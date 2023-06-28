Как устроены японские сады и в чем их философия. Репортаж с лекции в парке «Краснодар»

На прошлой неделе в Краснодаре состоялась эксклюзивная лекция о японских садах для слушателей проекта «Как устроено современное искусство» и журналистов. Конечно, в качестве локации выбрали японский сад в парке «Краснодар», место, куда мечтают попасть многие жители и гости города. Площадка перед театром Но около 19:00 была полна людей. Зрители размещались на ступеньках, траве и камнях. Кто-то шутил: «Пришли слушать про японские сады, а надо бы в своих садах убраться».

Люди собирались компаниями по 3-5 человек, запасались напитками и едой, что-то активно обсуждали. Самые предусмотрительные взяли с собой пледы и средства от комаров — всё это им пригодилось. «Я периодически посещаю лекции по искусствоведению. Куратор рассказала, что в Театре драмы будет бесплатная встреча, приедет спикер из Третьяковской галереи. Я посетила мероприятие, мне очень понравилось, подписалась на соцсети. На лекции же анонсировали встречу про японские сады, решили и на нее сходить. Сижу в предвкушении новой интересной информации», — рассказала Евгения. Перед слушателями выступила японист Анна Егорова — старший научный сотрудник и заведующая отделом искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока (Москва), куратор и автор ряда каталогов выставок японского искусства в Эрмитаже.

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Её встретили аплодисментами. Когда Егорова начала лекцию, некоторые зрители достали блокноты и на протяжении всего мероприятия делали пометки. Одной женщине удалось за два часа создать несколько рисунков на японскую тему.

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Хоть количество мест на лекции и было ограничено, многие заинтересованные происходящим прохожие устраивались на площадке перед театром Но и слушали спикера. К концу мероприятия людей заметно прибавилось. Японист подробно рассказала о зарождении и становлении садового искусства, его связи с религией, философией и историей. Свое выступление Анна Егорова дополняла иллюстрациями и фотографиями знаменитых садов Японии и Китая. Во второй части лекции Егорова объяснила, как древнее садовое искусство находит выражение в современных формах и становится достоянием общественности, в том числе, в парке «Краснодар».

По словам Егоровой, для многих культур сад — прирученная и сконструированная природа. Ландшафтный архитектор через пространство сообщает некую идею. Это так называемый парадиз — сакрально чистое место, рай. Вручную создается модель абсолютно гармоничного пространства, где человек пребывает в гармонии с природой, обществом и собой.

Принципы организации японского сада разработали в Стране восходящего солнца с VIII по XVIII век. Оказалось, что это удивительная и весьма сложная система, в которой ни один камень не лежит на своём месте просто так — всё подчинено строгим принципам моно-но аварэ («очарование вещей»), ваби («красоты несовершенного» или «красоты скудного») и саби («красоты прошлого»).

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Лекция «Японский сад — гармония стихий» в парке «Краснодар» © Фото пресс-службы ПАО «Ростелеком»

Каковы философские основы сада на Дальнем Востоке, чем отличаются сады дворцов от «сухих» дзэнских садов, почему искусство японского сада распространилось за пределы Азии, пройдя через модернизацию и став частью глобальной современности, — обо всем этом можно было узнать на лекции. «Ландшафтная архитектура Японии прошла огромный путь от сакральных пространств для ритуала и искусственных природных зон вокруг аристократических вилл до философских садов дзэнских монастырей и чайных павильонов, публичных парков и частных миниатюрных садов простых горожан. Это искусство остается современным, меняясь и привлекая дизайнеров всего мира. Наверное, именно потому, что через природные формы, осмысленные художником, всегда говорит о вневременном — о месте человека в мире», — считает Анна Егорова.