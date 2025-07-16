Смертельный симптом. О чем говорит самоубийство министра Старовойта

Активистка Яна Антонова рассматривает смерть бывшего министра Романа Старовойта как симптом острого кризиса и внутренних конфликтов в российской власти, усугубляемых СВО и экономическими проблемами. На минувшей неделе замершую после начала СВО общественную дискуссию оживил своим самоубийством министр транспорта Роман Старовойт. Чиновники различных администраций и простые граждане обсуждают, умер ли Старовойт до или после отставки, было ли это самоубийство или его застрелили, каким он был губернатором и каким стал министром, воровал ли из бюджетов, какое наследство оставил родным и что делать, чтобы высшие чиновники не пускали себе пулю в висок.

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7 июля, за несколько часов до появления в СМИ сообщения о смерти Старовойта, был обнародован указ президента о его отставке с поста министра транспорта. Комментируя самоубийство Старовойта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что это произошло «достаточно давно». Это и тому подобные сообщения породили предположение, что Старовойт сперва застрелился, а потом был отправлен в отставку. Что же толкнуло чиновника лишить себя жизни?

До того, как в мае прошлого года стать министром транспорта, Роман Старовойт в течение нескольких лет был губернатором Курской области. При нем там велось строительство укреплений, которые должны были помочь армии России успешно отражать атаки ВСУ. На строительство укреплений федеральные власти выделили большие средства. Однако летом минувшего года произошло вторжение ВСУ на территорию Курской области. Часть ее территории была захвачена. Мирным жителям пришлось эвакуироваться с оккупированных территорий. Многие из них погибли или пропали без вести. Полностью освободить Курскую область вооруженным силам России удалось только в апреле текущего года. Было возбуждено уголовное дело о миллиардных хищениях при возведении укреплений в Курской области. Некоторые курские чиновники, в том числе сменивший Старовойта на посту губернатора Алексей Смирнов, были арестованы. После этого стало понятно, что у Старовойта, при котором и велось строительство укреплений в Курской области, будут проблемы. Его отставки и затем ареста можно было ожидать каждый день, а вот самоубийства не ожидал никто. Надо сказать, что за последние сорок лет только два чиновника такого уровня лишили себя жизни: бывший министр внутренних дел Николай Щелоков в 1984 году — в ходе конфликта возглавляемого им МВД с КГБ под руководством Юрия Андропова, и Борис Пуго, тоже министр внутренних дел. Пуго совершил самоубийство в августе 1991-го, после поражения ГКЧП.

© Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Самоубийство Старовойта — это симптом острых конфликтов внутри российской власти. Ситуация в стране тяжелая. Развиваются вооруженный конфликт и экономический кризис. В таких условиях власти и общество будут искать виноватых в неудачах и катастрофах. Некоторые из найденных виноватых, чтобы не оказаться в тюрьме, возможно будут пускать пулю в висок. Катастрофа в Курской области не единственная, с которой связано имя Романа Старовойта. Его, как министра транспорта, можно считать ответственным за декабрьскую катастрофу с разливом мазута в Черном море и загрязнением побережья Анапы. Многие тогда поспешили обвинить губернатора Вениамина Кондратьева, что он якобы скрыл от президента истинный масштаб катастрофы. Но не губернатор Кондратьев, а министр транспорта Старовойт должен был докладывать президенту, сколько мазута вылилось в Черное море из двух старых корыт, которые по недосмотру оказались в Керченском проливе во время шторма. Порт Кавказ находится в ведении Минтранса. Люди, видевшие Старовойта во время заседаний комиссии по ликвидации последствий ЧС в Анапе, говорят, что министр имел отсутствующий вид, «как будто не здесь находится». В близких к силовикам каналах появилась информация, что он с зимы сильно пил.

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