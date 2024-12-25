Семейное образование в России набирает популярность: с 2016 года число обучающихся вне стен школы выросло более чем в 12 раз. Краснодарский край входит в тройку лидеров, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. По просьбе Юга.ру журналист Всеволод Некрасов разбирается, как работает эта форма обучения, с какими трудностями сталкиваются выбравшие этот путь семьи и что обо всем этом говорят эксперты.

Формы обучения вне школы: разбираемся в понятиях Под термином «домашнее обучение» обычно понимают две формы получения образования вне стен школы: семейное и надомное. Однако между ними существуют принципиальные различия. Надомное обучение предполагает, что учителя из школы приходят к ребенку домой, и ответственность за образовательный процесс по-прежнему несет учебное заведение. Такая форма предусмотрена для детей, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья. Семейное обучение полностью выводит ребенка из-под контроля школы: родители сами организуют учебный процесс, выбирают методики и несут ответственность за результаты. Согласно статье 17 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», на семейное обучение можно перейти в любой школе и в любое время. Для этого необходимо написать два заявления-уведомления: в школу и в департамент образования. При семейном обучении родители вправе использовать различные образовательные ресурсы: приглашать репетиторов, записывать ребенка на онлайн-курсы, организовывать занятия в образовательных центрах, отдавать ребенка в специализированные семейные школы (у которых нет лицензии и аккредитации) и т.д. Важно отметить, что, несмотря на свободу в выборе методов и средств обучения, дети, находящиеся на семейном образовании, обязаны проходить промежуточные аттестации по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), а также сдавать государственную итоговую аттестацию (ОГЭ и ЕГЭ) в установленном порядке. Социологические исследования показывают, что в основе семейного образования лежат интересы детей, что подтверждается как нормативными документами, так и заявлениями родителей. Вместе с тем, реализация прав ребенка на семейное образование сопряжена с рядом трудностей, не урегулированных действующим законодательством РФ.

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«Консервативный край»: сложности перехода на семейное обучение в Краснодаре «Впервые я узнала о семейной форме обучения, когда ребенку было года четыре, и мне казалось, что это какая-то дичь. Нашла несколько семейных школ и подписалась на них в инстаграме*, наблюдала два года, анализировала плюсы и минусы», — рассказывает жительница Краснодара Виктория. По ее словам, решение не отдавать ребенка в обычную общеобразовательную школу было продиктовано несколькими причинами: неудовлетворительное отношение к ученикам;

отсутствие механизмов регулирования взаимоотношений между учениками;

несогласие с программой обучения;

вмешательство школы в сферу воспитания, что, по мнению Виктории, должно оставаться прерогативой семьи;

переполненность классов.

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При семейной форме обучения ребенок должен быть прикреплен к общеобразовательной школе для прохождения аттестации. Виктория сначала обратилась в районную школу, но столкнулась там с непониманием:«У нас очень консервативный край, и пока школы к такому не готовы». В итоге маме пришлось прикрепить ребенка к московской школе, где аттестация проводится дистанционно.

