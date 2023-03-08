Женщины Краснодара говорят о том, почему феминизм актуален и сегодня

Перед 8 марта Юга.ру поговорили с подписчицами и создательницей краснодарского женского медиа «Огонь» о том, что для них значит феминизм, сталкивались ли они со «стеклянным потолком» на работе и как в их жизни проявляется равноправие, которого мы вроде бы уже достигли. Журналистка Оксана Аулова запустила «Огонь» летом 2020 года в Краснодаре. Сейчас в инстаграме* и телеграме сообщества более 9,5 тыс. человек — 90% аудитории составляют девушки преимущественно от 20 до 40 лет.



За 2,5 года свои истории по множеству тем в «Огне» рассказывали более 600 женщин из Краснодарского края и России. Сообщество проводит группы поддержки и участвовало в благотворительной акции «Не виновата» в поддержку переживших домашнее насилие.

Что такое феминизм и нужен ли он сегодня Дизайнер одежды и принтов, педагог Полина Листва (34 года) считает, что феминизм необходим, чтобы избавиться от стереотипов, которые легко создать, но сложно искоренить: «Стереотипы — это несвобода, общество оказывается их заложником, из-за них человек не видит человека. Недавно я гуляла с коляской и перед моим носом мужчина припарковал машину, преградив путь ко въезду на тротуар. Я посмотрела на него вопрошающе. А другой мужчина, «наблюдатель», заметил мое смущение и саркастично прокомментировал: «Вроде не блондинка, там грузовик проедет!». Он решил, что я иду к своей машине, выезжать. А после он заметил, что я с коляской и просто не могу идти дальше. Мне стало очень гадко. Вот ситуация, когда человек видит в человеке навязанный образ — нечто женского пола». Мастер массажа Людмила Федорова (48 лет) говорит, что феминизм нужен, чтобы наконец-то все признали, что женщина — тоже человек: «А если серьезно, в наше время многие права женщин остаются таковыми только на бумаге. В моей жизни разделение на мужчин и женщин и их разные права началось еще с детства. В нашей семье воспитание строилось так, что девочке многое было нельзя и это многое вылилось в итоге в одно большое нельзя — нельзя быть собой. Прививались «главные и важные» качества женщины — терпеть, слушаться и прислуживать. Естественно, что и свою семью я сначала строила по такому принципу. И мне понадобилось много лет, чтобы узнать, что можно жить по-другому и, главное, позволить себе это».

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Режиссерка Марина Таашева (27 лет) видит смысл феминизма в том, чтобы женщина могла, не теряя женственности, стремиться к равным правам: «В России феминизм «процветает» больше, чем даже во Франции. Только он другой формы. Во Франции девушки предпочитают делить счет, носить продукты, заниматься домашними делами на равных с мужчиной. Зато в России очень много разведенных женщин с детьми, которые работают, берут ипотеки, успевают ходить на курсы по лепке, но при этом могут считать, что феминизм — это европейское недомогание. Хотя даже в Европе зарплаты женщин все еще отличаются от мужских. Это меняется, но очень медленно».

Для меня современный феминизм — про борьбу со стереотипами и глубинными убеждениями. Когда на бумаге у тебя есть права, а на деле «уступи, будь мудрее, ты же девочка» Администраторка магазина растений Ксения Купина (25 лет)

Редакторка женского медиа «Огонь» Настя Грицаева (28 лет) впервые задумалась об этом, когда на собеседовании её спросили, собирается ли она в декрет: «Это дискриминационный и глупый вопрос, потому что, во-первых, его не задают мужчинам, во-вторых, при положительном ответе женщину с огромной вероятностью не примут на работу, в-третьих, по этой причине ответ оказывается никак не связан с её реальными планами. В итоге я собралась в декрет через 2 года работы, в то время как парень на аналогичной должности проработал всего 3 месяца и уволился по неизвестным причинам (по другим неизвестным причинам его оклад был на 2 тысячи больше моего).

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Но стать «фемкой» в самом грозном смысле этого слова меня заставило рождение дочери. Я оказалась фактически заперта с ней дома, круглосуточно выполняя свой «материнский долг» вместе с домашней работой и получая за это несчастные «путинские выплаты» (до поры до времени), пока мой муж строил карьеру и наслаждался высокооплачиваемой работой. Воспеваемое массовой культурой и соцсетями «счастливое материнство» оказалось фейком, я потеряла независимость и время на себя. И в то время, как дальнейшее следование женской гендерной социализации стало вызывать у меня рвотный рефлекс, для мужа его мужская гендерная социализация оставалась приоритетной.

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Изменить это не получилось до сих пор, но благодаря феминизму я четко увидела несправедливость, научилась отстаивать свое право на отдых от ребенка и делегировать обязанности по дому без чувства вины. Нет никакого особого «женского предназначения», не все женщины мечтают быть домохозяйками и исповедовать «традиционные ценности», их матки принадлежат только им самим, они не обязаны следовать придуманным мужчинами и для мужчин «стандартам красоты», а в насилии всегда виноват агрессор». Психолог-сексолог Галина Долгополова (43 года) считает, что сегодня женщины чаще обращают внимание на свои чувства, переживания и ощущения. «Как в каком-то меме: «Спасибо за рецепт, мужу и детям понравилось. Дорогая, а тебе-то понравилось?» Теперь женщине важно понимать, как ей хорошо, а как нет. Это произошло и благодаря секспросвету: женщины стали узнавать, как устроено их тело, больше внимания уделять своим удовольствиям. Фокус сместился с «удовольствия для него» на «удовольствие для себя». Много женщин приходят к Галине на терапию, чтобы познакомиться с собой, разрешить себе удовольствие, отстаивать права на оргазмы, не оставаться принимающей и пассивной, но становиться активной участницей общения. Психолог считает, что об актуальности и частоте проблемы объективации свидетельствуют сотни одиноких женщин разных возрастов. «Радует, что женщины перестали верить в мифы о полигамности мужчин и телегонию. 5-10 лет назад женщины чаще прощали измены, ссылаясь на мужскую природу. Но тренд на сексуализацию женщин со стороны мужчин остается. Видимо, советское наследие с его ханжеством и пришедшая сексуальная революция создала хаос в их головах. Теперь начало любого знакомства буквально сразу переходит к предложению секса, что, естественно, огорчает и унижает женщин. Есть ощущение, что мужчинам все равно, с кем они хотят секс, какие ценности и цели у этой девушки. Она остается объектом, а не субъектом. Это как мастурбация о другого человека», — заключает Долгополова.

