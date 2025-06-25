Пахнет книгами и кофе. Почему возрождение «Чарли» — это победа для всего Краснодара
Иногда открытие одного магазина становится важным событием года для целого города. Кинокритик и лектор Виктор Венгерский объясняет, почему возрождение книжного «Чарли» в Краснодаре — это не просто коммерческий запуск, а важный социальный и культурный прецедент.
В историческом особняке на Коммунаров, 58 пахнет свежей типографской краской и кофе. На прошлой неделе здесь открылось новое культурное пространство, объединившее под одной крышей независимый книжный магазин «Чарли», образовательный проект Vita Nuova и кофейню «Издательство кофе».
Для культурной жизни города это событие — знаковое. Год назад июльский пожар почти полностью уничтожил «Чарли», который был флагманом независимой книжной торговли в Краснодаре. Казалось, город лишился важной точки притяжения для читающих и думающих людей. Но на помощь пришли сочувствующие: осенью прошли благотворительные фестивали, а финансовую поддержку для запуска новой, еще более масштабной локации, оказал фонд «Вольное дело».
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Открытие отметили лекцией соосновательницы Vita Nuova Елены Хомухиной об образе творца в литературе и камерным концертом фолк-группы Hodila Izba. Гости вечера смогли первыми оценить новое пространство — пять залов, оформленных в разных стилях и цветах, от пшеничного до эвкалиптового, и, конечно, книжные полки. Ведь именно за редкими изданиями и специализированной литературой — вроде журнала «Сеанс» — сюда и приходят. Независимые книжные формируют культурный код города, предлагая аудитории не просто «потреблять», а вдумчиво выбирать и «вкушать» литературу.
Бессменный руководитель «Чарли», литературный редактор Анна Кадикова, руководит магазином с момента его основания в 2018 году. В разговоре со мной она поделилась эмоциями от нового старта.
— Для меня открытие нового пространства — это возможность продолжать любимую работу. Несмотря на семилетний опыт руководства книжным магазином, процесс не стал проще. Это работа с книгами, поставщиками, читателями, экспертами, переводчиками и иллюстраторами; бесконечное продюсирование сюжета и разных сценариев диалога вокруг книг. Каждая рабочая категория требует своего подхода и внимания.
Конечно, мы заточены на современную литературу. Нам нравится следить за тем, как развивается издательское дело и какими формами оно обрастает прямо сейчас. За семь лет многое изменилось, за этим интересно наблюдать. Конечно, мы чувствовали себя угнетенно, оказавшись среди сгоревших книжек со специфическим запахом и поврежденными обложками, не имея возможности работать со свежим материалом. Год перерыва — это много, и для меня, и для команды. Ведь счастье книготорговца — в доставке и распаковке коробки с новыми книгами. Ты чувствуешь себя самым богатым человеком в мире. И теперь мы снова обрели такую возможность.
Нам очень повезло, что резидентами площадки стали «Издательство кофе», история которых тесно связана с литературой, что выражено как в репертуаре напитков, так и в логотипе. А еще проект Vita Nuova, наши давние друзья и партнеры. Они ориентируются на темы, что интересуют и нас как слушателей. Это база готовых экспертов, способных взять любой литературный материал и создать на его основе событие. Проникнуть в классические сюжеты и взглянуть на них по-новому, или же расшифровать скрытую символику и связи современных текстов.
И история Анны, как и история всего «Чарли», — это не просто частный случай предпринимательского упорства. В эпоху, когда наши вкусы все чаще формируют бездушные алгоритмы, а книжный рынок завален однотипными бестселлерами из топ-листов, независимые магазины становятся последними бастионами человеческого кураторства. Это не просто полки с товаром, а осмысленный выбор, сделанный живыми людьми для живых людей. Именно здесь происходит магия случайной находки — книги, которую вы не искали, но которая, как окажется, была вам жизненно необходима.
Именно такие пространства и становятся «третьим местом» — городской гостиной, где можно не только купить книгу, но и обсудить ее, послушать лекцию, завести неспешный разговор с незнакомцем. Они создают среду для живого диалога, спора и интеллектуального роста. Это физические якоря в цифровом море, точки сборки, где формируется то самое городское сообщество.
В этом смысле пророческими оказались слова, сказанные год назад, сразу после пожара, одним из главных идеологов независимой книготорговли в России, Борисом Куприяновым. Он тогда заявил, что трагедия «Чарли» — это вызов не столько для владельцев, сколько для самого Краснодара, ведь «наличие или отсутствие такого магазина говорит о том, существует ли город по-настоящему».
Сегодня можно с уверенностью сказать: Краснодар этот вызов принял, город доказал, что существует. И пока на Коммунаров, 58, будут распаковывать новые коробки с книгами, заваривать кофе и спорить о литературе, за его культурное будущее можно быть спокойным.
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