Взгляд родителей «У моего ребенка был конфликт с преподавательницей русского и литературы», — рассказывает Антон, отец одного из учеников, перешедших на семейное обучение: «Из-за этого еще в 4 классе ему пришлось перейти на очно-заочную форму обучения — это когда ребенок ходит в школу, но определенные предметы изучает самостоятельно. Учительницу напрягал почерк ребенка — он действительно был очень своеобразный, но, как выяснилось уже на семейном образовании, это было не из-за недостаточного старания — в младших классах ребенку никто не показал, как правильно и удобно держать ручку». По словам Антона, переполненные классы и отсутствие индивидуального подхода привели к тому, что многие базовые навыки пришлось нарабатывать заново: «За несколько недель семейного образования мы выправили почерк ребенка, что школа не могла сделать в течение нескольких лет. Мама даже считала, что у него дисграфия (заболевание, связанное с нарушением письма), но в итоге оказалось, что надо было просто внимательнее присмотреться». Другая родительница из Краснодара, Оксана, рассказывает, что в первых классах школы сложности возникали как у ребенка, так и у нее самой: «Мне не нравилось буквально все, я старалась задавать вопросы, сначала отмахивались, потом обвиняли. Ответов я так и не получила, но услышала, что если «что не нравится, идите на семейное образование». Оксана начала заниматься с ребенком дома, параллельно используя ресурсы одной из онлайн-школ: «Процесс для меня совсем нелегкий, отнимает кучу сил и времени. Компенсаций, как в других регионах, в крае нет. Льготный проезд тоже не положен. В пятом классе сын опять пошел в школу, но уже в станице. Это было два года назад. Внеурочная деятельность расцвела. К директору меня вызвали уже второго сентября. А я просто спросила в чате, почему детям вместо истории эллинов пересказывают новости. Телевизор мы могли бы и дома посмотреть, если бы он у нас был. В общем, мне пришлось извиниться перед историком. Было много еще всего, поэтому шестой класс мы опять встретили дома». Норму, гарантировавшую родителям выплаты за семейное образование, исключили из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» еще в 2013 году. Сейчас регионы самостоятельно принимают решение о финансировании подобных программ из местного бюджета. Тем не менее, родители могут оформить налоговый вычет на обучение ребенка, если он занимается в платной онлайн-школе или с репетитором. По информации официального портала «Госуслуги», вернуть можно 13% от максимальной суммы в 110 000 рублей. Переход на семейное образование, по мнению многих родителей, продиктован прежде всего стремлением учесть индивидуальные потребности и запросы ребенка, которые, как они отмечают, зачастую игнорируются в рамках традиционной школы. Как правило, сторонники семейного обучения располагают достаточным количеством времени для занятий с детьми (зачастую это многодетные матери) и финансовыми возможностями для оплаты услуг частных педагогов, онлайн-курсов, а также посещения семейных школ и кружков. Ключевым фактором успеха в семейном обучении многие из них считают формирование у ребенка мотивации к учебе, развитие самостоятельности, ответственности и превращение образовательного процесса в увлекательное занятие. Подход к организации обучения варьируется: в одних семьях родители полностью погружаются в процесс, фактически заново проходя школьную программу вместе с ребенком, в других — выстраивают процесс таким образом, чтобы он занимал лишь несколько часов в день. Обычно на семейное обучение переходят либо сразу после зачисления в первый класс, либо в старших классах для целенаправленной подготовки к сдаче ЕГЭ.

Взгляд учителей и организаторов Ольга Смушко, преподаватель истории и обществознания одной из краснодарских школ, положительно относится к семейному образованию в тех случаях, когда на него переходят мотивированные ученики, чьи родители способны обеспечить должный уровень подготовки самостоятельно или с помощью репетиторов. «К сожалению, чаще всего на семейное обучение уходят слабые ученики (семьи пытаются таким образом избавиться от контроля школы в области посещаемости, успеваемости и прочего). Они чаще всего возвращаются в школу, так как в конце каждого полугодия предусмотрен контроль и они его проваливают», — рассказывает Ольга. «Дети должны посещать школу и получать положительные оценки. В противном случае их приглашают на заседание Совета профилактики, в случае систематических прогулов школа направляет информацию в ОпДН [отделение по делам несовершеннолетних] и КДНиЗП [Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав]. Чаще всего все это не исправляет ситуацию с ребенком и родители где-то узнают о семейном обучении. Пользуются своим правом, чтобы передохнуть от школьного контроля», — отмечает преподаватель, добавляя, что сама выбрала бы семейное образование для своих детей только в 10-11 классах для целенаправленной подготовки к экзаменам. Иную точку зрения высказывает Анастасия Калмыкова, организатор краснодарской школы семейного обучения и дистанционной аттестации «СоТворчество». По ее словам, обращение к семейному образованию было продиктовано возможностью реализовать индивидуальный подход к каждому ученику. «Семейное образование позволяет гибко подстроить учебный процесс под потребности и особенности ребенка, что значительно увеличивает его шансы на успех. За время работы школы было аттестовано более 20 000 детей. В 2023 году «СОтворчество» выпустило 1200 учеников 9 и 11 классов, что подтверждает высокую востребованность и успех модели», — утверждает Анастасия.

