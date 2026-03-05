РЖД открыли продажу летних билетов на южные курорты, а «Гранд Экспресс» — в Крым
Открылась продажа билетов на 1 и 2 июня в южные регионы страны. Билеты разбирают быстро
4 марта пресс-служба РЖД сообщила о старте продаж билетов на 1 июня. По словам компании, в летнем сезоне 2026 года перевозки будут обеспечивать около 600 пар поездов дальнего следования.
РЖД ожидают наибольший спрос по направлениям на курорты Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Эти маршруты будут обслуживать 164 пары поездов, они совершат более 30 тыс. рейсов.
Отметим, что билеты действительно разбирают быстро. Например, по данным на 5 марта, на одном поезде направления Москва — Адлер на 1 июня уже нет билетов в плацкарте, на другом — нет купейных. Также быстро покупают места на нижние полки.
Также на поезд «Северная Пальмира» 1 июня, следующий из Санкт-Петербурга в Адлер с остановками в Краснодаре, Горячем Ключе и других южных городах, осталось всего 25 билетов в купе, среди которых только одно место на нижней полке.
На некоторые поезда, следующие в Адлер из Воронежа, Волгограда и других городов тоже нет билетов.
Несмотря на большую популярность направления, приобрести билеты все же можно — есть составы, в которых свободных мест достаточно. При этом РЖД заявили об увеличении вагонов поездов, если это потребуется.
Также 4 марта пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщила об открытии продаж на летние поезда «Таврия» и «Таврия Экспресс», следующих в Крым.
Из Москвы в Симферополь будут курсировать шесть поездов, три из которых — быстрые. Еще один поезд будет следовать в Севастополь, а также в Евпаторию и Феодосию. Из Санкт-Петербурга в Крым проследуют три поезда — до Севастополя, Евпатории и Симферополя. А из Минеральных Вод до Симферополя запустят новый ежедневный поезд.
Помимо дополнительных поездов, в расписании останутся поезда из Адлера, Омска, Перми, Смоленка, Таганрога, Мурманска и Челябинска. Также назначены пять прицепных групп: из Владикавказа, Архангельска, Пскова, Белгорода и по новому маршрута из Оренбурга в Севастополь.
Как писали Юга.ру, между курортами Ставрополья и аэропортом Минвод планируют запустить электричку за 1 млрд рублей.