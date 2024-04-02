Весна в Японском саду парка «Краснодар»: показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры

Краснодарский край

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  • Японский сад в парке «Краснодар» весной © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Японский сад в парке «Краснодар» весной © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Чуть больше года назад ворота Карамон в Японском саду впервые открылись для посетителей самой камерной локации парка «Краснодар». Показываем, как в саду начинается второй год «жизни».

Уже к концу марта здесь пышно зацвели сразу несколько видов магнолий.

На пике цветения кремово-белые бутоны у Чайного дома и нежно-розовые неподалеку от садовых коридоров Цубо-нива. Яркие фиолетовые цветки начали распускаться у красного моста на пути к большому водопаду Отаки, на берегу зеркального озера Кагамиикэ и у сухого пруда Карэикэ. Сориентироваться в этих замысловатых названиях поможет карта сада.

  • Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Магнолия в Японском саду парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:

Начинают расцветать деревья у большого озера Оикэ и в сливовой роще Умэбаяси — она находится слева от входа.

В Умэбаяси высадили около 30 слив. В полную силу их ветви-нити покроются цветами как раз к следующим выходным. Композицию этого места объединяет термин «прунус». Это общее название древесных культур с обильным цветением — сливы, вишни, абрикос, миндаль, черешня и другие. 

  • Большое озеро Оикэ в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Большое озеро Оикэ в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Сливовая роща Умэбаяси в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В разных уголках сада можно увидеть камелию, нарцисы, пушистые грозди кизила и красную японскую айву.

Лужайки покрыты маленькими синими мускари, напоминающими плоды шелковицы, а аллеи наполняются ароматом цветущих деревьев и кустарников:

  • Кизил в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кизил в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Нарцисы в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Нарцисы в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Красная айва в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Красная айва в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Красная айва в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Красная айва в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Камелия в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Камелия в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Мускари в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Мускари в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму:

Пора весеннего цветения — особенная для японской культуры. Поэтому в двух местных заведениях — ресторане «Ретэй» и кофейне «Киссатен» — в честь праздника цветения сакуры Ханами до 8 апреля действует «розово-вишневое» меню. 

В «Киссатен» готовят вишневые моти с цветочным рисунком, кокосово-вишневые мункейки — «лунные пряники» с узором, розовый какао на основе белого шоколада с пудрой из питахайи, латте с соком вишни и персиковый калпис — кисломолочный лимонад. А в «Ретэй» запустили два сета блюд.

  • «Моти сакура» и «мункейк сакура» в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    «Моти сакура» и «мункейк сакура» в кофейне «Киссатен» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как устроены японские сады и в чем их философия:

Апрель в Краснодаре будет аномально теплым, и пик цветения деревьев в саду придется как раз на первые выходные месяца. Это отличный шанс увидеть самую популярную локацию парка во всей красе.

Чуть быстрее весна наступает за пределами сада: в самом парке уже начала отцветать слива нигра, а рядом со стадионом «Краснодар» — розовая магнолия суланжа:

  • Магнолия суланжа у парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Магнолия суланжа у парка «Краснодар» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В феврале в Японском саду поселились новосибирские белки. Вот чем нельзя их кормить.

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