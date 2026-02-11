Мальдивы ближе, чем кажутся. Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»

Когда зима уже порядком надоела, а весны еще нет ни на календаре, ни за окном, «Пятёрочка» предлагает сбежать из холода по-настоящему красиво.

В магазинах торговой сети стартовала «Мальдивная акция» с розыгрышем путешествия на белоснежные пляжи тропических островов и сотен других ценных призов. Рассказываем, что нужно для участия.

Как выиграть приз?

Чтобы попытать свою удачу, достаточно активировать участие на сайте actions.5ka.ru и совершать покупки с картой «Х5 Клуба» на сумму от 650 рублей в магазинах или от 1500 рублей через сервис «Пятёрочка Доставка» (чеки засчитываются автоматически). Акция продлится до 23 марта включительно.

Главный приз — путешествие на Мальдивы для двоих. Кроме того, каждую неделю участников ждут розыгрыши премиальной техники, сертификатов на товары для отдыха, красоты, спорта, заботы о себе, а также на покупки в магазинах «Пятёрочка».

Дополнительные призы — ноутбук, смартфон и подарочные сертификаты — можно выиграть за покупку кофе в «Пятёрочке» и товаров-партнеров (средства для стирки BiMax, соки и нектары «Сады Придонья», средства для уборки Sanfor), оформление карты «Апельсин», выполнение заданий при покупке чиабаты, сыра и томатов бренда Global Village.

Мечтать — легко

Лицом рекламной кампании стал Прохор Шаляпин — один из российских селебрити, знающий толк в идеальном отдыхе. Его образ помогает вдохновить на мечты и напомнить, что путь к ним может начаться даже с обычного похода в магазин. Картонного Прохора с лучезарной улыбкой можно встретить в 5500 магазинах «Пятёрочка» по всей стране — ростовые фигуры встречают покупателей прямо у входа.

На специально созданных стаканчиках акции «Пятёрочка кафе» изображен Прохор и шуточные статусы — для поиска пары или друзей, с которыми можно отправиться на Мальдивы.

Более подробно об акции, условиях участия и порядке получения призов можно узнать на официальном сайте actions.5ka.ru.

