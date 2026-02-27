Беречь самое ценное. Почему интернет все же стоит запретить, но не детям

Справка. Общественная палата Краснодарского края предложила запретить детям младше 12 лет доступ в интернет после 22:00. Глава палаты Любовь Попова подчеркнула, что этот законопроект — прямой «ответ на запрос общества». По мнению авторов инициативы и поддержавших их экспертов Лиги безопасного интернета, именно по ночам дети чаще всего сталкиваются в сети с фейками, мошенниками, вербовщиками и педофилами. Авторы идеи сравнивают эту меру с уже действующим «комендантским часом» на улице и считают, что неконтролируемый ночной интернет напрямую связан с тем, что дети разучились дружить в реальности, а также с подростковыми суицидами и недавней стрельбой в техникуме в Анапе.

Есть инициативы, при виде которых хочется встать. Не столько из вежливости, сколько из благоговения. Предложение Общественной палаты Краснодарского края ограничить доступ детей до 12 лет в интернет после 22:00 — одна из таких инициатив. Это, да простят меня некоторые краснодарцы, духовная ливневка, призванная отвести от неокрепших умов мутный поток фейков, мошенничества, вербовки и педофилии. И все же даже такие идеи нуждаются в шлифовке.

Общественная палата Кубани совершает ту же ошибку, что и хирург, который блестяще провел операцию, но на здоровой ноге. Она целит в детей. Но разве не очевидно любому, кто хоть раз задумывался о современной иерархии национальных ценностей, что самое хрупкое, самое редкое, самое невосполнимое сокровище Российской Федерации — это не дети, а чиновники?

Чарльз Дарвин, при всей своей репутационной неоднозначности среди верующих, оставил человечеству одну бесспорную истину: выживает самый приспособленный. Ребенок — это биологическая машина адаптации. Его способность к обучению через стресс не имеет аналогов в живой природе. Что произойдет с ребенком, который в 23:00 столкнется в тиктоке с мошенником, предлагающим заработать на криптовалюте? Он потеряет двести рублей с маминой карты. Это трагедия? Нет, это вакцина от доверчивости, введенная в оптимальном возрасте. Завтра этот ребенок не отдаст квартиру телефонному «следователю».

А что произойдет с ребенком, которого оградили? Который рос в стерильном цифровом вакууме, где интернет выключается по расписанию, как горячая вода летом? Этот ребенок сломается при первом же контакте с реальностью, которая, как известно, не соблюдает комендантский час.

Чиновник же — явление принципиально иного порядка. Его огранка начинается в вузе, продолжается в приемных и коридорах, шлифуется на совещаниях и форумах и завершается формированием того уникального государственного мышления, которое позволяет человеку посмотреть на стрельбу в техникуме, подростковые суициды и эпидемию мошенничества — и увидеть в качестве корневой причины доступ детей в интернет после 22:00.