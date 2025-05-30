Демографа Алексея Ракшу признали иноагентом. В середине мая он сообщал об антирекорде рождаемости в России

Краснодарский край

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  • © Фото из социальных сетей Алексея Ракши
    © Фото из социальных сетей Алексея Ракши

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов независимого демографа Алексея Ракшу

30 мая Минюст России внес в реестр иностранных агентов независимого демографа Алексея Ракшу. Он стал тысячным физическим или юридическим лицом, получившим данный статус в России.

Согласно официальному заявлению ведомства, Ракша «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Ему также вменяется участие в распространении материалов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, Минюст утверждает, что демограф «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Ранее, в середине мая, Ракша привлек широкое общественное внимание, опубликовав данные о рекордно низком уровне рождаемости в России. По его анализу статистики Росстата, март 2025 года стал месяцем с наименьшим среднесуточным числом рождений за всю историю наблюдений с конца XVIII века — 3012 младенцев. Этот показатель, по словам Ракши, оказался ниже предыдущего минимума, зафиксированного в ноябре 1999 года (3026 младенцев).

Статистику — искажают, запреты — не работают, влияние СВО на демографию — не очень велико, Кубань — русская Флорида:

Демограф также указывал на манипуляции с данными со стороны Росстата. По его словам, ведомство сообщило о росте числа родившихся в марте на 3,2% по сравнению с февралем, не сделав поправку на разное количество дней в этих месяцах.

Известный политолог Александр Кынев так прокомментировал внесение Ракши в реестр иноагентов: «Раз иноагентом признали Ракшу, значит с демографией в стране действительно всё очень плохо. Затыкать тех, кто говорит неудобное — давняя традиция. Только проблемы от этого никуда не денутся»

Алексей Ракша — один из самых цитируемых и авторитетных демографов России, известный своей бескомпромиссной позицией и острыми оценками. С 2014 по 2020 годы он работал в Управлении статистики населения и здравоохранения Росстата, откуда был уволен за то, что усомнился в официальной статистике Роспотребнадзора по заболеваемости и смертности от коронавируса. Окончил институт демографии при Высшей школе экономики. В конце прошлого года он дал большое интервью Юга.ру.

Как писали Юга.ру, Минюст признал иноагентами краснодарских политолога Давида Канкия и журналиста Александра Савельева.

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