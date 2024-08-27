«Город заинтересован в существовании «Чарли» даже больше, чем его владельцы». Директор «Фаланстера» — о пожаре в краснодарском книжном магазине

Независимый краснодарский книжный магазин «Чарли» в конце июля стал жертвой разрушительного пожара. Около 80% фонда было уничтожено огнем и использовавшейся для его тушения водой. Издатель сайта «Горький» и директор московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов поделился с Юга.ру размышлениями о последствиях пожара.

«Команда «Чарли» сильная и справится со всеми трудностями. Я желаю им выдержки, терпения и сил. Однако в первую очередь это вызов для Краснодара — город заинтересован в существовании «Чарли» даже больше, чем сами владельцы. Ведь наличие или отсутствие такого магазина говорит о том, существует ли город по-настоящему», — заявил Куприянов.

«Чарли» — один из немногих независимых книжных Краснодара. Этим термином называют магазины, принадлежащие энтузиастам и предлагающие тщательно отобранный ассортимент. В них можно найти книги независимых издательств, узкотематическую литературу и редкие издания, которые не представлены в крупных сетях.

Сооснователь питерского независимого книжного «Все свободны» Артем Фаустов считает, что альтернативы «Чарли» в Краснодаре нет. По его словам, этот магазин был точкой отсчета дальнейшего культурного роста для молодых людей.