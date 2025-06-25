Иногда открытие одного магазина становится важным событием года для целого города. Кинокритик и лектор Виктор Венгерский объясняет, почему возрождение книжного «Чарли» в Краснодаре — это не просто коммерческий запуск, а важный социальный и культурный прецедент.

В историческом особняке на Коммунаров, 58 пахнет свежей типографской краской и кофе. На прошлой неделе здесь открылось новое культурное пространство, объединившее под одной крышей независимый книжный магазин «Чарли», образовательный проект Vita Nuova и кофейню «Издательство кофе». Для культурной жизни города это событие — знаковое. Год назад июльский пожар почти полностью уничтожил «Чарли», который был флагманом независимой книжной торговли в Краснодаре. Казалось, город лишился важной точки притяжения для читающих и думающих людей. Но на помощь пришли сочувствующие: осенью прошли благотворительные фестивали, а финансовую поддержку для запуска новой, еще более масштабной локации, оказал фонд «Вольное дело».

Открытие отметили лекцией соосновательницы Vita Nuova Елены Хомухиной об образе творца в литературе и камерным концертом фолк-группы Hodila Izba. Гости вечера смогли первыми оценить новое пространство — пять залов, оформленных в разных стилях и цветах, от пшеничного до эвкалиптового, и, конечно, книжные полки. Ведь именно за редкими изданиями и специализированной литературой — вроде журнала «Сеанс» — сюда и приходят. Независимые книжные формируют культурный код города, предлагая аудитории не просто «потреблять», а вдумчиво выбирать и «вкушать» литературу. Бессменный руководитель «Чарли», литературный редактор Анна Кадикова, руководит магазином с момента его основания в 2018 году. В разговоре со мной она поделилась эмоциями от нового старта. — Для меня открытие нового пространства — это возможность продолжать любимую работу. Несмотря на семилетний опыт руководства книжным магазином, процесс не стал проще. Это работа с книгами, поставщиками, читателями, экспертами, переводчиками и иллюстраторами; бесконечное продюсирование сюжета и разных сценариев диалога вокруг книг. Каждая рабочая категория требует своего подхода и внимания. Конечно, мы заточены на современную литературу. Нам нравится следить за тем, как развивается издательское дело и какими формами оно обрастает прямо сейчас. За семь лет многое изменилось, за этим интересно наблюдать. Конечно, мы чувствовали себя угнетенно, оказавшись среди сгоревших книжек со специфическим запахом и поврежденными обложками, не имея возможности работать со свежим материалом. Год перерыва — это много, и для меня, и для команды. Ведь счастье книготорговца — в доставке и распаковке коробки с новыми книгами. Ты чувствуешь себя самым богатым человеком в мире. И теперь мы снова обрели такую возможность. Нам очень повезло, что резидентами площадки стали «Издательство кофе», история которых тесно связана с литературой, что выражено как в репертуаре напитков, так и в логотипе. А еще проект Vita Nuova, наши давние друзья и партнеры. Они ориентируются на темы, что интересуют и нас как слушателей. Это база готовых экспертов, способных взять любой литературный материал и создать на его основе событие. Проникнуть в классические сюжеты и взглянуть на них по-новому, или же расшифровать скрытую символику и связи современных текстов.

Краснодарский книжный «Чарли» © Фото Елены Ильиной, Юга.ру