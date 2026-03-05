Когда прекратится ветер в Краснодаре? Узнали прогноз

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодаре и крае в пятницу. В регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 5 и 6 марта действует штормовое предупреждение. Порывы ветра в городе могут достигать 15-20 м/с.

По данным ЦГМС, 6 марта в Краснодаре будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью — 2-4 °С, днем — 6-8 °С.

Отмечается, что в крае 6 марта тоже будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег, в горах — снег и метель. В отдельных районах Кубани возможны сильные осадки. Ветер также будет сильный — 15-20 м/с, а в горах — 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью — от -1 °С до 4 °С, днем — 3-8 °С. В горах ночью до -11 °С мороза, днем — от -8 °С до -3 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют дождь, местами сильный. Ночью и утром порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 3-8 °С, днем — 5-10 °С.

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет весной 2026 года в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

