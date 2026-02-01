Владелица краснодарского агентства опровергла продажу моделей Джеффри Эпштейну

Основательница краснодарского модельного агентства отрицает продажу девушек Эпштейну и его окружению. Однако организация фигурирует в деле американского секс-преступника

Джеффри Эпштейн — американский финансит и секс-преступник. Он создал элитное сообщество и привлек к проституциине менее 1000 несовершеннолетних девочек и женщин, которые подвергались неоднократным изнасилованиям и сексуальному насилию с его стороны и со стороны его сообщников. В 2008 году был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации сексуального домогательства, проституции. Эпштейн был вновь арестован 6 июля 2019 года по федеральному обвинению в торговле детьми во Флориде и в Нью-Йорке. 10 августа 2019 года повесился в своей камере. В документах по делу Эпштейна содержатся тысячи свидетельских показаний, справок, накладных и стенограмм допросов свидетелей. Среди упоминающихся в них знаменитостей — Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие. Упоминание в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.

31 января журналист Андрей Кошик исследовал представленные документы и обнаружил, что девушек для Эпштейна и его клиентов искали через модельное агентство в Краснодаре.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал большое количество документов из более 3 млн страниц, касающихся дела Джеффри Эпштейна.

Кошик опубликовал скриншот письма от 5 февраля 2018 года, отправленное неизвестным Эпштейну.

«Рая от друзей Эла из Краснодара (я основатель агентства «Шторм», с которым я переписывалась месяц назад) сказала, что у Раи очень хороший английский и что она умная, может, мне связаться с ней по скайпу?» — говорится в письме.

Также в письме прикреплена ссылка на сайт действующего краснодарского модельного агентства Shtorm.

Кошик отметил, что в другом сообщении, за ноябрь 2016 года, говорится о предложенной поставщику из американской элиты студентки из Краснодара. Также есть упоминания моделей, которые участвовали в церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

По данным документов, Эпштейн организовал встречи с девушками из Сочи — его помощники покупали авиабилеты для их вылета в Париж. Также финансиста интересовали фото сочинок и их знание английского.

1 февраля основательница модельного агентства Shtorm Дана Борисенко на своей странице в инстаграме* заявила, что организация никак не связана с Джеффри Эпштейном и никогда не отправляла девушек в Америку.

«Пишут про модель по имени Рая… У меня была модель по имени Раиса еще в начале открытия модельного агентства, а ему 14 лет. И каждый мог копировать ссылку с любого модельного агентства по миру с именем модели и отправить ее кому угодно с контекстом: найди эту модель, понравилась. Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки», — заявила она.

Борисенко отметила, что три года назад прошла детектор лжи на тему работы ее агентства, который подтвердил, что организация никогда не занималась продажей моделей.

Также Дана обвинила в клевете, лжи и хайпе журналиста Андрея Кошика. Борисенко собирается судится с ним и с теми, кто «копирует у него информацию и распространяет дальше».

Позднее Кошик отреагировал на сообщение Борисенко.

«Одобрить любую травлю невозможно. И по-человечески Дане можно посочувствовать. Но обвинять журналиста в хайпе и угрожать судом за честную и ответственную работу такая себе идея. Буду держать в курсе ситуации», — заявил журналист.