«Краснодар» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России

Краснодарский край, Ростовская область

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ФК «Краснодар» уступил ФК «Ростову» 24 февраля в четвертьфинале Кубка России

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Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч встречи на 87-й минуте забил ростовский полузащитник Ивелин Попов.

ФК «Ростов» в полуфинале встретится с победителем пары «Локо» — «Рубин», которые сыграют 6 марта.

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Как сообщали Юга.ру, 5 декабря 2018 года «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Кубка России.

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