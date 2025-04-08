«Муж мечты» и «бабушка из кадрового отдела». О сексизме на медиаконференции в Краснодаре
Редактор Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксенова делится впечатлениями от второй «Медиамастерской» Shkulev Media Holding и 93.RU, прошедшей 3 апреля.
В Краснодаре прошла «Медиамастерская», удивившая меня не содержанием, а сексистским рефреном. В 2025 году действительно кажется неуместной явно выраженная публичная мизогиния, да еще и высказываемая со сцены перед аудиторией, более чем на 50% состоящей из женщин (даже спикеры говорили о большинстве женщин в зале, но я не считала).
«Медиамастерской» я была рада, как рада любому случаю пообщаться с коллегами вживую. Но, к сожалению, впечатление было смазано отдельными высказываниями почти всех спикеров первой половины дня.
Например, один из коллег начал свое выступление словами о том, что хочет поделиться примерами успешных публикаций, которые, неточная цитата, «приносят нам славу и женщин».
Почему не стоит так говорить? Наградой за хорошую работу могут быть респект и уважуха, лайки или лойсы, трафик и бабло, да что угодно (высокая премия и профессиональное удовлетворение), но вряд ли женщины. Особенно для сидящих в зале журналисток (журналистка и писательница — устоявшиеся и привычные феминитивы, потому что женщины в этой сфере утвердились давно и прочно, а вот слово редакторка пока еще звучит ново и часто вызывает протест, хотя и женщин-редакторов уже очень много). Лично мне, да и, думаю, ни одной моей коллеге мужчины в качестве заслуженной награды не нужны. Нам хватит достойной оплаты труда и уважения.
Другой спикер, научно-популярный журналист и телеведущий, выбрал для одного из примеров хорошего научно-познавательного контента рисованный ролик о том, как гормональные перепады влияют на состояние здоровья и настроение женщин. Авторы довольно показательно нарисовали, что действительно влияют, и еще как. Они использовали изображения общительной матери с двумя детьми (ее окружили многочисленными надписями BLA BLA BLA BLA BLA, видимо, это и есть коммуникация, которую ведет женщина), раздраженной женщины во время ПМС (акцентировав только на настроении, а не на состоянии и потребностях организма) и уставшей женщины во время менструации (она заснула на рабочем месте — ведь мы так и делаем, когда одолевает усталость и сонливость, вполне возможно, усиленные обезболивающими и противотревожными). Но, внимание, спикер обрезал ролик после уставшей женщины, кратко и без подробностей сказав в микрофон, что исследования доказали — на интеллект это НЕ ВЛИЯЕТ.
Почему не стоит так делать? Пока мы будем лично и публично с большим перевесом демонстрировать стойкие, хотя и устаревшие убеждения, они будут сохранять свое место в картине мира. Негативное влияние гормонов и еще более негативное восприятие обществом образа женщины, подверженной гормональным всплескам, были отображены в ярких, хорошо запоминающихся визуальных образах (известно же, что картинка закрепляет понимание, а яркий образ впечатывается надолго, особенно если подтверждает и без того распространенное мнение). А позитивный, даже подтвержденный научными данными, факт о том, что интеллект женщины от гормонов не страдает и в целом не уступает мужскому, был просто сказан впроброс, без иллюстрации и закрепления. А ведь многие до сих пор объясняют несправедливость и неравенство биологической разницей полов. Какова же может быть задача научно-популярного журналиста, если не использовать все возможные инструменты для широкого распространения последних научных данных, чтобы новое наконец-то вытеснило старое.
«У государства есть дела поважнее»:
Ну и во время обсуждения «кадрового вопроса» меня поразили отдельные высказывания других спикеров. Краснодарский главред, например, заявил, что источник хороших кадров — возглавляемое им издание, а подтверждает этот факт то, что 93.RU (организаторы мероприятия) увели у него «красивых женщин» (оставим в стороне то, что редакция 93.RU, включая главреда, началась и до сих пор во многом состоит из бывших сотрудников Юга.ру).
Почему не стоит так говорить? Назвав журналисток «красивыми женщинами», он с одной стороны вывел на первый план их пол и внешность, а не профессионализм (на нынешнее место работы их взяли именно за профессиональные навыки, в этом я не сомневаюсь ни на секунду), а с другой — поставил в странное положение вообще всех женщин, включая тех, кто остался работать в его команде.
Еще одно выражение, которое он использовал позже, «бабушка из кадрового отдела», шло вразрез не только с современностью (мы тут вроде бы боремся с эйджизмом даже на законодательном уровне), но и с выступлением предыдущего спикера, который говорил о том, что нанимать сотрудников и сотрудниц «серебряного возраста» в условиях кадрового голода — очень успешная стратегия. Так какое отношение к знаниям, опыту и обсуждаемой теме в целом имеет тот факт, что женщина является (а может и не являться) бабушкой? И почему не дедушка? (вопрос риторический, так как большую часть непрестижных и невысокооплачиваемых должностей, особенно в гуманитарных сферах, действительно занимают женщины).
Почему не стоит так говорить? Возраст не может определять ни личные, ни профессиональные качества человека, однако на женщин постоянно оказывают давление под предлогом юности (ее связывают с наивностью и некомпетентностью, списывая системные проблемы на «девочку у телефона»), детородного возраста (женщин менее охотно продвигают по карьерной лестнице, апеллируя к возможному декрету и больничным у детей, и даже увольняют в декрете, находя лазейки в законе, который прямо запрещает это) и зрелых лет (женщине за 50 сложно найти работу даже если ее резюме соответствует описанию вакансии). Возраст, как и внешность, один из китов до сих пор царящего у нас сексизма, и соответствующие выражения много говорят как о спикере, так и о дискурсе.
В беседе о кадрах прозвучало и выражение «муж мечты», иллюстрирующее новость о том, как выросли зарплаты дальнобойщиков, — якобы сегодня «муж мечты у девушки» уже не айтишник, а, представьте себе, водитель.
Почему не стоит так говорить? Для начала, пора заменить формулировку «муж мечты» на «работу мечты». 8 из 10 семей в России распадаются, треть всех семей — это матери-одиночки, а официальный долг по алиментам вырос до одиннадцатизначных цифр. Сложно выбрать, на чем сделать акцент в этой непростой теме: на том ли, что в государстве, пропагандирующем «семейные ценности», вся ответственность за детей часто ложится на мать и ей приходится обеспечивать их в одиночку? На том, что женщина в декрете оказывается в финансовой зависимости и безвыходном положении? Или на том, что на самом деле крики о «тарелочницах» просто должны отвлечь внимание от того, что многие мужчины не только не могут и не хотят обеспечивать семью финансово, но и не готовы вкладываться в отношения психологически и физически, поровну разделяя бытовые и родительские обязанности? Идея необходимости брака для выживания безнадежно устарела, и в словосочетание «муж мечты» женщины (и не только в наши дни, это подтверждают антропологи) вкладывают совершенно другое значение. А озвучивать его в прямой связи с зарплатой значит обесценивать не только женщин, но и мужчин, и, более того, саму суть человеческих отношений.
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