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Семейные школы, инфраструктура и сообщество Растущий в России рынок образовательных услуг, запрос общества на улучшение качества образования, дистанционные формы обучения и аттестации, массово возникшие во время пандемии COVID-19, привели к формированию институций, альтернативных традиционной общеобразовательной школе. Семейные школы предлагают обучение в малых классах и зачастую более гибкий и индивидуализированный подход. По данным справочника 2ГИС, в Краснодаре работают 16 семейных школ. Как правило, все они предлагают «индивидуальный подход к обучению», «комфортную среду», «не зубрение, а понимание материала», углубленные занятия по иностранным языкам, полноценное питание и подготовку к экзаменам в соответствии с ФГОС. Однако семейные школы доступны далеко не всем родителям: средняя стоимость очного обучения составляет порядка 30 тысяч рублей в месяц. Многие дети используют онлайн-тренажеры и/или онлайн-платформы — некоторые из них позволяют проходить промежуточную аттестацию. Зачастую родителям приходится самостоятельно составлять учебный план для ребенка, соотнося его с графиком аттестаций. Информационную поддержку по вопросам семейного образования оказывает, в частности, портал «Семейное образование», созданный педагогами Игорем и Валентиной Чайковскими.

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Родители в Краснодаре, чьи дети находятся на семейном обучении, как правило, поддерживают друг друга и образуют своеобразное сообщество. Так, в телеграм-чате «Семейное образование. Краснодар» состоит 806 участников, а популярный канал «Мама на СО (Семейное образование)», насчитывающий более трех тысяч подписчиков, поднимает важные вопросы, касающиеся организации учебного процесса и воспитания детей: «Как усадить за уроки? Этот вопрос не про уроки: а в принципе: ребенок слушает ли то, что вы говорите, о чем просите? Прежде чем сесть за уроки, посмотрите, как выполняются ежедневные дела: чистит ли зубы без напоминания, застилает ли постель? Убирает ли за собой со стола и игрушки после игры? Привычка к рутине — это подлинная подготовка к школе».

Взгляд психолога Психолог Виктория Бурдовицына, на протяжении восьми лет занимавшаяся организацией и развитием сообщества «Семейное образование. Краснодар», а также популяризацией данной формы обучения, так комментирует особенности этого формата обучения: «Главный плюс семейного образования — индивидуальный подход. А возможность выбрать такую форму — плюс закона об образовании. Это возможность растить человека с ощущением, что у человека есть выбор. Семейное образование — это не оппозиция, а альтернатива образованию в школе. Самое главное — это его реализация. От того, кто берется, с какими мотивами, зачем это делается, какой это ребенок. И тут все зависит от конкретного случая. Иногда это случаи педагогической запущенности, когда ребенка забирают из школы вследствие теорий заговора в своей голове. А есть наоборот — когда родители забирают детей, которые могут быть совершенно разные — есть дети с гиперчувствительностью, есть дети с СДВГ... И это не заболевания, а индивидуальные особенности развития — нейронетипичность называется. И таких детей сложнее «вписать» в школьную программу. Есть еще вариант, когда родители создают замечательные условия и дают больше, чем может дать школа. Но при этом это не какая-то «муштра». Я против, когда забирают детей на семейное, чтобы увеличить их нагрузку, а такие случаи тоже есть. Часто на семейное уходят в 10-11 классе, чтобы качественно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Семейное образование сейчас очень многогранно. Когда мы начинали 12 лет назад, нас было мало, и мы хотели какое-то более интересное образование, с новыми методиками, а сейчас в семейном образовании совершенно разные людии. Сложности в семейном образовании точно такие же, как и в обычной школе. Они все решаемые. Сейчас в России есть отличный институт тьюторства, когнитивно-поведенческия психология для подростков, которая работает и с мотивацией, и с ценностями. К таким людям можно обращаться для преодоления сложностей — и в школе, и дома».

Семейное образование в Краснодарском крае, как и по всей России, становится все более заметным явлением. Это не просто альтернатива школе, а, скорее, отражение меняющихся запросов общества и растущего стремления родителей к индивидуальному подходу в обучении детей. Однако, как показывает опыт, переход на семейное обучение сопряжен с рядом сложностей, начиная от непонимания со стороны традиционной системы образования и заканчивая необходимостью самостоятельно выстраивать весь учебный процесс.



Несмотря на трудности, сообщество сторонников семейного образования в Краснодаре активно развивается, предлагая поддержку и ресурсы для тех, кто решился на этот шаг. Будет ли семейное образование и дальше набирать популярность, покажет время. Однако уже сейчас очевидно, что эта форма обучения заняла свою нишу в образовательном пространстве региона, предоставляя родителям и детям право выбора и возможность строить свою собственную образовательную траекторию.