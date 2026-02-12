C 10 февраля российские власти начали «замедлять» работу самого популярного мессенджера в стране — Telegram. Редактор Юга.ру Денис Куренов разобрался, что стоит за решением, кто его критикует и поддерживает, а также к чему готовиться пользователям. Что случилось? Утром 10 февраля профильные сервисы мониторинга — Downdetector и «Сбой.рф» — зафиксировали резкий всплеск жалоб пользователей Telegram. Основные претензии касались долгого соединения и невозможности загрузки медиафайлов без использования VPN-сервисов. К середине дня природа сбоев прояснилась благодаря публикации РБК. Ссылаясь на источники в IT-сфере и профильных ведомствах, издание сообщило, что Роскомнадзор 10 февраля приступает к реализации мер по «частичному ограничению» пропускной способности мессенджера. Один из собеседников прямо указал, что технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) уже задействованы в отношении платформы. Вскоре последовало и официальное сообщение регулятора. Роскомнадзор подтвердил введение ограничений, назвав их «последовательными мерами понуждения». В ведомстве заявили, что деградация трафика связана с систематическим игнорированием требований российского законодательства по удалению противоправного контента. Примечательно, что еще 16 января 2026 года, на фоне предыдущей волны сбоев, представители РКН отрицали причастность к проблемам в работе мессенджера, подчеркивая, что на тот момент «никаких новых ограничений» в отношении ресурса не вводилось.

Позиции сторон: претензии РКН и ответ Павла Дурова Роскомнадзор связывает ограничения Telegram с тем, что мессенджер, по версии ведомства, не выполняет требования российского законодательства и не обеспечивает достаточную защиту пользователей. В заявлении, которое РКН передал СМИ 10 февраля, регулятор перечислил несколько причин: отсутствие «реальных мер» по противодействию мошенничеству, недостаточную защищенность персональных данных, а также использование сервиса «в преступных и террористических целях». В РКН также подчеркнули, что будут продолжать «последовательные ограничения», пока не добьются, как формулирует ведомство, исполнения требований и «защиты граждан». Отдельно Роскомнадзор описывает свой перечень правил для интернет‑сервисов: среди них — размещение серверов в России, соблюдение норм о персональных данных, защита пользователей от мошенников и создание условий для пресечения экстремизма и терроризма. Основатель мессенджера Павел Дуров вечером 10 февраля назвал происходящее ограничением свободы граждан и заявил, что Telegram, со своей стороны, будет придерживаться принципов свободы слова и приватности пользователей. В своем сообщении он также связал давление с попыткой вынудить людей перейти на «контролируемое государством, созданное для слежки и политической цензуры» приложение (имея в виду мессенджер Max). Также он привел в пример Иран: по словам Дурова, в 2018 году там пытались реализовать похожую стратегию, но пользователи продолжили пользоваться Telegram, обходя ограничения.

«Борьба с НАТО»: как в Госдуме объясняют ограничения «Замедление» Telegram получило ожидаемую поддержку среди многих депутатов Госдумы. Они сходятся во мнении: комфорт пользователей (ежедневно мессенджером пользуются более 60% россиян) вторичен по сравнению с представлениями властей о национальной безопасности. Член комитета по обороне Андрей Гурулев («Единая Россия») связал замедление сервиса с текущей внешнеполитической обстановкой. «Это составная часть борьбы между нами и НАТО. Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне, так как есть свой телеграм-канал», — заявил депутат. Гурулев добавил, что временные неудобства — это «веление времени», и призвал россиян активнее переходить в мессенджер Max. Член комитета по информационной политике Антон Немкин («Единая Россия») сделал акцент на юридической стороне вопроса. Он поддержал жесткую линию регулятора, напомнив, что иностранные IT-гиганты обязаны соблюдать российское законодательство без исключений. «Ответственность за дальнейшее развитие ситуации лежит на самом Telegram. Задача государства в этой сфере — обеспечить безопасность граждан и защиту цифрового суверенитета страны. Это базовая обязанность, которая не зависит от названий сервисов и их популярности», — заявил депутат. В Кремле на ситуацию отреагировали с традиционной сдержанностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ограничении работы мессенджера «нет ничего хорошего». «Очень жаль, что компания не выполняет [требования]. Но есть закон, который нужно выполнять», — сказал представитель Кремля.

Депутаты и провластные авторы против «социального блэкаута» В Государственной думе не возникло полного консенсуса по поводу жестких мер регулятора. Ряд парламентариев не из «Единой России» открыто заявили, что ограничение работы ключевой платформы без внятной коммуникации с гражданами — это ошибка, граничащая с диверсией. С резкой критикой выступил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов (КПРФ). Он отметил, что общественность «возбуждена до предела», а действия властей лишь усиливают социальное напряжение. «Это очередная точка напряжения в обществе при всех разговорах о безопасности, потому что вразумительных объяснений о необходимости замедления Telegram общество опять не слышит от специалистов», — заявил депутат. Ранее Обухов вместе с однопартийцами внес законопроект о бессрочном моратории на блокировку социальных сетей. Зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия») сравнил действия Роскомнадзора с внезапным нападением. «Борьба с мошенниками не должна оборачиваться борьбой с добропорядочными гражданами. Борьба с использующими электричество преступниками — не основание запрещать электричество и тот же самый Telegram», — отметил Делягин. Самым эмоциональным стало заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который назвал инициаторов замедления «вредителями» и предложил отправить их на передовую, чтобы они объяснили бойцам, почему те остались без связи. «Что вы творите? Вы знаете, чем это может обернуться для наших бойцов на фронте? Ребята там кровь проливают, у них зачастую ничего, кроме «телеги», нет для связи с родными. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами: идиоты и мерзавцы!» — прокомментировал ситуацию Миронов. К критике присоединились и «Новые люди». Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков запустил общественную кампанию «#ТелеграмЖиви». В специальном боте партия уже собрала более 220 тысяч подписей против блокировки. Даванков напомнил, что истории с Discord и Instagram* начинались так же — без предупреждений, и призвал действовать на опережение. Скепсис по поводу решения РКН вышел и за пределы парламентской оппозиции, затронув лояльный пул медиаперсон. Публицист и автор термина «русская весна» Егор Холмогоров в своем канале констатировал, что введенное им понятие «социального блэкаута» теперь описывает российскую реальность на 100%. Публицист также предрекает провал попыткам пересадить аудиторию на отечественный аналог. «Никакого «переезда в Max», конечно, не будет. Там будет царство призраков. Будет распавшийся социум, не способный ни на какую содержательную солидарность. И будет копящаяся в нем презрительная ненависть», — написал Холмогоров. Сдержанно, но критично высказалась и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она разместила в своем телеграм-канале пост «Telegram ❤️», а также напомнила о своих словах о том, что Telegram сегодня — это не просто мессенджер, а оружие в информационной войне, которое нельзя отбирать у своих же. «Терять столь необходимый инструмент для продвижения смыслов и пророссийской позиции было бы просто ошибкой. Опасный контент есть абсолютно на любой платформе», — писала она летом 2025 года.

