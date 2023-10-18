Суд закрыл зоопарк в Анапе из-за отсутствия лицензии
Прокуратура через суд добилась закрытия анапского зоопарка «Мир животных». У него не было соответствующей лицензии
Прокуратура Краснодарского края 17 октября сообщила о закрытии зоопарка «Мир животных» в Анапе. Он работал без соответствующей лицензии.
Природоохранная прокуратора обратилась в суд с иском о закрытии зоопарка. Анапский городской суд удовлетворил ее требование. Решение находится на исполнении.
Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила Юга.ру, что всех животных передадут собственнику на ответственное хранение. Куда они поедут жить дальше — пока не известно.
В Сочи прошел собачий фестиваль «Море лап»:
К собственнику отправят:
- белку;
- трех фазанов;
- трех куропаток;
- косуху;
- двух енотов;
- барсука;
- мартышку;
- двух лемуров;
- осла;
- козу;
- двух черепах;
- ворона;
- пять морских свинок;
- двух кроликов;
- четырех шиншилл;
- шесть попугаев какаду.
Как писали ранее Юга.ру, в центре восстановления в Сочи показали малыша переднеазиатского леопарда. В октябре ему исполнилось три месяца.