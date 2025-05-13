«Если вложить много денег в школу, то ее выпускники будут требовать от власти исполнения обещаний»
Низкие зарплаты, утраченный престиж, хаос в учебниках и отсутствие цели — Александр Сафронов, секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара, рассуждает о проблемах современной школы и предлагает варианты их решения.
В чате актива Юбилейного микрорайона Краснодара «Совет ЮМР» развернулась бурная дискуссия о качестве школьного образования в городе и по стране в целом. Многие из актива микрорайона являются родителями школьников, неравнодушными людьми, а потому было высказано очень много претензий к качеству образования, к учителям и вообще образовательной системе страны.
У меня 12 лет педагогического стажа, поэтому считаю себя вправе высказаться по теме качества образования в школах Краснодара. Сразу оговорюсь, что многие наши проблемы являются типовыми для школ всей страны, а потому решить их можно только в государственном масштабе.
Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч:
Во-первых, как это всегда и везде бывает при капитализме, престижность профессии определяется уровнем оплаты труда. А что у наших учителей с зарплатой? Ответ — ничего хорошего. В отчете главы Краснодара Евгения Наумова по итогам работы администрации за 2024 год написано, что средняя нагрузка у краснодарских учителей — 2.0 ставки.
Итого зафиксируем: в настоящее время для получения зарплаты на 30% ниже среднегородской учитель должен каждый месяц перерабатывать вдвое! И это не считая разных поручений, которые ни в какой отчетности не отражаются. Здесь я подробно описывал проблему учительских зарплат с примерами конкретных цифр. Таким образом, исходя из логики капитализма и цифр заработной платы (а без адских переработок учитель будет получать тысяч 30 максимум), мы видим, что профессия учителя просто не престижна и не привлекает молодежь. Но это далеко не все проблемы, смотрим дальше.
Во-вторых, постсоветское время развенчало профессию педагога, сорвав с нее ореол сакральности. Учителя в современной школе фактически приравняли к техническому работнику, о высоком статусе приходится лишь вспоминать с тоской. Государство сначала определило, что образование — это «услуга», а затем нивелировало авторитет учителя путем внедрения непродуманных, вредных, а зачастую просто антигосударственных реформ в образовании.
Посмотрите, сколько сейчас случаев открытого оскорбления учителей, причем не только детьми, но и родителями. Педагог теперь не авторитет не только в глазах детей, но и в глазах самого государства. Учителей заставляют жульничать на выборах, бегать по множеству идиотических поручений чиновников, заполнять горы абсолютно никому не нужной отчетности и многое другое, что никак не соответствует былому высокому общественному статусу учителей.
В-третьих, мы все должны понять, что написанное выше получилось не само по себе, а является следствием определенной государственной политики. У учителей зарплата маленькая не потому, что в государстве на это денег нет. В высших эшелонах власти возобладало мнение, что качественное образование в России и средняя школа мирового уровня, какой она была при СССР, стране с сырьевой экономикой просто не нужны.
Уже три десятилетия в нашей стране идет процесс социальной дифференциации, монолитное ранее общество разделилось на горстку богачей и множество бедняков, с тонкой прослойкой так называемого «среднего класса». Социально дифференцируется и школа. Постепенно появляются элитные коммерческие школы и лицеи, которые за круглую сумму, подчас превышающую ежемесячный доход граждан, дают качественное среднее образование. В таких частных учреждениях в классе по десятку учеников, педагоги с достойной зарплатой и не перегружены сверх всякой меры, а потому имеют возможность качественно учить детей.
Школа, до свидания:
В противоположность этим элитным частным школам и лицеям, в государственных школах ситуация стремительно ухудшается. Отток кадров, дикая перегрузка оставшихся педагогов, переполненность классов и множество других негативных факторов просто не дают возможности вести образовательный процесс в соответствии с высокими стандартами. Как раз те негативные моменты, которые высказали в чате ЮМР многие из родителей — это свидетельство деградации государственной школы как образовательного института.
Для более ясного понимания сказанного выше о дифференциации школ, рекомендую почитать материалы о том, какие бывают школы в Великобритании или США, как уровень школы очень даже зависит от возможности оплаты обучения детей. К сожалению, единое образовательное пространство и сильная государственная школа, построенная во времена СССР, уходят в прошлое, а наступает весьма неприглядное капиталистическое настоящее, где право на качественное образование формально имеют все, но возможность его получить имеют только те, кто в состоянии за это образование детей хорошо заплатить.
В-четвертых, еще одним следствием государственной политики и общей деградации образования является проблема учебных программ и учебного материала. Программы и учебники пишут люди, зачастую очень далекие от образования, от детской педагогики и психологии, да и вообще от школы. Краснодарский политолог и социолог Геннадий Подлесный недавно наглядно показал, что педагогические материалы для школьников составляют все, кому не лень. В результате у детей в голове каша, они теряют мотивацию к обучению — целостная единая картина окружающей действительности у школьников не формируется. Качеством учебников неоднократно возмущался даже Президент России Владимир Путин, но пока ситуация несильно сдвинулась в лучшую сторону.