Существует ли «стеклянный потолок» и неравенство на работе Ксения уже больше трех лет работает в частных женских бизнесах, но прошлый опыт работы был связан с: «ой, куда же мы её возьмём, ей через год-другой рожать», «как женщина может быть начальником, у неё же пмс!» и прочим. Марина уверена, что «стеклянный потолок» существует, потому что женщины получили права, в том числе право голоса, не так давно. Многие профессии все еще считаются мужскими, даже в искусстве: «Однажды работодатели не рассмотрели мое резюме на должность директора небольшого театра в Питере только потому, что в анонсе было написано «только для мужчин». В топ-менеджерах различных компаний в основном мужчины. Почему так? Из-за того, что мы разные, возникают проблемы, хотя это и делает каждого человека уникальным и никак не должно лишать человека его прав. Меня раздражает, что мы в принципе не мыслим в категориях прав человека и свободы выбора, и что многих это даже не волнует».

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Людмила рассказала, как ей отказывали в трудоустройстве из-за маленьких детей: «Приходилось доказывать, что они не помешают работе. У мужчин таких проблем не возникает. Есть у него дети или нет, работодателю не важно. В теории вопрос о детях вообще не должен волновать работодателя. Мы же устраиваемся для того, чтобы работать, а не на больничных сидеть, как некоторые думают». Другим случаем поделилась Иолина: «Гендерного разрыва в оплате труда нет», — говорили они. Простой пример: пару лет назад я узнала, что коллега-мужчина на аналогичной со мной должности получал на 12 тыс. рублей больше, чем я. «Стеклянный потолок» существует. Женщина может занять высокую должность только в том случае, если получит мужское одобрение. Исключительный случай — работа в на 100% женском коллективе».

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Полина рассказала, что переживала и переживает немало проблем, связанных с полом: «Из самого безобидного — невозможность устроиться на понравившуюся работу, потому что должна пообещать не забеременеть ближайшие три года. Я испытывала: страх — вдруг я забеременею и подведу компанию; стыд — блин, почему у меня есть матка; злость — выходит, в нашем общении собеседующий меня директор — человек, а я женщина — не человек. Я была вынуждена отказываться. И слава богу — сейчас у меня своё дело, и я сама себе хозяйка, но в юности много нервничала из-за этого. Как решить эту проблему? Отстать от женщин, не заставлять их испытывать стресс из-за природной способности рождать жизнь и на государственном уровне помогать компаниям «пережить» этот период. Это же невозможно, да? У государства мало деняк? Ах да, у него много задач важнее».

Основательница английского комьюнити Полли Поддубная (25 лет) не сталкивалась с сексизмом в свой адрес, но еще в университете неоднократно замечала, как преподаватели пренебрежительно относились к девушкам-студенткам и к женскому полу в целом. «Было бы круто и полезно, если бы женщины работали в так называемых «мужских профессиях», например, если бы появились женские ремонтные бригады. Ведь сколько женщин хотят сделать ремонт, например, но могут бояться мужчин, которые будут проводить время у них дома. Помню, как мужчина, который подключал интернет в моей квартире, очень странно себя вёл, и я подумала, как здорово было бы иметь женский сервис — так я чувствовала бы себя комфортнее и расслабленнее».

«Гендерные» споры в интернете: важны или только отвлекают от сути проблем? Хотя Насте споры на гендерные вопросы чаще всего кажутся бессмысленными, она считает их важными в том числе для себя: «Я учусь подбирать правильные аргументы, стратегии ведения диалога и надеюсь, что сею зернышки сомнения. Кстати, здесь хорошо работает отзеркаливание. Долгое время я слушала про «бабу за рулем», когда кто-то нарушал правила дорожного движения, пока мои наблюдения не показали, что водители и водительницы ведут себя глупо в равной степени (хотя научные исследования показывают, что мужчины даже более склонны к опасному вождению). Тогда после каждого замеченного нарушения я стала говорить мужу, что его совершил «типичный мужик», — и стало заметно, как много проблем на дорогах (и вообще) создают мужчины».

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Марина считает, что освещать нарушение прав женщин, домашнее насилия или харассмент очень важно, но когда люди оставляют кучу комментариев о том, нужно ли парню делать маникюр, это обесценивает важную информацию, которая может что-то изменить. Полли уверена, что гендерные споры в соцсетях очень важны: «Нас беспокоят одни и те же вещи, мы загоняемся по одним и тем же вопросам, по 200 раз прокручиваем, нормально то или это… А с кем поговорить? Чтение тредов и изучение разных точек зрения помогает людям выбраться из привычной парадигмы и взглянуть на вещи с другого ракурса. А это напрямую развивает человека и в конечном счёте закладывает маленькое зёрнышко к тому, чтобы люди воспринимали друг друга на равных и принимали друг друга без осуждения».