расизме. 

«Снова расисты», — объяснил Кордоба. 

Позже «быки» заявили, что судья матча Алексей Сухой слышал оскорбления с трибун в адрес колумбийца, но проигнорировал их. Капитан команды Эдуард Сперцян отметил, что Сухой сказал: «Нет, успокойтесь».

 «Когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, были расистские жесты, выкрики, судья не обратил на них внимания. Я хочу сделать акцент на этом, встать на защиту Джона и поддержать его. Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Для меня это непонятно. Все все слышали, рефери был с нами», — рассказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников. 

Забыть и биться:

5 марта врач команды ЦСКА Эдуард Безуглов в своем телеграм-канале выложил видео с кадрами из гостевой раздевалки «Краснодара» в «ВЭБ Арене».

В ролике видно, что «быки» оставили после себя беспорядок — разбросаны пластиковые бутылки, вещи, салфетки. Также по словам Безуглова, футболисты сломали дверь.

В тот же день ФК «Краснодар» отреагировал на опубликованное видео. 

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявление расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом», — заявили в телеграм-канале команды. 

Также футболисты заявили, что обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС для проведения расследования произошедшего. 

Следующая игра «Краснодара» и ЦСКА состоится 17 марта в «Ozon Арене».

Джон Кордоба — колумбийский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и национальной сборной Колумбии. Он подписал контракт с «Краснодаром» в 2021 году, а в 2025 году продлил его. 

25 июля 2021 года в гостевом матче первого тура против «Урала» он дебютировал в РПЛ. В этом же поединке Джон забил свой первый гол за «Краснодар».

В сезоне 2024/25 Джон провел 25 матчей в чемпионате, забив 12 голов и отдав 7 результативных передач. Его вклад был решающим в завоевании «Краснодаром» первого в истории клуба чемпионства: в последнем туре Кордоба забил победный гол в ворота московского «Динамо», который в итоге стал чемпионским. По итогам сезона Кордоба был удостоен ряда индивидуальных наград: на премии Winline «Герои РПЛ» он был признан лучшим нападающим лиги и игроком сезона, а также занял первое место в номинации «Лучший игрок сезона» по итогам опроса среди футболистов РПЛ.

Как писали Юга.ру, в феврале ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству». В картине Сергей Галицкий рассказал о своей болезни и будущем клуба.

