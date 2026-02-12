Без связи, брони и безопасности. Турбизнес России предупредил о крахе отрасли из-за замедления Telegram

Туроператоры рассказали, чем обернется блокировка Telegram для миллионов путешественников

Предыстория. 10 февраля российские власти приступили к ограничению работы мессенджера Telegram. 10 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отрасль, которая после блокировки WhatsApp* перевела практически 100% коммуникаций в Telegram, рискует потерять ключевой рабочий инструмент. В организацию поступили сотни обращений от специалистов, чья работа парализована. «Полтора часа грузится собранная мною подборка видео, фото и описаний отелей, которую я делала по просьбе туриста», — цитируют в ассоциации одного из агентов. В туроператорских компаниях ситуация не лучше: оперативное согласование туров, бронирование и обмен документацией, которые раньше занимали минуты, теперь растягиваются на часы.

Особую озабоченность эксперты выражают в отношении безопасности путешественников. Telegram сегодня — основной канал экстренного информирования от государственных структур. Именно здесь Росавиация сообщает о закрытии аэропортов и введении «плана ковер», МИД России предупреждает о чрезвычайных ситуациях, Роспотребнадзор публикует данные об инфекционных угрозах, а региональные оперштабы — о воздушной опасности на курортах. Без доступа к этим каналам туристы рискуют оказаться в информационном вакууме. Под угрозой и иностранные гости России. После блокировки WhatsApp* и нестабильной работы SIM-карт для приезжающих, Telegram оставался последним доступным и понятным для них каналом связи. «Про иностранных туристов вообще никто не думает. WeChat, которым пользуются гости из Китая, пока работает. Но для туристов с Ближнего Востока и растущих рынков стран ЮВА нужен WhatsApp* — они к нему привыкли. У них и Telegram «не в почете», но они хотя бы могут его скачать, а на другие сервисы рассчитывать вообще не стоит», — заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Российские туристы за границей также останутся без привычной поддержки. Крупные туроператоры внедрили на базе Telegram чат-боты для оперативного информирования отдыхающих о трансферах, встречах с гидами и экскурсиях. Замедление мессенджера делает эти сервисы бесполезными.

