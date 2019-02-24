«Краснодар» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России
Краснодарский край, Ростовская область Валерия Дульская
ФК «Краснодар» уступил ФК «Ростову» 24 февраля в четвертьфинале Кубка России
Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч встречи на 87-й минуте забил ростовский полузащитник Ивелин Попов.
ФК «Ростов» в полуфинале встретится с победителем пары «Локо» — «Рубин», которые сыграют 6 марта.
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