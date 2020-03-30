Под Краснодаром горит озеро с лотосами

Краснодарский край

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Около поселка Белозерного под Краснодаром днем 30 марта загорелось озеро с лотосами

Сообщение о возгорании на трассе Краснодар — Темрюк поступило спасателям в 14:12. На месте пожарные выяснили, что на участке загорелась сухая растительность. В тушении пламени задействовали три спецмашины и девять спасателей. Информация о пожаре уточняется, сообщили в 15:30 в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Отметим, лотос находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу России.

Как писали Юга.ру, в середине марта в Краснодарском крае произошло несколько крупных природных пожаров — в лимане под Темрюком, в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Сочи.

Краснодар Пожары

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