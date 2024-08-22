Больше, чем просто книжный. Что происходит с магазином «Чарли» после разрушительного пожара

В Краснодаре огонь разрушил большую часть книжного фонда и интерьера независимого книжного магазина «Чарли». Как команда справляется с последствиями и почему судьба «Чарли» важна для города — читайте в материале Юга.ру.

Вечером 31 июля в Краснодаре загорелся трехэтажный жилой дом на Чапаева, 86. Огонь распространился по деревянным перекрытиям на крыше и перекинулся на здание Красной, 69, где располагается книжный магазин «Чарли». В итоге пострадали четыре жилые квартиры и 16 коммерческих помещений. Пресс-служба МВД сообщила Юга.ру, что предположительная причина пожара — возгорание электропроводки в деревянной пристройке к дому на Чапаева, 86. По просьбе Юга.ру Полина Безверхая узнала, как команда «Чарли» справляется с последствиями пожара, и обсудила с экспертами, почему независимые книжные так важны для самосознания горожан.

«Чарли» называют независимым книжным магазином. Что это значит? Термин «независимый книжный магазин» используется для обозначения проектов, не входящих в крупные розничные сети. Они, как правило, принадлежат частным лицам — энтузиастам книжного дела. Основатель одного из старейших независимых книжных Санкт-Петербурга «Все свободны» Артем Фаустов подчеркивает, что они, в отличие от сетевых магазинов, ориентированы не на коммерчески успешную литературу, а на тщательно отобранный и разнообразный ассортимент. «За подбор книг отвечают владельцы и сотрудники, руководствуясь экспертизой и личными предпочтениями. В таких магазинах представлены небольшие независимые издательства, книги узкой тематики и настоящие литературные жемчужины, которые не встретишь на полках сетевых гигантов», — добавляет Фаустов. Как отмечает директор «Фаланстера» (одного из первых независимых книжных Москвы) и издатель сайта «Горький» Борис Куприянов, такие книжные плотно интегрированы в культурную среду города. Действительно, в «Чарли» часто проводили встречи с авторами, литературные вечера и дискуссионные клубы. Согласно карте проекта «Все свободны», в России существуют около ста независимых книжных. В Краснодаре помимо «Чарли» это «Кот Ученый», онлайн-магазин «Красивые детские книги» и «Бабушка-ракета» — магазин детской литературы и семейное культурное пространство.

Однако, по мнению одного из составителей этой карты Артема Фаустова, альтернативы «Чарли» нет. «Чарли» — это нечто большее, чем книжный магазин, это точка отсчета дальнейшего культурного роста для молодых людей. В регионах это особенно важно», — отмечает эксперт.

Анна Кадикова, основательница «Чарли» © Фото Ксении Грищенко, https://t.me/unlogicalpoetryph

Как закалялся «Чарли»: книги, кризисы и любовь горожан «Чарли» открылся в Краснодаре в июле 2018 года. Его основательница Анна Кадикова стремилась заполнить пустующую нишу качественной литературы в родном городе. «Мы с мужем три года прожили в Петербурге, и в это время наши друзья приезжали из Краснодара с отдельным рюкзаком под книги. Со словами «Проще на себе привезти, чем заказывать в интернете, да и то, если найдешь», — вспоминает Анна. На открытие «Чарли» Кадикова взяла 300 тысяч рублей в кредит. В первое время ей приходилось справляться со всеми задачами самостоятельно: от закупки ассортимента до уборки помещения. Анна лично отбирала книги, делая акцент на независимых издательствах и редких экземплярах. «Опыта работы в розничной торговле у меня не было, в книжных магазинах тоже, бизнесы я до этого не открывала. Поэтому пришлось учиться сразу на своем опыте и выживать на большом желании работать с качественными текстами», — рассказывает Кадикова.

Первые годы существования магазина были непростыми. Недостаток опыта в ведении бизнеса, неэффективная система налогообложения и низкая наценка привели к финансовым трудностям. В 2019 году «Чарли» оказался на грани закрытия. Анна объявила о распродаже книг со скидкой 35%. Новость о возможном закрытии «Чарли» вызвала отклик у горожан. Благодаря поддержке читателей и бизнес-сообщества Анна поучаствовала в краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым», где заработала деньги для возобновления торговли.

Магазин продолжил развиваться, превратившись в важный для Краснодара культурный центр. В 2020 году «Чарли» организовал первый Южный книжный фестиваль, на котором выступили писатели и представители отрасли из Москвы и Санкт-Петербурга. Начало пандемии стало новым испытанием для «Чарли». Кадикова забрала 40 коробок книг к себе домой и перевела продажи в онлайн-формат. Однако это время принесло магазину известность и внимание читателей из других городов.

