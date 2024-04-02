Весна в Японском саду парка «Краснодар»: показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры

Чуть больше года назад ворота Карамон в Японском саду впервые открылись для посетителей самой камерной локации парка «Краснодар». Показываем, как в саду начинается второй год «жизни».

Уже к концу марта здесь пышно зацвели сразу несколько видов магнолий. На пике цветения кремово-белые бутоны у Чайного дома и нежно-розовые неподалеку от садовых коридоров Цубо-нива. Яркие фиолетовые цветки начали распускаться у красного моста на пути к большому водопаду Отаки, на берегу зеркального озера Кагамиикэ и у сухого пруда Карэикэ. Сориентироваться в этих замысловатых названиях поможет карта сада.

Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: 4 легальных способа за 1500-3000 с человека

Начинают расцветать деревья у большого озера Оикэ и в сливовой роще Умэбаяси — она находится слева от входа. В Умэбаяси высадили около 30 слив. В полную силу их ветви-нити покроются цветами как раз к следующим выходным. Композицию этого места объединяет термин «прунус». Это общее название древесных культур с обильным цветением — сливы, вишни, абрикос, миндаль, черешня и другие.

Большое озеро Оикэ в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В разных уголках сада можно увидеть камелию, нарцисы, пушистые грозди кизила и красную японскую айву. Лужайки покрыты маленькими синими мускари, напоминающими плоды шелковицы, а аллеи наполняются ароматом цветущих деревьев и кустарников:

Кизил в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Нарцисы в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Красная айва в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Красная айва в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Камелия в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мускари в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму: Где смотреть красивое, кроме парка «Краснодар»

Пора весеннего цветения — особенная для японской культуры. Поэтому в двух местных заведениях — ресторане «Ретэй» и кофейне «Киссатен» — в честь праздника цветения сакуры Ханами до 8 апреля действует «розово-вишневое» меню. В «Киссатен» готовят вишневые моти с цветочным рисунком, кокосово-вишневые мункейки — «лунные пряники» с узором, розовый какао на основе белого шоколада с пудрой из питахайи, латте с соком вишни и персиковый калпис — кисломолочный лимонад. А в «Ретэй» запустили два сета блюд.

«Моти сакура» и «мункейк сакура» в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как устроены японские сады и в чем их философия: репортаж с лекции в парке «Краснодар»

Апрель в Краснодаре будет аномально теплым, и пик цветения деревьев в саду придется как раз на первые выходные месяца. Это отличный шанс увидеть самую популярную локацию парка во всей красе. Чуть быстрее весна наступает за пределами сада: в самом парке уже начала отцветать слива нигра, а рядом со стадионом «Краснодар» — розовая магнолия суланжа: