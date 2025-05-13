Низкие зарплаты, утраченный престиж, хаос в учебниках и отсутствие цели — Александр Сафронов, секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара, рассуждает о проблемах современной школы и предлагает варианты их решения.

В чате актива Юбилейного микрорайона Краснодара «Совет ЮМР» развернулась бурная дискуссия о качестве школьного образования в городе и по стране в целом. Многие из актива микрорайона являются родителями школьников, неравнодушными людьми, а потому было высказано очень много претензий к качеству образования, к учителям и вообще образовательной системе страны. У меня 12 лет педагогического стажа, поэтому считаю себя вправе высказаться по теме качества образования в школах Краснодара. Сразу оговорюсь, что многие наши проблемы являются типовыми для школ всей страны, а потому решить их можно только в государственном масштабе.

Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч: Краснодарский учитель — о буднях своей профессии

Во-первых, как это всегда и везде бывает при капитализме, престижность профессии определяется уровнем оплаты труда. А что у наших учителей с зарплатой? Ответ — ничего хорошего. В отчете главы Краснодара Евгения Наумова по итогам работы администрации за 2024 год написано, что средняя нагрузка у краснодарских учителей — 2.0 ставки. Итого зафиксируем: в настоящее время для получения зарплаты на 30% ниже среднегородской учитель должен каждый месяц перерабатывать вдвое! И это не считая разных поручений, которые ни в какой отчетности не отражаются. Здесь я подробно описывал проблему учительских зарплат с примерами конкретных цифр. Таким образом, исходя из логики капитализма и цифр заработной платы (а без адских переработок учитель будет получать тысяч 30 максимум), мы видим, что профессия учителя просто не престижна и не привлекает молодежь. Но это далеко не все проблемы, смотрим дальше. Во-вторых, постсоветское время развенчало профессию педагога, сорвав с нее ореол сакральности. Учителя в современной школе фактически приравняли к техническому работнику, о высоком статусе приходится лишь вспоминать с тоской. Государство сначала определило, что образование — это «услуга», а затем нивелировало авторитет учителя путем внедрения непродуманных, вредных, а зачастую просто антигосударственных реформ в образовании. Посмотрите, сколько сейчас случаев открытого оскорбления учителей, причем не только детьми, но и родителями. Педагог теперь не авторитет не только в глазах детей, но и в глазах самого государства. Учителей заставляют жульничать на выборах, бегать по множеству идиотических поручений чиновников, заполнять горы абсолютно никому не нужной отчетности и многое другое, что никак не соответствует былому высокому общественному статусу учителей. В-третьих, мы все должны понять, что написанное выше получилось не само по себе, а является следствием определенной государственной политики. У учителей зарплата маленькая не потому, что в государстве на это денег нет. В высших эшелонах власти возобладало мнение, что качественное образование в России и средняя школа мирового уровня, какой она была при СССР, стране с сырьевой экономикой просто не нужны. Уже три десятилетия в нашей стране идет процесс социальной дифференциации, монолитное ранее общество разделилось на горстку богачей и множество бедняков, с тонкой прослойкой так называемого «среднего класса». Социально дифференцируется и школа. Постепенно появляются элитные коммерческие школы и лицеи, которые за круглую сумму, подчас превышающую ежемесячный доход граждан, дают качественное среднее образование. В таких частных учреждениях в классе по десятку учеников, педагоги с достойной зарплатой и не перегружены сверх всякой меры, а потому имеют возможность качественно учить детей.

Школа, до свидания: Как устроено семейное образование в Краснодаре

В противоположность этим элитным частным школам и лицеям, в государственных школах ситуация стремительно ухудшается. Отток кадров, дикая перегрузка оставшихся педагогов, переполненность классов и множество других негативных факторов просто не дают возможности вести образовательный процесс в соответствии с высокими стандартами. Как раз те негативные моменты, которые высказали в чате ЮМР многие из родителей — это свидетельство деградации государственной школы как образовательного института. Для более ясного понимания сказанного выше о дифференциации школ, рекомендую почитать материалы о том, какие бывают школы в Великобритании или США, как уровень школы очень даже зависит от возможности оплаты обучения детей. К сожалению, единое образовательное пространство и сильная государственная школа, построенная во времена СССР, уходят в прошлое, а наступает весьма неприглядное капиталистическое настоящее, где право на качественное образование формально имеют все, но возможность его получить имеют только те, кто в состоянии за это образование детей хорошо заплатить. В-четвертых, еще одним следствием государственной политики и общей деградации образования является проблема учебных программ и учебного материала. Программы и учебники пишут люди, зачастую очень далекие от образования, от детской педагогики и психологии, да и вообще от школы. Краснодарский политолог и социолог Геннадий Подлесный недавно наглядно показал, что педагогические материалы для школьников составляют все, кому не лень. В результате у детей в голове каша, они теряют мотивацию к обучению — целостная единая картина окружающей действительности у школьников не формируется. Качеством учебников неоднократно возмущался даже Президент России Владимир Путин, но пока ситуация несильно сдвинулась в лучшую сторону. В-пятых, хотелось бы сказать о цели образования. Да-да — это для многих родителей весьма неочевидный аспект в системе школьного образования, но он очень важен. Советскую систему школьного образования при множестве значимых достижений отмечали во всем мире и приводили в пример.

© Фото Евгения Резника, Юга.ру