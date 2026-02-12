«Первый визит весны». В Краснодар пришло долгожданное тепло

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптик рассказал, какая погода будет в Краснодаре в конце рабочей недели

12 февраля синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня в Краснодаре ожидается «первый визит весны». Территория Кубани останется под влиянием антициклона в зоне малооблачной и сухой погоды. Это поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев.

«Февральские окна»:

Столбики термометров в столице региона поднимутся до 9-11 °С. Ветер будет слабый.

В пятницу, 13 февраля, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью — 1-3 °С, днем воздух прогреется до 15-17 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Карасунских озерах заметили стаю бакланов.

