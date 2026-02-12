В России с декабря огурцы подорожали почти в два раза. Сколько они стоят в Краснодаре?

Юга.ру проверили, сколько стоят огурцы в магазинах и на рынках Краснодара. Местами цена достигает почти 500 рублей за килограмм

12 февраля «Известия» сообщили, что ФАС проверит обоснованность резкого роста цен на огурцы. Служба направила запросы производителям тепличных овощей — компаниям групп «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит» и другим. Согласно данным Росстата, с конца декабря по 9 февраля их стоимость выросла почти в полтора раза (43%). Как передает СМИ, в «Руспродсоюзе» зафиксировали почти двукратный рост за тот же период. Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов рассказал, что за последние три месяца розничные стоимость огурцов в России выросла на 111,1% — до 300,1 рубля за килограмм.

В России только за первые дни 2026 года цены выросли на 1,26%: Больше всего подорожали овощи

«В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство. При этом стоит отметить, что в настоящее время цены производителей практически на все позиции ниже, чем были год назад», — прокомментировали ситуацию «Известиям» в Минсельхозе. В ведомстве заявили, что у производителей цены на огурцы сохранились примерно на уровне прошлого года, а в целом овощи в рознице за год подешевели.



Юга.ру проверили стоимость этих овощей в магазинах и на рынках Краснодара. В «Пятерочке» цена за килограмм короткоплодных огурцов достигла 429 рублей, среднеплодных — 337 рублей, а фасованных — 239 рублей (300 грамм). В овощной уличной лавке огурцы обойдутся в 495 рублей за килограмм. На Восточном рынке стоимость килограмма сорта «эстафета» составляет 380-400 рублей, а на Сенном — 600 рублей. Другие огурцы там обойдутся в 450 рублей за кило.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Ситуацию с ростом цен на огурцы прокомментировал политический обозреватель Дмитрий Гусий:



«Вот вроде бы, Росстат показал рост цен на продукты, но давайте будем ближе к реальности. Когда стоимость огурцов в магазинах даже на юге России порой доходит до 400-500 рублей, то тут уже какие бы слова чиновники не говорили — ничего не поможет. В целом, именно овощная продукция вызывает вопросы. А ведь это еще нет последствий подъема НДС. Повторюсь, когда овощи на юге России сходятся по стоимости с рыбой или даже мясом — это реальная проблема».



Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life.ru порекомендовал россиянам выращивать огурцы дома и не ждать снижения цен. По его словам, при использовании фитоламп и самоопыляемых гибридов урожай можно получать круглый год.