«Включите мозг, что вы творите»: военкоры защищают Telegram Действия Роскомнадзора вызвали острую реакцию в среде военных корреспондентов и авторов Z-каналов. Главная их претензия заключается в том, что гражданские чиновники, принимая решение о замедлении, не учли военную специфику. Авторы канала «Два майора» описали ситуацию на примере мобильных огневых групп: «Телега долгое время остаётся единственным (еще раз, крупно: ЕДИНСТВЕННЫМ) каналом связи. […] Радиостанции не ловят. Интернет блокируют (да-да, закрытые чатики в телеге и тут выручали в плане межведомственного взаимодействия). Старлинки отвалились. Стоять всю ночь в небо смотреть, не понимая, откуда и когда может полететь — такое себе удовольствие».

Военкор Александр Сладков отметил, что армия получила «двойной удар»: сначала проблемы с западными спутниками Starlink, теперь — «дружественный огонь» от РКН: «Запад устроил нам двухдневный нокдаун с этим отключенным «Старлинком». Теперь и эту возможность управления и связи хороним. Забираете винтовку у бойца — дайте ему другую, еще более хорошую. А тут получается винтовку забирают — оставайся без оружия. [...] Мы как побеждать-то будем, какими средствами?» Проект lpr1, специализирующийся на мониторинге атак БПЛА, выложил видеообращение бойца группы «Альбатрос». Военный обратился к Роскомнадзору: «А вы у нас спросили, полезно ли будет это?» По его словам, Telegram позволяет военным оперативно обмениваться информацией и бороться против БПЛА противника. «Очень сложно работать, когда наверху беспроглядное дуболомство. [...] Дальше могут быть только маты… Включите мозг, что вы творите», — написали авторы телеграм-канала. Телеграм-канал «Под лед» отметил, что Telegram стал и средством коммуникации бойцов, и местом возрождения русской мысли и веры. «Соответственно, можно сделать вполне логичный вывод: те, кто стоят за блокировками, выступают против русского народа», — заявил автор проекта. Комментируя сообщения военкоров о критической зависимости фронта от мессенджера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что Вооруженные силы РФ вообще используют гражданские платформы для боевого управления: «Ну вы знаете, я не специалист. Эти вопросы нужно адресовать Минобороны. Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно».

Что дальше? Кто на самом деле стоит за решением «приглушить» Telegram и почему это происходит именно сейчас? Инсайдеры утверждают, что Роскомнадзор в этой схеме выполняет лишь функцию «громоотвода» для народного гнева, тогда как реальный приказ исходит от силового блока. Главная претензия к детищу Дурова не меняется с 2018 года — его неподконтрольность. Мессенджер остается последней доступной площадкой, где десятки миллионов россиян потребляют информацию, альтернативную кремлевской повестке. Разговоры об ограничениях платформы активно велись весь прошлый год, особенно после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp*. По мнению некоторых специалистов, власти долго не решались на радикальные меры из-за парадоксальной ситуации: Telegram стал важной площадкой не только для оппозиции и иноагентов, но и для государственной машины. «Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент», — написал зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов. Эксперты связывают нынешнюю атаку с подготовкой к выборам в Госдуму, намеченным на сентябрь 2026 года. Депутат Михаил Делягин в январе прогнозировал полную блокировку «по схеме YouTube» именно к осени. Инсайдеры сообщают о споре «башен». Администрация президента хотела бы сохранить платформу как инструмент влияния на избирателей, а силовики, вдохновленные опытом Ирана, настаивают на жестком сценарии «здесь и сейчас». Впрочем, не все лоялисты пессимистичны. Журналистка Анастасия Кашеварова, точно предсказавшая прошлогоднюю блокировку WhatsApp*, сообщает, что Telegram выживет: по данным ее источника, «есть понимание, что с Дуровым можно договориться», так как «вражескую деятельность он не ведет». День начала замедления Telegram совпал с масштабным обновлением функционала Max. «Ведомости» сообщили, что разработчики наконец разрешили всем пользователям (а не только избранным блогерам категории А+) создавать приватные каналы. А Forbes выяснил, что администрация Max разослала СМИ рекомендации «напомнить аудитории о подписке» на фоне сбоев.

Однако миграция идет со скрипом: пользователи неохотно переходят на отечественную платформу. По данным «Ведомостей», на конец 2025 года из топ-30 крупнейших телеграм-каналов в Max перешла лишь половина, а их суммарная аудитория там в 60 раз меньше.