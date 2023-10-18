Суд закрыл зоопарк в Анапе из-за отсутствия лицензии

Прокуратура Краснодарского края 17 октября сообщила о закрытии зоопарка «Мир животных» в Анапе. Он работал без соответствующей лицензии.



Природоохранная прокуратора обратилась в суд с иском о закрытии зоопарка. Анапский городской суд удовлетворил ее требование. Решение находится на исполнении.



Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила Юга.ру, что всех животных передадут собственнику на ответственное хранение. Куда они поедут жить дальше — пока не известно.