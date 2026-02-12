По 2 млрд откатов в год. Стали известны масштабы коррупции в дорожном фонде Кубани

Экс-депутат Госдумы получал миллиарды на откатах от дорожников Кубани

11 февраля ТАСС сообщило, что бывший руководитель «Дагомысского ДРСУ» Сафарбий Напсо заявил, что ежегодный объем откатов в дорожной отрасли Краснодарского края достигал 2 млрд рублей. Об этом он рассказал в Центральном районном суде Сочи в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского.  

Напсо пояснил, что в период, когда дорожный фонд региона составлял от 35 до 42 млрд рублей, подрядные организации отчисляли от 3 до 10% от суммы полученных контрактов. Ключевую роль в распределении подрядов, еще до официального проведения торгов, играл Союз дорожников Кубани.

Суд арестовал детей депутата ГД от Краснодарского края Дорошенко:

На его совещаниях через директора фонда «Моя Кубань» Андрея Московченко фактически утверждалось, кто и какие объекты получит. По мнению свидетеля, Московченко выступал проводником указаний Вороновского, ранее возглавлявшего краевой минтранс. Отказ от участия в коррупционной схеме, как подчеркнул Напсо, был невозможен.

Напомним, Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства имущество Вороновского, оценивая его незаконный доход и доход его сообщников в 2,8 млрд рублей. Ответчиками по иску, помимо самого Вороновского, выступают действующий депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат ЗСК Александр Карпенко и нынешний министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае средний размер взятки увеличился почти в два раза и достиг 1,3 млн рублей.

