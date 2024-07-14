Возле Краснодара загорелось Озеро лотосов
В поселке Белозерный 14 июля загорелись камыши на так называемом «Озере лотосов»
Еще один крупный пожар начался в Краснодарском крае 14 июля. Около 13:00 загорелись камыши на главной природной достопримечательности поселка Белозерный — Озере лотосов. Огонь быстро распространился на площади около 1500 квадратных метров. На месте работают специалисты МЧС.
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Напомним, несколько часов назад режим ЧС был введен в Новороссийске в связи с обширным лесным пожаром между хутором Дюрсо и поселком Малый Утриш. Также продолжается пожар на мусорном полигоне Копанской рядом с Краснодаром.
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