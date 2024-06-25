«Дома надоело». Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»

Летом 2024 года в Германии проходит Чемпионат Европы по футболу. Сборная России отстранена от участия из-за специальной военной операции в Украине. Однако от интереса к футболу краснодарцев не отстранить, поэтому начавшиеся показы матчей в амфитеатре парка «Краснодар» популярны в любой день недели. Публикуем репортаж журналистки Юга.ру Иолины Грибковой с просмотра одного из решающих матчей группового этапа. На часах 21:45. Я иду мимо стадиона «Краснодар» в сторону амфитеатра парка, где через 15 минут должна начаться прямая трансляция из Лейпцига матча Хорватия — Италия. Когда оказываюсь на месте, вижу, что болельщики потихоньку собираются на импровизированных трибунах. До начала матча решаю узнать у зрителей, как часто они посещают подобные мероприятия. Владимир и Глеб пять минут назад играли в сквош на спортплощадке парка и специально подобрали время так, чтобы после вместе посмотреть матч. «Сегодня — за итальянцев. Хорваты надоели, хватит Модричу кубков и медалей в эпоху Месси и Роналду. А у итальянцев — молодая команда, без звезд. Пока шли сюда, только Доннарумму вспомнили, Пеллегрини из «Ромы» и Кьезу. И всё», — поделился мнением Владимир. В наш разговор вмешиваются два других парня со словами: «Да хорваты сделают итальянцев, мы за них сегодня». Я решаю пойти дальше, чтобы болельщики могли насладиться спором.

Трансляция матча Хорватия — Италия в парке «Краснодар» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Дмитрий и Иван случайно оказались в амфитеатре. Друзья просто гуляли по парку, не подозревая, что в нем проходят трансляции матчей. Футболом они не особо интересуются и даже не знают, кто сегодня играет. Сказали, что болеют только за ФК «Краснодар» и сборную России. Но сегодня поддержат Хорватию. Забегая вперед, скажу, что уже через 15 минут на своих местах я их не увидела. Примерно в 22:10 в амфитеатре стало значительно больше зрителей. Влюбленные парочки, семьи с детьми, группы подростков. Приходили и внушительными компаниями, человек по восемь-десять. Правда, последние надолго не задерживались, потому что общаться между собой было интереснее, чем смотреть, как на экране игроки передают друг другу мяч.

Трансляция матча Хорватия — Италия в парке «Краснодар» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Трансляция матча Хорватия — Италия в парке «Краснодар» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Игорь и Марина — частые гости трансляций Евро-2024 в парке «Краснодар». Они живут в «Панораме» и решили таким образом разнообразить привычный досуг. «Дома надоело смотреть, хочется какой-то праздничной атмосферы. В спортбарах интереснее, но мы не пьем, поэтому обстановка там не очень нравится. Вот решили сюда приходить», — рассказал Игорь. Подготовке пары можно позавидовать. На просмотр матча они взяли с собой плед, две шаурмы, несколько пачек различных снеков, большую бутылку кваса. Но пообещали весь оставленный после себя мусор забрать с собой. Одобряю. Кстати, на трибунах я не заметила людей с алкогольными напитками. Возможно, именно поэтому атмосфера была спокойной и дружелюбной.

В амфитеатре слышно лузганье семечек (хоть газеты в качестве подстилки с собой не принесли, но это не точно), хруст чипсов и попкорна — люди серьезно подготовились. Заметила, что некоторые делали ставки на исход игры прямо во время матча. Самым популярным прогнозом был 2:0 в пользу итальянцев.

Трансляция матча Хорватия — Италия в парке «Краснодар» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Трансляция матча Хорватия — Италия в парке «Краснодар» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

К середине первого тайма зрители заметно оживились. Негодующе цокали, топали, хлопали и просто возмущались. В большей степени, когда мяч итальянцев летел мимо ворот хорватов. Некоторые прохожие не решались занять места, а смотрели матч из-за перил, окружающих амфитеатр сверху, и тоже периодически что-то выкрикивали. Рядом со мной мужчина разговаривал по видеосвязи с другом и восклицал: «Хорваты тащат игру, иди скорее, всё пропустишь». Через минут десять его товарищ действительно появился и уселся рядом.

В перерыве две трети зрителей разошлись по своим делам. К началу второго тайма многие вернулись на места, но болельщиков стало заметно меньше. А вот сам матч стал интереснее. Зрители от этого не остались в стороне — кричали, возмущались, ругались, радовались атакам и всячески поддерживали сборные. На 55-й минуте матча капитан сборной Хорватии Лука Модрич наконец-то открыл счет. Многие болельщики подскочили с мест, кто-то даже стал обниматься со словами «я же говорил!»

Трансляция матча Хорватия — Италия в парке «Краснодар» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Трансляция матча Хорватия — Италия в парке «Краснодар» © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Когда второй тайм подходил к концу, зрители начали расходиться. А зря, потому что самое интересное произошло на 98-й минуте. Сборная Италии (а именно — вышедший на замену Маттиа Дзакканьи) в добавленное время вырвала ничью и вышла в плей‑офф. В амфитеатре раздались аплодисменты и радостные крики. Игра окончена. После финального свистка немногочисленные оставшиеся зрители медленно поплелись к выходам. Но не все. Несколько компаний остались на местах обсуждать прошедшую игру.