2022 год тоже был непростым для магазина: эмиграция части аудитории, рост цен на бумагу и логистику, долги перед поставщиками. Однако, несмотря на все препятствия, «Чарли» продолжал работать и развиваться. «Горит место, куда я вложил пять лет жизни»: что происходило во время пожара

«В результате пожара погибших и пострадавших нет. Граждане за помощью в размещении не обращались. При ликвидации пожара пострадал 26-летний сотрудник пожарной части, который был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. Устанавливается причина возгорания, после чего будет проведена проверка и принято законное решение», — сообщили редакции Юга.ру в пресс-службе МВД. Первым из команды «Чарли» на месте пожара оказался Влад Балабанов. «Когда увидел, что вокруг столько народу, конечно, понял, что исход может быть печальным», — вспоминает он. Вскоре присоединились и его коллеги. Олег Бокоев выразил общее настроение: «Хочу посмотреть на то, как горит место, куда я вложил 5 лет своей жизни». Сам Влад хоть и проработал в «Чарли» полтора года, рассказывает, что ещё в университетские годы книжный для него был «третьим местом» [общественное пространство, отличное от дома и работы, где люди собираются для неформального общения — прим. Юга.ру], куда он забегал раз в неделю.

«Мы с приехавшими коллегами стояли и смотрели, как работают пожарники. Жильцам и арендодателям разрешили присутствовать, и мы наблюдали до часа ночи за тем, как они тушат пожар. К нам присоединились и некоторые постоянные покупатели магазина», — делится Влад.

© Фотография предоставлена командой «Чарли»

Пожар уничтожил 80% книжного фонда: что осталось от «Чарли» «Ущерб оказался больше, чем мы надеялись. Стеллаж, расположенный у балкона, полностью сгорел вместе с прилегающей стеной, уничтожив все находившиеся на нем книги. Склад выгорел полностью, что привело к потере не только книжной продукции, но и кассового оборудования, платежных терминалов и документации. Помещение серьезно пострадало и от воды, использованной при тушении пожара. Мы лишились около 80% нашего книжного фонда», — рассказала владелица «Чарли». Кадикова полагает, что магазин не откроется в ближайшие месяцы. «Скорее всего, мы не вернемся в это помещение», — добавила она. Влад Балабанов рассказал о состоянии здания: «Боюсь, что о реставрации сложно говорить. В нашем здании выгорела крыша, поэтому есть риск ее обрушения, тем более что местами там большие дыры в потолке и стенах. Думаю, от прежнего интерьера ничего не останется». На данный момент неизвестно, кто будет нести ответственность за причиненный урон. «Ущерб еще предстоит оценить в цифрах, поскольку бизнес не был застрахован», — сообщила Кадикова.

Научный сотрудник музея Фелицына и основатель экскурсионного бюро «Кубань расходящихся тропок» Федор Смоляков рассказал Юга.ру об исторической значимости здания: «Доходный дом, в котором располагается книжный магазин «Чарли», был построен в 1909 году. Первоначально он принадлежал мещанину Зиновию Федотовичу Полякову, помещения сдавались в аренду. На первом этаже находился музыкальный магазин «Братьев Сарантиди». Основным товаром был табак, но в то же время там продавали музыкальные инструменты и ноты. Дореволюционные узоры, лепнина и печь в «Чарли» были редкими примерами хорошо сохраненного культурного наследия и красоты интерьеров начала двадцатого века». Команда магазина планирует очистить от краски гипсовую лепнину на потолке. Однако она сильно промокла во время тушения пожара, и теперь ее восстановление представляется крайне сложным. Росписи на складе книжного отдела полностью утрачены из-за обрушения потолка. Во время пожара уцелела лишь дореволюционная печь.

Гипсовая лепнина на потолке © Фото Ксении Грищенко, https://t.me/unlogicalpoetryph

Как Краснодар поддерживает «Чарли» после пожара После пожара в книжном магазине «Чарли» владелица Анна Кадикова получила множество предложений о помощи, в том числе финансовой. В ответ на это она открыла сбор средств не только для своего магазина, но и для других пострадавших организаций в том же здании: благотворительного фонда «Открытая среда», магазина растений «Ботанка» и керамической мастерской. Сбор длился чуть больше недели, кампания принесла 850 тысяч рублей. Кадикова отметила: «В результате пожара мы понесли значительные потери. Однако мы ощутили невероятную солидарность со стороны горожан и неравнодушных людей со всей страны. Эта помощь проявилась не только в финансовых пожертвованиях, но и в важных словах сочувствия, а также в непосредственном участии добровольцев в разборе завалов. Мы безмерно благодарны всем, кто не остался в стороне!» В поддержку сбора средств в Краснодаре прошли различные мероприятия — благотворительные аукционы, лекции, мастер-классы. Фёдор Смоляков, организатор одной из таких экскурсий, дал комментарий:

«Чарли» — не просто книжный магазин, а важный культурный институт города. Присутствие таких заведений говорит о зрелости горожан, об уровне культуры города. Поэтому возрождение «Чарли» — это задача не только для команды магазина, но и для всего города. Это вопрос о том, каким Краснодар видит себя сегодня и каким он хочет быть завтра». Об этом же в комментарии рассказал и директор «Фаланстера» Борис Куприянов: «Команда «Чарли» сильная и справится со всеми трудностями. Я желаю им выдержки, терпения и сил. Однако в первую очередь это вызов для Краснодара — город заинтересован в существовании «Чарли» даже больше, чем сами владельцы. Ведь наличие или отсутствие такого магазина говорит о том, существует ли город по-настоящему».