«Город заинтересован в существовании «Чарли» даже больше, чем его владельцы». Директор «Фаланстера» — о пожаре в краснодарском книжном магазине
Директор московского книжного магазина «Фаланстер» прокомментировал последствия пожара у краснодарских коллег из «Чарли»
Независимый краснодарский книжный магазин «Чарли» в конце июля стал жертвой разрушительного пожара. Около 80% фонда было уничтожено огнем и использовавшейся для его тушения водой. Издатель сайта «Горький» и директор московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов поделился с Юга.ру размышлениями о последствиях пожара.
«Команда «Чарли» сильная и справится со всеми трудностями. Я желаю им выдержки, терпения и сил. Однако в первую очередь это вызов для Краснодара — город заинтересован в существовании «Чарли» даже больше, чем сами владельцы. Ведь наличие или отсутствие такого магазина говорит о том, существует ли город по-настоящему», — заявил Куприянов.
«Чарли» — один из немногих независимых книжных Краснодара. Этим термином называют магазины, принадлежащие энтузиастам и предлагающие тщательно отобранный ассортимент. В них можно найти книги независимых издательств, узкотематическую литературу и редкие издания, которые не представлены в крупных сетях.
Сооснователь питерского независимого книжного «Все свободны» Артем Фаустов считает, что альтернативы «Чарли» в Краснодаре нет. По его словам, этот магазин был точкой отсчета дальнейшего культурного роста для молодых людей.
Подробности того, как команда «Чарли» справляется с последствиями пожара, а также расширенные комментарии экспертов читайте в полной версии статьи на Юга.ру.
Как сообщали Юга.ру, вечером 31 июля загорелся трехэтажный жилой дом на Чапаева, 86. Огонь распространился по деревянным перекрытиям на крыше и перекинулся на соседнее здание по аресу улица Красная, 69, где располагался книжный магазин «Чарли». От пожара пострадали четыре жилые квартиры и 16 коммерческих помещений. Среди них — благотворительный фонд «Открытая среда», магазин растений «Ботанка» и керамическая мастерская.
Как писали Юга.ру, 30-31 августа в Краснодаре пройдет фестиваль локальных брендов. В его рамках состоится благотворительная распродажа книг в пользу «Краснодога», «Чарли» и «Ботанки».