По 2 млрд откатов в год. Стали известны масштабы коррупции в дорожном фонде Кубани

11 февраля ТАСС сообщило, что бывший руководитель «Дагомысского ДРСУ» Сафарбий Напсо заявил, что ежегодный объем откатов в дорожной отрасли Краснодарского края достигал 2 млрд рублей. Об этом он рассказал в Центральном районном суде Сочи в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

Напсо пояснил, что в период, когда дорожный фонд региона составлял от 35 до 42 млрд рублей, подрядные организации отчисляли от 3 до 10% от суммы полученных контрактов. Ключевую роль в распределении подрядов, еще до официального проведения торгов, играл Союз дорожников Кубани.