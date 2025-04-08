О сексизме на медиаконференции в Краснодаре

Редактор Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксенова делится впечатлениями от второй «Медиамастерской» Shkulev Media Holding и 93.RU, прошедшей 3 апреля.

В Краснодаре прошла «Медиамастерская», удивившая меня не содержанием, а сексистским рефреном. В 2025 году действительно кажется неуместной явно выраженная публичная мизогиния, да еще и высказываемая со сцены перед аудиторией, более чем на 50% состоящей из женщин (даже спикеры говорили о большинстве женщин в зале, но я не считала).

«Медиамастерской» я была рада, как рада любому случаю пообщаться с коллегами вживую. Но, к сожалению, впечатление было смазано отдельными высказываниями почти всех спикеров первой половины дня.

Например, один из коллег начал свое выступление словами о том, что хочет поделиться примерами успешных публикаций, которые, неточная цитата, «приносят нам славу и женщин».

Почему не стоит так говорить? Наградой за хорошую работу могут быть респект и уважуха, лайки или лойсы, трафик и бабло, да что угодно (высокая премия и профессиональное удовлетворение), но вряд ли женщины. Особенно для сидящих в зале журналисток (журналистка и писательница — устоявшиеся и привычные феминитивы, потому что женщины в этой сфере утвердились давно и прочно, а вот слово редакторка пока еще звучит ново и часто вызывает протест, хотя и женщин-редакторов уже очень много). Лично мне, да и, думаю, ни одной моей коллеге мужчины в качестве заслуженной награды не нужны. Нам хватит достойной оплаты труда и уважения.

Другой спикер, научно-популярный журналист и телеведущий, выбрал для одного из примеров хорошего научно-познавательного контента рисованный ролик о том, как гормональные перепады влияют на состояние здоровья и настроение женщин. Авторы довольно показательно нарисовали, что действительно влияют, и еще как. Они использовали изображения общительной матери с двумя детьми (ее окружили многочисленными надписями BLA BLA BLA BLA BLA, видимо, это и есть коммуникация, которую ведет женщина), раздраженной женщины во время ПМС (акцентировав только на настроении, а не на состоянии и потребностях организма) и уставшей женщины во время менструации (она заснула на рабочем месте — ведь мы так и делаем, когда одолевает усталость и сонливость, вполне возможно, усиленные обезболивающими и противотревожными). Но, внимание, спикер обрезал ролик после уставшей женщины, кратко и без подробностей сказав в микрофон, что исследования доказали — на интеллект это НЕ ВЛИЯЕТ.

Почему не стоит так делать? Пока мы будем лично и публично с большим перевесом демонстрировать стойкие, хотя и устаревшие убеждения, они будут сохранять свое место в картине мира. Негативное влияние гормонов и еще более негативное восприятие обществом образа женщины, подверженной гормональным всплескам, были отображены в ярких, хорошо запоминающихся визуальных образах (известно же, что картинка закрепляет понимание, а яркий образ впечатывается надолго, особенно если подтверждает и без того распространенное мнение). А позитивный, даже подтвержденный научными данными, факт о том, что интеллект женщины от гормонов не страдает и в целом не уступает мужскому, был просто сказан впроброс, без иллюстрации и закрепления. А ведь многие до сих пор объясняют несправедливость и неравенство биологической разницей полов. Какова же может быть задача научно-популярного журналиста, если не использовать все возможные инструменты для широкого распространения последних научных данных, чтобы новое наконец-то вытеснило старое.