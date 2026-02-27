Беречь самое ценное. Почему интернет все же стоит запретить, но не детям
Редактор Юга.ру Денис Куренов предлагает усовершенствовать инициативу Общественной палаты Краснодарского края.
Справка. Общественная палата Краснодарского края предложила запретить детям младше 12 лет доступ в интернет после 22:00. Глава палаты Любовь Попова подчеркнула, что этот законопроект — прямой «ответ на запрос общества». По мнению авторов инициативы и поддержавших их экспертов Лиги безопасного интернета, именно по ночам дети чаще всего сталкиваются в сети с фейками, мошенниками, вербовщиками и педофилами. Авторы идеи сравнивают эту меру с уже действующим «комендантским часом» на улице и считают, что неконтролируемый ночной интернет напрямую связан с тем, что дети разучились дружить в реальности, а также с подростковыми суицидами и недавней стрельбой в техникуме в Анапе.
«Металлодетектор не считывает отчаяние»:
Есть инициативы, при виде которых хочется встать. Не столько из вежливости, сколько из благоговения. Предложение Общественной палаты Краснодарского края ограничить доступ детей до 12 лет в интернет после 22:00 — одна из таких инициатив. Это, да простят меня некоторые краснодарцы, духовная ливневка, призванная отвести от неокрепших умов мутный поток фейков, мошенничества, вербовки и педофилии. И все же даже такие идеи нуждаются в шлифовке.
Общественная палата Кубани совершает ту же ошибку, что и хирург, который блестяще провел операцию, но на здоровой ноге. Она целит в детей. Но разве не очевидно любому, кто хоть раз задумывался о современной иерархии национальных ценностей, что самое хрупкое, самое редкое, самое невосполнимое сокровище Российской Федерации — это не дети, а чиновники?
Чарльз Дарвин, при всей своей репутационной неоднозначности среди верующих, оставил человечеству одну бесспорную истину: выживает самый приспособленный. Ребенок — это биологическая машина адаптации. Его способность к обучению через стресс не имеет аналогов в живой природе. Что произойдет с ребенком, который в 23:00 столкнется в тиктоке с мошенником, предлагающим заработать на криптовалюте? Он потеряет двести рублей с маминой карты. Это трагедия? Нет, это вакцина от доверчивости, введенная в оптимальном возрасте. Завтра этот ребенок не отдаст квартиру телефонному «следователю».
А что произойдет с ребенком, которого оградили? Который рос в стерильном цифровом вакууме, где интернет выключается по расписанию, как горячая вода летом? Этот ребенок сломается при первом же контакте с реальностью, которая, как известно, не соблюдает комендантский час.
Чиновник же — явление принципиально иного порядка. Его огранка начинается в вузе, продолжается в приемных и коридорах, шлифуется на совещаниях и форумах и завершается формированием того уникального государственного мышления, которое позволяет человеку посмотреть на стрельбу в техникуме, подростковые суициды и эпидемию мошенничества — и увидеть в качестве корневой причины доступ детей в интернет после 22:00.
Нынешние чиновники — те самые, что строят цифровые заборы для детей, — выросли, когда заборов не было вообще. Они окончательно сформировались в девяностых и нулевых, когда интернет и другие медиа были диким полем. Смотрели «Бригаду» — и не стали бандитами. Видели группу «Тату» — и это не разрушило их нравственный хребет. Переключали каналы после полуночи, находя на РЕН-ТВ контент, который не прошел бы ни один экспертный совет. Слушали «Сектор Газа», играли в Doom, читали газеты с объявлениями, от которых сегодня покраснел бы Роскомнадзор.
И именно потому, что они прошли эту суровую школу выживания, их разум сегодня обрел ту самую монументальную твердость, которую мы обязаны беречь. И именно по нему сейчас пытается бить кувалда западной пропаганды.
Зарубежные ЦИПСО не тратят свои бюджеты на то, чтобы идеологически развратить пятиклассника из Анапы. Заокеанские аналитики прекрасно понимают: чтобы ослабить государство, нужно деморализовать его элиту. Нужно посеять сомнения в тех головах, которые ежедневно пишут законы и формируют «ответы на запросы общества». Вражеские потоки фейков, циничной лжи и деструктивных нарративов направлены исключительно на то, чтобы сбить настройки этого идеального бюрократического аппарата.
Вот почему инициатива Общественной палаты должна быть не просто поддержана, но концептуально перевернута. Спасать от разрушительного влияния интернета нужно не до 12 лет, а с момента вступления в должность. Для людей, наделенных властью, сеть должна быть закрыта полностью, законодательно, 24 часа в сутки. Никаких соцсетей, никаких мессенджеров. Только внутренний защищенный интранет, бумажные распечатки на столе, проверенные сводки и тишина кабинетов.
А что же народ? Остальному населению нужно не просто разрешить, а директивно обеспечить доступ ко всей информации. Именно так, сталкиваясь лицом к лицу с пропагандой, мошенниками и откровенной ложью, общество выработает тотальный коллективный иммунитет. Граждане должны получить вакцину от фейков естественным путем — переболев ими прямо сейчас, сидя с телефонами под одеялом глубокой ночью. Только такие закаленные хаосом люди получат историческое и моральное право однажды навсегда отключить себе интернет — чтобы с чистой совестью занять кресло чиновника.
