Усталость и несправедливость. Алексей Андронов о поражении «Краснодара» от «Локомотива»

Матч 20 тура премьер-лиги «Локомотив» — «Краснодар» 17 марта завершился со счетом 1:0. Специально для Юга.ру спортивный журналист Алексей Андронов анализирует заслуженное, но оттого не менее печальное поражение и ситуацию, сложившуюся в команде после 11 матчей без побед.

Алексей Андронов

— Полагаю, о второй части заголовка, о несправедливости, разговор должен быть коротким. Мне не очень понятно, почему мнение о несправедливо назначенном пенальти в ворота «быков», высказанное многими журналистами еще в воскресенье, вызвало такую истерику у болельщиков «Локомотива». У них никто не отбирает победу. Но судья Михаил Вилков ошибся — это в понедельник подтвердил и руководитель российских судей Александр Егоров. Более того, его ошибка привела не только к назначению пенальти, но и к дисквалификации Шарля Каборе. Учитывая, как сейчас выглядит «Краснодар», потеря любой боевой единицы есть почти трагедия. Надо сказать, что Мурад Мусаев сумел четко разделить эмоции после финального свистка. Сразу же признал поражение заслуженным. И только потом заговорил о пенальти.

Так оно, в общем-то, и было — спорить со счетом ударов 14‑4 невозможно. «Локомотив» был явно более свеж, очень предметно разобрал соперника и использовал все имевшиеся ошибки «Краснодара». О них и говорил Мусаев, подчеркивая, что давать сопернику столько «подарков» команда не имеет права. Да, забить у «Локомотива» вышло только с ошибочного пенальти, но с точки зрения содержания игры, его победа логична. Вообще, мне кажется, в этом матче «Краснодару» несколько не хватило понимания, что будет представлять собой его соперник. Много лет зная Юрия Семина, наблюдая за его работой в разных командах и странах — всегда можно было заметить его умение и готовность играть на счет 1:0 тогда, когда это нужно. Разумеется, побеждал не всегда, но в этот раз акценты Палыч расставил верно. И заслуженно сиял после финального свистка.

Теперь в таблице «Локомотив» опережает «Краснодар» и на данный момент высадил его из тройки, ведущей в Лигу чемпионов. Не будем обсуждать, насколько она важна для москвичей, — но для «быков» она важна жизненно. Иначе даже трудно представить себе, какую селекцию они смогут провести летом. А селекция понадобится. Непонятно будущее в клубе Шарля Каборе и Маурисио Перейры (во втором случае, скорее всего, понятно, что уругваец команду покинет). Пора что-то решать с Иваном Игнатьевым, по-прежнему выступающим за «Краснодар-2». Коллега Василий Уткин явно намекнул, что за конфликтом (который уже просто невозможно скрывать) стоит агент Алан Агузаров, помимо всех прочих представляющий интересы тренера сборной России Станислава Черчесова.

Знаю, с каким скепсисом в руководстве «Краснодара» относятся к агентам вообще. Легко допускаю, что коллега прав, — в этой ситуации опасную игру ведут обе стороны. И Мусаев совершенно прав, говоря о том, что пока существует лимит, они не прекратятся. Давайте просто рассудим логически — Артему Дзюбе уже 30 лет, и он не забивает уже более 1000 минут. Александр Кокорин пребывает в «местах не столь отдаленных». Нужен ли «Зениту» форвард-паспортист? Сможет ли он выкупить Игнатьева, если захочет? Примерно то же самое касается «Спартака», где в основе играют бразилец и представитель Кабо-Верде. Да и даже «Локомотива», пусть у него есть Смолов (которому, кстати, 29).

Проблема «Краснодара» (и это действительно проблема, причем клуба, а не игрока) в том, что случилась эта история в самый неподходящий момент. Наверное, не стоит никого учить, когда и как продлевать контракты с игроками, но если это приводит к ссылке футболиста во вторую команду — что‑то делалось неправильно. Тем более что вряд ли Игнатьеву необходимо было продлевать контракт в феврале. Последний раз Иван сыграл за «Краснодар» 24 февраля против «Ростова». То есть, не будучи травмированным, он не играет уже месяц. За это время клуб растерял многое из того, что с помощью Игнатьева и накопил.

11 матчей подряд без побед. Такие серии нечасто бывают и у аутсайдеров, и сейчас нужно срочно восстанавливать команду и поднимать ее на решающий финишный рывок. Не стоит думать, что московское трио (ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак») что‑то кому-то будет дарить на финише.