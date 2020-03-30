Под Краснодаром горит озеро с лотосами

Сообщение о возгорании на трассе Краснодар — Темрюк поступило спасателям в 14:12. На месте пожарные выяснили, что на участке загорелась сухая растительность. В тушении пламени задействовали три спецмашины и девять спасателей. Информация о пожаре уточняется, сообщили в 15:30 в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.