В-пятых, хотелось бы сказать о цели образования. Да-да — это для многих родителей весьма неочевидный аспект в системе школьного образования, но он очень важен. Советскую систему школьного образования при множестве значимых достижений отмечали во всем мире и приводили в пример.
Читателям советую ознакомиться с исследованием американца Артура С. Трейса, которое так и называется «Что знает Иван, чего не знает Джон». В этом исследовании, опубликованном в 1961 году, сравниваются школьные программы СССР и США и делается вывод о том, что американские школьники уступают советским не только в области естественных наук и математики, но и в области чтения, объема словарного запаса и понимания текстов.
Подчеркну, что превосходство советской школы над школой самой могущественной капиталистической страны — это не моя выдумка, а выводы глубокого и всестороннего научного исследования, с которым согласилось даже руководство США.
При этом советская система образования имела конкретную цель: подготовку человека новой формации — коммуниста. Разумеется, коммуниста пытались воспитать так, как это понятие понимало и трактовало государство. Но в любом случае цель была. А вот у современной российской системы школьного образования с целью серьезные проблемы.
Потому как если отбросить пафос речей чиновников и такой же пафос декларируемых в Законе «Об образовании в РФ» слов про «доступность» и «недопустимость дискриминации» в образовании, то мы увидим, что цели образования в законе не прописаны. Статья 3 этого ФЗ №273 «Об образовании в РФ» называется «Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования». В этой статье вы не найдете ничего про цели образования, их просто в законе не написали.
Разумеется, если открыть учебники и разные научные труды, начиная с трудов Яна Каменского [чешский педагог-гуманист, основоположник педагогики как самостоятельной дисциплины. — Прим. Юга.ру], то можно прочесть о том, что общей целью образования является «подготовка всесторонне и гармонично развитой личности». Однако даже беглый взгляд на современную российскую школу и ее проблемы заставляет сделать вывод о том, что такой цели государство перед школой не ставит. Ибо эта цель никак не совместима ни с нищенскими зарплатами учителей, ни с ликвидацией особого социального статуса учителя, ни с хаосом в написании школьных учебников и программ.
Вы можете спросить: почему же наша власть не ставит цели подготовить всесторонне и гармонично развитую личность? Ответ лежит на поверхности: да потому что в капиталистических странах руководство государств вообще не ставит подобных целей. Посмотрите на США: вроде главная страна капиталистического мира, самая богатая и сильная, но при этом качество обучения в школах США не критикует только ленивый. Причем ситуация с времен исследования Артура Трейса только усугубляется.
Руководители государств, министры понимают, что если вложить много денег в школу, дать хорошие зарплаты педагогам, то учителя подготовят-таки всесторонне развитую личность, воспитают широко образованного гражданина. А этот гражданин, имея хорошее образование, тут же начнет задавать неприятные вопросы власти по огромному множеству аспектов качества и эффективности государственного управления. А еще такой гражданин будет ходить на выборы, осмысленно голосовать, да еще потом требовать от власти исполнения обещаний и эффективной работы. Каким чиновникам такое надо?
Что же со всем этим делать нам — гражданам? Мой ответ такой: поддерживать силы, которые выступают за качественно иной подход в образовании, за достойные зарплаты учителей, за подготовку в школах образованных, развитых и воспитанных граждан, за полное бесплатное и всеобщее образование. В нашей стране такой силой являются коммунисты — партия КПРФ.
Посмотрите на опыт Китая. В противовес расцвету в России репетиторства, ЕГЭ, онлайн-занятий и даже целых онлайн-школ, в Китае частное репетиторство официально запрещено, а онлайн-обучение может быть только дополнительно-профессиональным. Никакого школьного онлайн-репетиторства, так популярного у нас, в Китае нет под страхом государственных санкций вплоть до тюремного срока.
И это не случайно. В Китае пытаются по советскому образцу создать единую для всей страны качественную школу, которую можно закончить на хорошо и отлично без репетиторов и поступить в техникум или вуз. Китай сделал ставку в XXI веке на школу так же, как когда-то такую ставку в СССР сделали партия коммунистов во главе с Лениным и Сталиным.
И мы, граждане России, должны понять, что для обеспечения достойного будущего нашей страны, наших детей у нас просто нет иного выхода, кроме как обратиться к опыту развития системы образования СССР и следующего по этому же пути Китая. Иначе наше отставание от новых мировых стран-лидеров в XXI веке будет программироваться и закладываться уже в школе.
Думайте, граждане!
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