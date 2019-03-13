Умение «взять свое». Алексей Андронов о главной текущей проблеме ФК «Краснодар»

Специально для Юга.ру спортивный обозреватель Алексей Андронов рассуждает о ничьей «Краснодара» с «Оренбургом» и главной текущей проблеме краснодарской команды. Юга.ру писали о том, что футболисты «Краснодара» 11 марта сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Алексей Андронов

— Конечно же, по сути, это был выигранный матч. Будучи участником чемпионской гонки, очки в таких играх терять нельзя. Это аксиома. Но «Краснодар» потерял — растранжирив уйму шансов и пропустив обидный гол после рикошета в самом конце матча. Продлил свою безвыигрышную серию до девяти матчей. И совсем не исключено, что будет и десятый — против «Валенсии» [матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта в 20:55 на стадионе «Краснодар» — Юга.ру]. Объяснения такому находятся и легко, и сложно. Разумеется, на игру и продуктивность (прежде всего в атаке) «быков» сильно повлияли вынужденные перемены в составе. Сначала травмировался Ари, потом выбыл из обоймы Игнатьев. Но не только в атаке у «Краснодара» наметились проблемы. В конце концов, «Оренбургу» хозяева сумели забить дважды. Что бывает редко — оба гола «быков» были забиты головой. Ари технично перебросил мяч через летевшего навстречу голкипера, а Скопинцев ударил как молотком.

Был в этой игре и нереализованный пенальти — еще одна роскошь, которую не может себе позволять клуб, претендующий на то, чтобы быть первым. Ари пробил плохо, удобно для голкипера. Возможно, после травмы ему следовало уступить право на удар кому-то еще. Естественно, все это относится к категории «бывает» и прямым поводом для критики быть не может. Каждый отдельный эпизод — да, в футболе случается. Но вместе они как раз и сложились в пазл, который не позволил «Краснодару» победить. И сложились совсем не случайно. Еще до гола Ари, который в итоге сравнял счет, «Оренбург» как следует навалился на центр обороны «Краснодара». Думаю, тренер гостей Владимир Федотов полагал (и полагал совершенно правильно), что Фьолусон не сможет заменить дисквалифицированного Мартыновича на 100%. Некоторый «нервяк» в действиях пары Спаич — Фьолусон наблюдался всю игру, но в последнюю пятиминутку им стало совсем худо.

Можно говорить о том, что отодвигать игру от своих ворот — работа полузащитников и в данном случае они с ней не справились, но легче от этого никому не будет. «Быки» позволили буквально бомбардировать свою штрафную забросами, и один из них закончился голом. «Краснодар» после матча упирал на то, что не откажется от своего стремления давать зрелище. Это очень хорошее и похвальное намерение, но все же о результате забывать нельзя. Команда имеет совершенно определенные задачи и должна их решать. То, что матч украсил 19-й тур премьер-лиги, не вызывает сомнений. Но болельщик хочет получать результат. Не открою секрета — и футболист тоже хочет. Девятиматчевая безвыигрышная серия не может понравиться никому. Отдаление от «Зенита» — тоже. Еще совсем недавно (с точки зрения сыгранных встреч, а не календарного времени) мы говорили о том, что «Краснодар» упустил шанс выйти на чистое первое место. Сейчас — сберечь бы второе.

Очень сложно говорить, что сейчас нужно делать тренерскому штабу, чтобы прервать неудачную серию. Ну не учить же Ари бить пенальти, в самом деле? Работа над реализацией моментов в футболе — одно из самых сложных умений. Тут важно все — и техническое исполнение, и уверенность в собственных силах, и моральное состояние. Но именно реализация, а вовсе не количество созданных моментов — определяет итоговый результат.