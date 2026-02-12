В Белореченском районе Кубани нашли останки древнего хвостатого существа

На Кубани нашли останки существа, ставшего прототипом преданий о драконе. Ученые смогли впервые описать строение его черепа

9 февраля пресс-служба Палеонтологического института имени Борисяка РАН сообщила, что в Белореченске нашли многочисленные фрагменты скелетов, включая части черепов, древнего земноводного хвостатого животного. Эти существа являются прототипами преданий о драконе-ольме.



«Новые находки протеид обнаружены в отложениях верхнего плиоцена (возрастом около 3,3-3 млн лет). Они представляют собой многочисленные фрагменты скелетов, включая части черепов и элементы подъязычного аппарата, и являются самыми полными материалами по ископаемым протеидам. Данные находки были отнесены к вымершему роду и виду Mioproteus wezei — наиболее близкому родственнику современного европейского протея Proteus anguinus, ныне обитающего в подземных озерах на западе Балканского полуострова и ставшего героем преданий о драконе-ольме», — рассказали ученые.

Эксперты заявили, что обнаруженные на Кубани останки позволили им впервые детально описать строение черепа миопротея и выполнить его реконструкцию.



«Сравнение с современным европейским протеем показало, что Mioproteus обладал более крупным и массивным черепом с широкой мордой, мощными челюстями и хорошо развитыми глазами. Зубов у Mioproteus было в два раза меньше, чем у Proteus, однако они были более крупными и разнообразными по форме. Отсутствие носовых, верхнечелюстных и предлобных костей, а также наличие окостеневающего подъязычного аппарата указывают на неотеническую природу Mioproteus. Все это характеризует миопротея как крупную водную амфибию, населявшую открытые стоячие или слабопроточные водоемы», — отметили в институте.





Протеи — это группа хвостатых земноводных. Существует только два рода: один проживает в Северной Америке, другой — в Европе. Остальные виды вымерли. Раньше ученые никогда не находили полные скелеты ископаемых протеид , и их описывали лишь по единичным изолированным позвонкам.

© Скриншот с сайта Палеонтологического института имени Борисяка РАН www.paleo.ru

