Остров Эпштейна на руинах СССР. Ради чего мы убили сверхдержаву?
Политик Александр Сафронов на фоне скандала с «файлами Эпштейна» противопоставляет советскую систему нравственных гарантий злу современного капитализма.
В США гремит скандал: американский Минюст обнародовал документы из дела миллиардера Эпштейна. Из них следует, что девушек для развлечения элиты искали в том числе через модельное агентство в Краснодаре.
В своем телеграм-канале я задался вопросом: неужели ради существования подобных мерзостей был уничтожен СССР? Ради чего мы променяли лучшую в мире систему образования, уникальную культуру и технологический суверенитет на роль сырьевого придатка?
Неужели это сделали лишь для того, чтобы обеспечить престарелым извращенцам по ту сторону океана доступ к потоку молодых жизней? Чтобы наше цивилизационное самоубийство стало лишь удобрением для самой гнилой, самой бесчеловечной формы «элитарного» потребления?
В ответ на этот пост активистка Яна Антонова фактически обвинила меня то ли во лжи, то ли в глупости. В своей колонке она пытается спорить с моим главным вопросом, возникшим на фоне новостей о сети Эпштейна: «Ради чего развалили СССР?»
Чем похожи дачи советских чиновников и остров Эпштейна:
Согласно публикациям в СМИ, следы Эпштейна вели в Краснодарский край, Самару, Тольятти, Казань и Саратов — города, которые он посещал неоднократно. Сообщалось даже о его контактах с детским гинекологом в Казани.
Невозможно представить, чтобы советское государство допускало торговлю юными телами для утех американских упырей, обвиняемых в педофилии и чудовищных извращениях. В СССР такая «экспортная статья» была немыслима. Сегодня же этот мрак стал частью нашей реальности.
«Ради чего допустили море крови на окраинах и внутри страны, обрекли целые поколения на выживание вместо развития?» — спрашиваю я у читателей.
Так где же здесь ложь или глупость?
На мой вопрос, ради чего разрушили страну и создали условия для вовлечения детей в оргии, Антонова отвечает: «Разврат существовал и в СССР. […] Элитарный разврат неискореним. […] Не Эпштейн первый и не он последний».
Яна, вы, наверное, шутите?
Разве случаи подпольной проституции в СССР хоть как-то оправдывают ад, творящийся в США, или работу подобных агентств в современной России? Неужели ваши мифические истории о «колхозницах на дачах начальства» можно сопоставить с разгулом разврата, превратившегося в целую отрасль экономики, вовлекающую миллионы россиян?
Сравнивать это смешно. Масштаб явлений отличается так же, как дача советского номенклатурщика от поместья крупного краевого чиновника в Динском районе.
Аргумент «пороки были всегда» не работает, когда речь идет об институционализации зла. Многое из того, что в древности было нормой, сегодня — шокирующая дикость. Человечество развивается и отказывается от скотских отношений, хотя, увы, срывы в варварство случаются.
Как говорил Глеб Жеглов: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать». В СССР чиновника, уличенного хотя бы в намеке на порочащие связи, ждал если не суд, то крах карьеры. А вот уголовный процесс подобного масштаба и публичности в современной России кажется невозможным.
Спиноза писал: «То, что Павел говорит о Петре, больше говорит о самом Павле, чем о Петре». Текст Антоновой — наглядный пример того, как, находясь в плену буржуазных догм, либералы готовы нормализовать даже насилие. Для них это «меньшее зло» по сравнению с «ужасами коммунизма».
СССР в ключевых вопросах нравственности и социальных гарантий был куда более прогрессивным обществом. Но шоры либеральных установок мешают оппонентам увидеть высокий культурный уровень наших предков и реальную защиту прав женщин и детей государством.
Яне Антоновой вторят и провластные подпевалы. Для них нет ничего страшного в том, что в нашем «царстве-государстве» Эпштейн годами развивал свою сеть. «Ничего страшного, — говорят они, — все так живут и всегда так жили».
Нет. Так было не всегда, и не всегда так будет.
Именно установка на развитие человека как высшую цель позволила СССР победить нацизм, первым выйти в космос и распространить свое влияние на половину земного шара. Развалив сверхдержаву, элиты отказались и от этого гуманистического проекта. Отсюда — катастрофа в образовании, деградация массовой культуры и нормализация прежде немыслимого.
С идеологической точки зрения Российская империя существовала, чтобы подготовиться ко Второму пришествию. Советский Союз стремился создать Нового Человека. А ради какого проекта существует современная Россия? Я не нахожу ответа.
Но этим проектом не должна стать роль живого ресурса для острова Эпштейна.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.