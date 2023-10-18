Суд закрыл зоопарк в Анапе из-за отсутствия лицензии

Краснодарский край

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  • © Фото Jamie Haughton с сайта Unsplash.com
    © Фото Jamie Haughton с сайта Unsplash.com

Прокуратура через суд добилась закрытия анапского зоопарка «Мир животных». У него не было соответствующей лицензии

Прокуратура Краснодарского края 17 октября сообщила о закрытии зоопарка «Мир животных» в Анапе. Он работал без соответствующей лицензии.

Природоохранная прокуратора обратилась в суд с иском о закрытии зоопарка. Анапский городской суд удовлетворил ее требование. Решение находится на исполнении.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила Юга.ру, что всех животных передадут собственнику на ответственное хранение. Куда они поедут жить дальше — пока не известно. 

В Сочи прошел собачий фестиваль «Море лап»:

К собственнику отправят:

  • белку;
  • трех фазанов;
  • трех куропаток;
  • косуху;
  • двух енотов;
  • барсука;
  • мартышку;
  • двух лемуров;
  • осла;
  • козу;
  • двух черепах;
  • ворона;
  • пять морских свинок;
  • двух кроликов;
  • четырех шиншилл; 
  • шесть попугаев какаду.

Как писали ранее Юга.ру, в центре восстановления в Сочи показали малыша переднеазиатского леопарда. В октябре ему исполнилось три месяца.

Анапа Животные Зоопарки Правосудие Прокуратура Суд

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Суд закрыл зоопарк в Анапе из-за отсутствия лицензии
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