И перекрыли «Енисей»… «Краснодар» уходит на перерыв вторым

Специально для Юга.ру спортивный журналист Алексей Андронов анализирует прошедший в воскресенье, 11 ноября, матч «Краснодар» — «Енисей», который завершился уверенной победой хозяев.

Алексей Андронов

— Пять очков отставания от «Зенита» — много это или мало? А если учесть, что при одинаковом количестве выездных игр «Краснодар» набрал в них на одно очко больше? Игра с «Енисеем» была для «быков» третьей домашней подряд. Ясно, что любая потеря очков против такого соперника, то снимавшего главного тренера Дмитрия Аленичева накануне матча, то возвращавшего его, была недопустима. Если я все правильно понимаю, тот самый разговор Станислава Черчесова с Ари, о котором тренер рассказал, комментируя вызов русского бразильца в национальную сборную, состоялся еще до матча. Уверен в этом случае, что у Ари была дополнительная мотивация. При этом сама игра никак не могла повлиять на перспективы вызова — их изменила травма Дзюбы, полученная в другой игре. Но я говорю прежде всего о настрое. Первый голевой момент «Краснодар» создал уже на 3-й минуте игры, но Юрченко с ударом Перейры справился. Дальше началось методичное расшатывание обороны красноярцев, с четким пониманием того, что рано или поздно брешь будет найдена. В конце концов, с начала сентября «Енисей» выиграл только один кубковый матч у команды «Луки-Энергия» (не путать с владивостокским «Лучом»), сделал две ничьи (обе со счетом 0:0) и проиграл семь матчей.

История с несостоявшейся отставкой Аленичева и грустна, и смешна. Сейчас как раз еще есть какой-то шанс «передернуть» ситуацию в команде, но у «Енисея» нет денег на такие смены. Как Аленичев возвращался к работе, с каким настроением — ума не приложу. Тем не менее первый тайм его команда выдержала. В перерыве Мурад Мусаев не стал никого менять, дав игрокам понять — он продолжает в них верить и предоставляет еще один шанс. В итоге «Енисей» продержался ровно час — до многоходовой комбинации, которую дальним ударом из-под Классона завершил Газинский. Еще через десять минут уже швед забил головой после, по сути, волейбольного наброса Ари, ну а завершила все «пушка страшная» Шарля Каборе. Два гола издали — когда такое было с «Краснодаром»? Полагаю, это вполне может быть результатом тренерской работы. Раз «Енисей» выстраивает внушительные редуты в штрафной, почему бы не пробить издали? Больше обсуждать в этой игре совсем нечего. Если бы «Краснодар» позволил себе осечку в таком матче — долго бы не смог себя простить. А сейчас он второй. Всего, как выяснилось позже, с пятью очками отставания от «Зенита». Учитывая, что «Зенит» уже не очень ярок, больше (на мой взгляд) зависит от индивидуальностей, чем «Краснодар», у которого четко работает структура игры, — отрыв вполне рабочий. Первый круг еще не закончился, о чем мы говорим? Чемпионство в ноябре не выигрывается.

Пауза на игры сборных позволяет проанализировать путь, проделанный «быками» в целом. Не знаю, какую оценку своим сотрудникам поставил Сергей Галицкий, я бы оценил это на «5-». Минус — за вспышку Ари, которая подпортила игру со «Спартаком», и неряшливость при угловых, которая часто стоит «Краснодару» пропущенных мячей. К середине ноября «быки» потерпели, пожалуй, только одно необязательное поражение — от «Ахмата». Все остальное было в рамках нормы, даже вроде бы нежданный конфуз в Бельгии. Все проигрывают, вот даже «Барселона» дома получила четыре мяча от «Бетиса». В целом «Краснодар» идет без явных спадов, справляется с неприятностями (я думаю, истории с Федором Смоловым и Павлом Мамаевым относятся именно к этой категории) и даже подготовил Ари до такого уровня, что он на 33-м году жизни, вероятно, дебютирует в сборной. Кстати, Газинский теперь стал ее капитаном, так что, уверен, за сборной поклонники «быков» будут следить внимательно. Говорить, что все идеально, наверное, не стоит. Футбольная команда — довольно хрупкая конструкция, не всегда можно угадать, что способно ее разрушить. Но ясно, что тренерский штаб команду хорошо подготовил (прежде всего физически), в целом ее контролирует. Минусы Мураду Мусаеву, наверное, видны даже лучше кого бы то ни было. Нормальный рабочий процесс.

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