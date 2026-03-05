РЖД открыли продажу летних билетов на южные курорты, а «Гранд Экспресс» — в Крым

Открылась продажа билетов на 1 и 2 июня в южные регионы страны. Билеты разбирают быстро

4 марта пресс-служба РЖД сообщила о старте продаж билетов на 1 июня. По словам компании, в летнем сезоне 2026 года перевозки будут обеспечивать около 600 пар поездов дальнего следования.

РЖД ожидают наибольший спрос по направлениям на курорты Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Эти маршруты будут обслуживать 164 пары поездов, они совершат более 30 тыс. рейсов.

Отметим, что билеты действительно разбирают быстро. Например, по данным на 5 марта, на одном поезде направления Москва — Адлер на 1 июня уже нет билетов в плацкарте, на другом — нет купейных. Также быстро покупают места на нижние полки.

Также на поезд «Северная Пальмира» 1 июня, следующий из Санкт-Петербурга в Адлер с остановками в Краснодаре, Горячем Ключе и других южных городах, осталось всего 25 билетов в купе, среди которых только одно место на нижней полке.

На некоторые поезда, следующие в Адлер из Воронежа, Волгограда и других городов тоже нет билетов.