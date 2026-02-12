«Первый визит весны». В Краснодар пришло долгожданное тепло

Синоптик рассказал, какая погода будет в Краснодаре в конце рабочей недели

12 февраля синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня в Краснодаре ожидается «первый визит весны». Территория Кубани останется под влиянием антициклона в зоне малооблачной и сухой погоды. Это поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев.

Столбики термометров в столице региона поднимутся до 9-11 °С. Ветер будет слабый. В пятницу, 13 февраля, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью — 1-3 °С, днем воздух прогреется до 15-17 °С.