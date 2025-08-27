В Краснодаре строят парк альпак на парковке возле торгового центра. В соцсетях спорят, гуманно ли там содержать животных

  • © Коллаж из скриншотов из видео инстаграм-аккаунта* family_krasnodar23
В Краснодаре возле ТРЦ «Галактика» собираются открыть «Долину альпак». Собрали мнения жителей

21 августа издание «Кубань 24» сообщило, что на улице Уральской возле ТРЦ «Галактика» строят «Долину альпак» — объект готов на 90%. Строители уже возвели несколько вольеров и декоративных домиков. 

23 августа на строящийся зоопарк обратила внимание блогерка Ульяна. В ролике в своем инстаграм-аккаунте* она выразила недовольство соседством парка с дорогой и торговым центром. 

«Что вообще происходит? У нас на парковке строят «Долину альпак». Я в шоке, какая «Долина альпак» может быть возле дороги у торгового центра? Здесь ни травы зеленой, ничего. Я была в подобных зоопарках в Архызе и Горячем Ключе — там они [альпаки] траву щиплют, там огромная территория, воздух другой», — поделилась мнением девушка. 

Ее поддержали и другие пользователи:

«Нет, это ненормально. Бедные животные».

«Тюрьма для животных».

«Где же эти альпаки накосячили, что их в Краснодар на парковку перевезли. Хотя бы в роще, на затоне сделали бы. Но не тут». 

Другие пользователи наоборот, не поняли возмущения девушки:

«Краснодар — большая неудобная деревня. Рад, что у нас открываются хоть какие-то интересные вещи».

«Не стоит так однозначно судить. Многие такие места созданы с заботой о животных».

В Краснодаре благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак:

Соучредитель зоопарка Денис Березовский рассказал журналистам «Кубань 24», что для альпак будут созданы комфортные условия с утепленными домиками, сплит-системой и колонками, издающими звуки природы. 

Другой соучредитель Виталий Терских заявил, что парковка возле ТРЦ для расположения объекта была выбрана не случайно, а чтобы создать «кусочек природы» среди «каменных джунглей».

27 августа издание 93.RU узнало у администрации Краснодара, законно ли такое строительство. Власти заявили, что объект является «быстровозводимой конструкцией» и получать разрешение на его монтаж не требуется. Согласование от ТРЦ «Галактика» у владельцев зоопарка есть. 

Представитель торгового центра заявил 93.RU, что в строящемся парке «все соответствует нормам» и что подобные объекты есть и в других городах у торговых центров. 

Руководитель коммерческого отдела ТРЦ «Галактика» Дарья Веснянкина сообщила журналистам, что открытие «Долины альпак» запланировано на сентябрь. 

В основном парки альпак создаются на просторных территориях под открытым небом. В Краснодарском крае есть альпака-парк в «Ривьере» Сочи, «Ферма альпак» в Горячем Ключе, экоферма «Деревня альпак» в селе Витязево, парк «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» и другие. В регионе подобный объект впервые строят на парковке возле ТРЦ. 

Как писали Юга.ру, в июле на курорте «Роза Хутор» поселилась капибара Оливия. Увидеть животное можно на Оленьей ферме. 

* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

