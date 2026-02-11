Политик Александр Сафронов на фоне скандала с «файлами Эпштейна» противопоставляет советскую систему нравственных гарантий злу современного капитализма.

В США гремит скандал: американский Минюст обнародовал документы из дела миллиардера Эпштейна. Из них следует, что девушек для развлечения элиты искали в том числе через модельное агентство в Краснодаре.

В своем телеграм-канале я задался вопросом: неужели ради существования подобных мерзостей был уничтожен СССР? Ради чего мы променяли лучшую в мире систему образования, уникальную культуру и технологический суверенитет на роль сырьевого придатка? Неужели это сделали лишь для того, чтобы обеспечить престарелым извращенцам по ту сторону океана доступ к потоку молодых жизней? Чтобы наше цивилизационное самоубийство стало лишь удобрением для самой гнилой, самой бесчеловечной формы «элитарного» потребления? В ответ на этот пост активистка Яна Антонова фактически обвинила меня то ли во лжи, то ли в глупости. В своей колонке она пытается спорить с моим главным вопросом, возникшим на фоне новостей о сети Эпштейна: «Ради чего развалили СССР?»

Согласно публикациям в СМИ, следы Эпштейна вели в Краснодарский край, Самару, Тольятти, Казань и Саратов — города, которые он посещал неоднократно. Сообщалось даже о его контактах с детским гинекологом в Казани. Невозможно представить, чтобы советское государство допускало торговлю юными телами для утех американских упырей, обвиняемых в педофилии и чудовищных извращениях. В СССР такая «экспортная статья» была немыслима. Сегодня же этот мрак стал частью нашей реальности. «Ради чего допустили море крови на окраинах и внутри страны, обрекли целые поколения на выживание вместо развития?» — спрашиваю я у читателей. Так где же здесь ложь или глупость? На мой вопрос, ради чего разрушили страну и создали условия для вовлечения детей в оргии, Антонова отвечает: «Разврат существовал и в СССР. […] Элитарный разврат неискореним. […] Не Эпштейн первый и не он последний». Яна, вы, наверное, шутите? Разве случаи подпольной проституции в СССР хоть как-то оправдывают ад, творящийся в США, или работу подобных агентств в современной России? Неужели ваши мифические истории о «колхозницах на дачах начальства» можно сопоставить с разгулом разврата, превратившегося в целую отрасль экономики, вовлекающую миллионы россиян? Сравнивать это смешно. Масштаб явлений отличается так же, как дача советского номенклатурщика от поместья крупного краевого чиновника в Динском районе. Аргумент «пороки были всегда» не работает, когда речь идет об институционализации зла. Многое из того, что в древности было нормой, сегодня — шокирующая дикость. Человечество развивается и отказывается от скотских отношений, хотя, увы, срывы в варварство случаются.

