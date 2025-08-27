В Краснодаре строят парк альпак на парковке возле торгового центра. В соцсетях спорят, гуманно ли там содержать животных

21 августа издание «Кубань 24» сообщило, что на улице Уральской возле ТРЦ «Галактика» строят «Долину альпак» — объект готов на 90%. Строители уже возвели несколько вольеров и декоративных домиков.

23 августа на строящийся зоопарк обратила внимание блогерка Ульяна. В ролике в своем инстаграм-аккаунте* она выразила недовольство соседством парка с дорогой и торговым центром.

«Что вообще происходит? У нас на парковке строят «Долину альпак». Я в шоке, какая «Долина альпак» может быть возле дороги у торгового центра? Здесь ни травы зеленой, ничего. Я была в подобных зоопарках в Архызе и Горячем Ключе — там они [альпаки] траву щиплют, там огромная территория, воздух другой», — поделилась мнением девушка.

Ее поддержали и другие пользователи:

«Нет, это ненормально. Бедные животные».

«Тюрьма для животных».

«Где же эти альпаки накосячили, что их в Краснодар на парковку перевезли. Хотя бы в роще, на затоне сделали бы. Но не тут».

Другие пользователи наоборот, не поняли возмущения девушки:

«Краснодар — большая неудобная деревня. Рад, что у нас открываются хоть какие-то интересные вещи».

«Не стоит так однозначно судить. Многие такие места созданы с заботой о животных».