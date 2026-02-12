Перестрелка в техникуме Анапы. Что известно о раненых, задержанном 17-летнем стрелке и еще одном подозреваемом
В Анапе задержан однокурсник студента, открывшего стрельбу в техникуме. Собрали последние новости о перестрелке
Предыстория. 11 февраля в Анапе возле здания индустриального техникума на улице Промышленной произошла стрельба. Охранник учебного заведения погиб, двоих человек ранили.
11 февраля оперативный штаб Краснодарского края опубликовал хронологию событий, произошедших в техникуме Анапы. Первый выстрел 17-летний нападавший Илья О. произвел еще на улице, ранив библиотекаря Светлану Маслову, которая находилась неподалеку от входа. Женщина в тяжелом состоянии, ее перевезут в краевую больницу.
Ранения получил еще студент техникума. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Кровь в школьном коридоре:
Стрелком оказался 17-летний Илья О., он учился на втором курсе учебного заведения. Относительно мотивов его поступка пока ничего не известно.
Происходящее по камерам видеонаблюдения увидел 55-летний охранник Николай Замараев. Он закрыл и заблокировал входные двери. Подойдя к запертой двери, нападавший выстрелил сквозь нее в охранника, который успел нажать тревожную кнопку, вызвать Росгвардию и по рации сообщить о нападении.
После этого Илья О. сделал еще несколько выстрелов в охранника. Один из них, по касательной, задел студента, находившегося за пунктом охраны в холле.
У погибшего Николая Замараева осталась семья — жена и дочь. По словам студентов, Замараев был «самым добрым из всех охранников».
12 февраля пресс-служба Следкома сообщила, что будет ходатайствовать об аресте стрелка анапского техникума. Его подозревают в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ).
Позже стало известно, что полиция задержала одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе.
В СМИ сообщали, что Илья О. напал на учебное заведение после того, как ему не выдали диплом. Позже оперативный штаб опроверг эту информацию.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2022 года 66-летний житель Крымска Владимир Жиров застрелил троих человек и покончил с собой.