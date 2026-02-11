Перестрелка в техникуме Анапы. Что известно о нападавшем?

Известно, что у него есть старший брат, который, предположительно, служит в ВДВ — в соцсетях он упоминал службу в Северной Осетии и Чечне. Мать стрелка активно состояла в новостных чатах Анапы и Краснодарского края, поддерживала СВО, жаловалась на бродячих собак и выступала за возвращение казачьих патрулей. Отец, по ее словам, живет отдельно.

11 февраля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил , что стрелком оказался 17-летний Илья О. Он живет с семьей в хуторе Воскресенский. Родственники от комментариев отказались.

Анализ соцсетей нападавшего показал, что подготовка к преступлению велась не один день. По данным «Осторожно, новости», Илья планировал нападение как минимум с 7 января, а в описании профиля ранее указывал дату 20 февраля.

В последние дни его контент резко радикализировался. Он массово репостил видео с массовыми убийствами в Керчи, Перми и Канаде, восхищался Владиславом Росляковым и Тимуром Бекмансуровым. В статусе Telegram он оставил сообщение: «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути — умрет».

Также стрелок увлекался игрой Dota 2, состоял в интимных чатах, где искал «госпожу», и писал стримершам откровенные сообщения. В его плейлистах преобладали музыкальные композиции, популярные в роликах о шутингах.

Kub Mash выяснил, что Илья О. напал на учебное заведение после того, как ему не выдали диплом. По предварительным данным, накануне второкурсник заплатил руководству техникума больше 500 тыс. рублей.

Прокуратура Краснодарского края и Следственный комитет региона по факту стрельбы проводят проверку.