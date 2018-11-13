И перекрыли «Енисей»… «Краснодар» уходит на перерыв вторым
Специально для Юга.ру спортивный журналист Алексей Андронов анализирует прошедший в воскресенье, 11 ноября, матч «Краснодар» — «Енисей», который завершился уверенной победой хозяев.
Алексей Андронов
— Пять очков отставания от «Зенита» — много это или мало? А если учесть, что при одинаковом количестве выездных игр «Краснодар» набрал в них на одно очко больше?
Игра с «Енисеем» была для «быков» третьей домашней подряд. Ясно, что любая потеря очков против такого соперника, то снимавшего главного тренера Дмитрия Аленичева накануне матча, то возвращавшего его, была недопустима.
Если я все правильно понимаю, тот самый разговор Станислава Черчесова с Ари, о котором тренер рассказал, комментируя вызов русского бразильца в национальную сборную, состоялся еще до матча. Уверен в этом случае, что у Ари была дополнительная мотивация. При этом сама игра никак не могла повлиять на перспективы вызова — их изменила травма Дзюбы, полученная в другой игре. Но я говорю прежде всего о настрое.
Первый голевой момент «Краснодар» создал уже на 3-й минуте игры, но Юрченко с ударом Перейры справился. Дальше началось методичное расшатывание обороны красноярцев, с четким пониманием того, что рано или поздно брешь будет найдена. В конце концов, с начала сентября «Енисей» выиграл только один кубковый матч у команды «Луки-Энергия» (не путать с владивостокским «Лучом»), сделал две ничьи (обе со счетом 0:0) и проиграл семь матчей.
История с несостоявшейся отставкой Аленичева и грустна, и смешна. Сейчас как раз еще есть какой-то шанс «передернуть» ситуацию в команде, но у «Енисея» нет денег на такие смены. Как Аленичев возвращался к работе, с каким настроением — ума не приложу. Тем не менее первый тайм его команда выдержала.
В перерыве Мурад Мусаев не стал никого менять, дав игрокам понять — он продолжает в них верить и предоставляет еще один шанс. В итоге «Енисей» продержался ровно час — до многоходовой комбинации, которую дальним ударом из-под Классона завершил Газинский. Еще через десять минут уже швед забил головой после, по сути, волейбольного наброса Ари, ну а завершила все «пушка страшная» Шарля Каборе.
Два гола издали — когда такое было с «Краснодаром»? Полагаю, это вполне может быть результатом тренерской работы. Раз «Енисей» выстраивает внушительные редуты в штрафной, почему бы не пробить издали?
Больше обсуждать в этой игре совсем нечего. Если бы «Краснодар» позволил себе осечку в таком матче — долго бы не смог себя простить. А сейчас он второй. Всего, как выяснилось позже, с пятью очками отставания от «Зенита». Учитывая, что «Зенит» уже не очень ярок, больше (на мой взгляд) зависит от индивидуальностей, чем «Краснодар», у которого четко работает структура игры, — отрыв вполне рабочий. Первый круг еще не закончился, о чем мы говорим? Чемпионство в ноябре не выигрывается.
Пауза на игры сборных позволяет проанализировать путь, проделанный «быками» в целом. Не знаю, какую оценку своим сотрудникам поставил Сергей Галицкий, я бы оценил это на «5-». Минус — за вспышку Ари, которая подпортила игру со «Спартаком», и неряшливость при угловых, которая часто стоит «Краснодару» пропущенных мячей.
К середине ноября «быки» потерпели, пожалуй, только одно необязательное поражение — от «Ахмата». Все остальное было в рамках нормы, даже вроде бы нежданный конфуз в Бельгии. Все проигрывают, вот даже «Барселона» дома получила четыре мяча от «Бетиса».
В целом «Краснодар» идет без явных спадов, справляется с неприятностями (я думаю, истории с Федором Смоловым и Павлом Мамаевым относятся именно к этой категории) и даже подготовил Ари до такого уровня, что он на 33-м году жизни, вероятно, дебютирует в сборной. Кстати, Газинский теперь стал ее капитаном, так что, уверен, за сборной поклонники «быков» будут следить внимательно.
Говорить, что все идеально, наверное, не стоит. Футбольная команда — довольно хрупкая конструкция, не всегда можно угадать, что способно ее разрушить. Но ясно, что тренерский штаб команду хорошо подготовил (прежде всего физически), в целом ее контролирует. Минусы Мураду Мусаеву, наверное, видны даже лучше кого бы то ни было. Нормальный рабочий процесс.
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Вместе с тем, настаиваю на этом, именно сейчас «Краснодар» должен ставить перед собой задачу-максимум — выиграть оставшиеся пять матчей своей домашней серии. Это может стать очень серьезным заделом на будущее, уж точно «чемпионскими» чаще называют очки, которые собирают с не самых громких соперников.
А возможно ли чемпионство? Уверен, многие сейчас задались этим вопросом. Думаю, что декларировать такую цель сейчас не стоит, но мысль об этом должна присутствовать. «Зенит» (не говоря уж об остальных) сейчас не выглядит страшным или непобедимым. «Делай, что должно, и свершится, чему суждено» — фраза римского императора Марка Аврелия очень годится в качестве напутствия. Впрочем, не только «Краснодару».
Практически уверен, что концовка чемпионата будет интересной — и в плане борьбы за золото, и при распределении мест в Лиге чемпионов. Это ведь тоже еще не покоренная «Краснодаром» высота, не так ли?
Но все это будет решаться весной. А сейчас на повестке дня — «Арсенал» (теперь уже без Олега Кононова, а жаль!), «Акхисар Беледиеспор», «Урал», «Ростов» и «Уфа». Три матча чемпионата, Лига Европы и первая фаза кубкового четвертьфинала, скрестившего лучшие команды юга России.
Колонка Алексея Андронова о матче «Краснодар» — «Енисей»
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